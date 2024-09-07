Россия не сыграет с Таиландом из-за тайфуна. Пролетели 13,5 тысяч км ради одного товарняка

Матч отменен.

Товарищеский матч России и Таиланда отменен. Причина – погодные условия в Ханое, куда приближается супертайфун «Яги».

«Решение принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое. Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу», – сообщили в РФС.

До этого рассматривался вариант с переносом игры на воскресенье, но все же решили отменить встречу. Пишут, что сборная России в ближайшее время вернется в Москву, но ранее власти Вьетнама сообщали о том, что в субботу аэропорт в Ханое закроют из-за тайфуна.

«Яги» – супертайфун. Он уже прошелся по Китаю и Филиппинам

В начале недели шторм ударил по Филиппинам, что привело как минимум к 14 жертвам. С тех пор «Яги» усилился вдвое и достиг скорости 209 км/ч, что делает его вторым по мощности циклоном в 2024 году после разрушительного урагана Берил пятой категории (пронесся летом через Карибский бассейн, Мексику и США). Согласно шкале Саффира-Симпсона, «Яги» уже классифицируется как четвертая категория (209-251 км/ч) из пяти.

В пятницу тайфун обрушился на юг Китая. Власти Гонконга, Макао, провинций Хайнаня и Гуандун приняли меры: приостановили авиасообщение, не ходил общественный транспорт (автобусы, поезда, такси), закрылись школы и офисы, прекратила работу даже Гонконгская фондовая биржа. Из провинций Хайнань и Гуандун эвакуируют более миллиона человек из-за риска оползней и наводнений. Максимальная зафиксированная скорость ветра – 234 км/ч.

По прогнозам в субботу уже потерявший силу «Яги» доберется и до северного Вьетнама – соответственно, и до Ханоя, где сейчас находится сборная России. Но к тому моменту тайфун уже потеряет силу. Ожидается, что ограничится только сильными осадками – дождь в столице Вьетнама уже начался.

Сборная России пролетела 13,5 тысяч км ради одного матча

Провести полноценный «Турнир трех наций» с участием Вьетнама, России и Таиланда все-таки не получилось. Команда Валерия Карпина обыграла хозяев со счетом 3:0, но тайцы считаются более сильной сборной: 101-е место в рейтинге ФИФА (рядом с белорусами и армянами).

Получается, ради одной игры сборная пролетела 13 500 км – из Москвы в Ханой и назад. Больше всех налетал Далер Кузяев: полузащитник «Гавра» прилетел из Франции через Стамбул, а с учетом пути назад к 13,5 тысячам км нужно добавить еще 8350 км. Больше 20 тысяч километров для Далера за время международной паузы.

Зато Кузяев забил – его гол стал победным в товарищеском матче с Вьетнамом. Еще встреча стала дебютной для вратаря Евгения Латышонка, защитника Валентина Пальцева, нападающих Дмитрия Воробьева и Тамерлана Мусаева – последний тоже забил и отдал голевой пас.

За время отстранения сборная России сыграла уже 14 товарищеских матчей: одержали семь побед при одном поражении (от молодежки Египта, 1:2). В последних четыре – все победы с общим счетом 19:0.

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Фото: Yang Guanyu/XinHua, Pu Xiaoxu/XinHua/Globallook Press/Global Look Press ; РИА Новости /Максим Богодвид