«Месси отказался переходить в «Химки». Сказал, что в России очень холодно. Если бы погода была как в Майами, 100% перешел бы». Артига о Лео
Франк Артига высказался о возможности перехода Лионеля Месси в «Химки».
Ранее испанский специалист, работавший в академии «Барселоны», говорил, что позовет нападающего «Интер Майами» к себе в команду.
– Он отказался переходить. Лео сказал, что в России очень холодно, а в Майами тепло, идеальная погода для него.
Месси 100 процентов перешел бы в «Химки», если бы погода в России была как в Майами, – заявил тренер подмосковного клуба.
На данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав шесть очков. Следующий матч команда проведет против «Акрона» на выезде 15 сентября.
Артига о борьбе с «Зенитом»: «Позвоню Месси и приглашу его в «Химки», чтобы помог нам»
В "Шинник" же собирался.