Франк Артига высказался о возможности перехода Лионеля Месси в «Химки».

Ранее испанский специалист, работавший в академии «Барселоны», говорил, что позовет нападающего « » к себе в команду.

– Вы звали в « »?

– Он отказался переходить. Лео сказал, что в России очень холодно, а в Майами тепло, идеальная погода для него.

Месси 100 процентов перешел бы в «Химки», если бы погода в России была как в Майами, – заявил тренер подмосковного клуба.

На данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Мир , набрав шесть очков. Следующий матч команда проведет против «Акрона» на выезде 15 сентября.

Артига о борьбе с «Зенитом»: «Позвоню Месси и приглашу его в «Химки», чтобы помог нам»