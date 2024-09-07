«Месси отказался переходить в «Химки». Сказал, что в России очень холодно. Если бы погода была как в Майами, 100% перешел бы». Артига о Лео

Теги Химки МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Интер Майами ахахаха Франк Артига Футбол

Франк Артига высказался о возможности перехода Лионеля Месси в «Химки».

Ранее испанский специалист, работавший в академии «Барселоны», говорил, что позовет нападающего «Интер Майами» к себе в команду.

– Вы звали Месси в «Химки»?

– Он отказался переходить. Лео сказал, что в России очень холодно, а в Майами тепло, идеальная погода для него.

Месси 100 процентов перешел бы в «Химки», если бы погода в России была как в Майами, – заявил тренер подмосковного клуба.

На данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав шесть очков. Следующий матч команда проведет против «Акрона» на выезде 15 сентября.

Артига о борьбе с «Зенитом»: «Позвоню Месси и приглашу его в «Химки», чтобы помог нам»

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8 комментариев
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Месси :» В начале своей карьеры я хотел быть похожим на Низамутдинова»
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Да, ну нет. В какие "Химки?"
В "Шинник" же собирался.
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Месси к нам не поедет, если только аналог, как в Ростове Роналдо ...
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"Если бы Химки был Майами, он уже давно бы за нас играл"
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шутка дня
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Сидел бы в запасе под Мирзовым
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