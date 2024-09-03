Палмер, Фоден и Уоткинс из-за травм исключены из заявки Англии на сентябрьские матчи Лиги наций

Три игрока исключены из заявки сборной Англии из-за травм.

Полузащитник « » , хавбек « » и нападающий « » Олли Уоткинс не смогут сыграть за национальную команду в ближайших матчах Лиги наций из-за проблем со здоровьем.

Англичане пока не планируют вызвать футболистов на замену.

7 сентября сборная Англии сыграет в гостях с командой Ирландии, а 10-го примет сборную Финляндии.