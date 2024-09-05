Мбаппе не хочет мстить «ПСЖ»: «Этот клуб дал мне все, с ним у меня связаны только хорошие воспоминания. Желаю им всего наилучшего»

Килиан Мбаппе заявил, что не держит зла на «ПСЖ».

Нападающий покинул парижский клуб на правах свободного агента этим летом и присоединился к «Реалу».

– Вам есть что сказать « »?

– С «ПСЖ» у меня связаны только хорошие воспоминания. Это клуб, который дал мне все. Я провел семь замечательных лет. Правда в том, что я желаю им всего наилучшего.

– Не хотите ли вы за что-то отомстить?

– Нет, возможно, дело в моем возрасте, но я начинаю понимать, что мести не должно быть. Что было, то было, и это поможет мне больше не совершать тех же ошибок, – сказал футболист « » и сборной Франции.