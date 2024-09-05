Мбаппе не хочет мстить «ПСЖ»: «Этот клуб дал мне все, с ним у меня связаны только хорошие воспоминания. Желаю им всего наилучшего»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе заявил, что не держит зла на «ПСЖ».

Нападающий покинул парижский клуб на правах свободного агента этим летом и присоединился к «Реалу».

– Вам есть что сказать «ПСЖ»?

– С «ПСЖ» у меня связаны только хорошие воспоминания. Это клуб, который дал мне все. Я провел семь замечательных лет. Правда в том, что я желаю им всего наилучшего.

– Не хотите ли вы за что-то отомстить?

– Нет, возможно, дело в моем возрасте, но я начинаю понимать, что мести не должно быть. Что было, то было, и это поможет мне больше не совершать тех же ошибок, – сказал футболист «Реала» и сборной Франции.

16 комментариев
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Ответ DjoRascal
"Но деньги я с них выжму все до последнего цента " - подумал он про себя
И правильно сделает
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Мбаппе не хочет мстить «ПСЖ»: «Этот клуб дал мне все, но немножечко недоплатил".
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"Но деньги я с них выжму все до последнего цента " - подумал он про себя
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Ээээээ, месть за что, извините?
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Джентельмен. Плейбой. Миллионер.
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Конечно столько бабла тебе дал )
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Полуается он зла не держит, а мама видимо ой как держит.
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"... но свои миллионы я от них должен получить через суд" сказал в конце Мбаппе
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Читали несколько месяцеа про переход Мбаппе в Реал, теперь будем о суде между Мбаппе и ПСЖ
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Ответ Carasa
Месть это блюдо которое надо подавать холодным
Очень надеюсь, что он докажет это действиями на поле)
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Не хочу мстить, но деньги отдайте)
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За что он вообще должен думать о мести? ПСЖ терпел все его капризы, чтобы Мбаппе исчезал в важных матчах ЛЧ. Сейчас Барколя показывает, что не стоило с Киллианом так нянчиться
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Месть это блюдо которое надо подавать холодным
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Ответ DjoRascal
"Но деньги я с них выжму все до последнего цента " - подумал он про себя
Котлеты от мух нужно отделять 🤣
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