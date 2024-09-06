Уткин едет на медосмотр в «Хатайспор», идущий предпоследним в лиге Турции. Хавбека арендуют у «Ростова» с правом выкупа («РБ Спорт»)
Даниил Уткин близок к переходу в чемпионат Турции.
«РБ Спорт» сообщает, что полузащитник «Ростова» сегодня отправляется на медосмотр и затем присоединится к «Хатайспору» на правах аренды. Будет предусмотрена опция выкупа.
В этом сезоне хавбек принял участие в 5 матчах Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Хатайспор» после 4 матчей в лиге Турции занимает 18-е, предпоследнее место, набрав одно очко. В прошлом сезоне клуб финишировал 15-м.
Роналдо бы от арабов оградить.
И тут на тебе, с первых же матчей чуть ли не лучшие в команде
ЧС. Ничего личного. Просто стараюсь держаться от таких людей, как Вы, подальше.
А в центре поля реально перебор. Если будем учитывать здорового Мохебби, который левый фланг атаки железобетонно занимает, то в центре на 2 позиции (3я очевидно железно за Глебовым) - Саравия, Щетинин, Кучаев, Байрамян, Сутормин и лечащийся Миронов. Да, часть из них может и на фланге атаки играть спокойно, но при здоровых Роналдо и Мохебби фланги будут за ними
Ну и слухи были про конфликт с Карпиным
РПЛ как будто искусственно принижена перед Турецкой Суперлигой.
Уткин симпатичен мне как футболист, но даже в ахмате он будто бы ярче смотрелся, чем в Ростове. И сейчас в центре поля у нас он видится чуть ли не самым слабым звеном