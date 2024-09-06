Уткин едет на медосмотр в «Хатайспор», идущий предпоследним в лиге Турции. Хавбека арендуют у «Ростова» с правом выкупа («РБ Спорт»)

Даниил Уткин близок к переходу в чемпионат Турции.

«РБ Спорт» сообщает, что полузащитник « » сегодня отправляется на медосмотр и затем присоединится к «Хатайспору» на правах аренды. Будет предусмотрена опция выкупа.

В этом сезоне хавбек принял участие в 5 матчах Мир , не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

« » после 4 матчей в лиге Турции занимает 18-е, предпоследнее место, набрав одно очко. В прошлом сезоне клуб финишировал 15-м.