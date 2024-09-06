Уткин едет на медосмотр в «Хатайспор», идущий предпоследним в лиге Турции. Хавбека арендуют у «Ростова» с правом выкупа («РБ Спорт»)

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Хатайспор Даниил Уткин Футбол

Даниил Уткин близок к переходу в чемпионат Турции.

«РБ Спорт» сообщает, что полузащитник «Ростова» сегодня отправляется на медосмотр и затем присоединится к «Хатайспору» на правах аренды. Будет предусмотрена опция выкупа.

В этом сезоне хавбек принял участие в 5 матчах Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Хатайспор» после 4 матчей в лиге Турции занимает 18-е, предпоследнее место, набрав одно очко. В прошлом сезоне клуб финишировал 15-м.

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31 комментарий
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Ответ Lyelik
Уткин улетает это понятно. Роналдо бы от арабов оградить.
Роналдо вообще какой-то зверь. Бегает, прессингует, открывается постоянно и никакого нытья. Пока выглядит супер-трансфером.
+17
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+17
Уткин улетает это понятно.
Роналдо бы от арабов оградить.
+13
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+13
Ответ Константин Торопкин
Роналдо вообще какой-то зверь. Бегает, прессингует, открывается постоянно и никакого нытья. Пока выглядит супер-трансфером.
Я поражаюсь нашему селекционному отделу. Когда пошли слухи о Сако и Роналдо в соц сетях было много возмущения (не без основания). Мол у Сако даже количество матчей к его возрасту ужасно малое, а Роналдо в Болгарии результативностью вообще не отличался - кого мы покупаем?

И тут на тебе, с первых же матчей чуть ли не лучшие в команде
+4
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+4
Ответ Циник Петербургский
Знаете, я никогда не относился к фанатам Василия Уткина. И это еще мягко говоря. Но такие заявы, как эта Ваша, - это за гранью, имхо. Потешаться над смертью человека, который к тому же вряд ли Вам лично сделал чего-то плохое... Надеюсь, когда-нибудь Вы повзрослеете и Вам станет стыдно. ЧС. Ничего личного. Просто стараюсь держаться от таких людей, как Вы, подальше.
Не станет. Это клиника. Пьяный проспится, дурак никогда.
+3
0
+3
Ответ CaSpeR-13
Комментарий удален модератором
Знаете, я никогда не относился к фанатам Василия Уткина. И это еще мягко говоря. Но такие заявы, как эта Ваша, - это за гранью, имхо. Потешаться над смертью человека, который к тому же вряд ли Вам лично сделал чего-то плохое... Надеюсь, когда-нибудь Вы повзрослеете и Вам станет стыдно.

ЧС. Ничего личного. Просто стараюсь держаться от таких людей, как Вы, подальше.
+4
-1
+3
не понимаю что случается с игроками Краснодара и почему они на определённом этапе перестают развиваться.
+3
-1
+2
Сам сделал выбор, Даня 🎲
+1
0
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Неужели у Ростова перебор полузащитников? Уткин не самый слабый из них, специалист по штрафным ударам.
Увы, никто уже не помнит когда он в последний раз со штрафного забивал, года 2 назад, наверное.

А в центре поля реально перебор. Если будем учитывать здорового Мохебби, который левый фланг атаки железобетонно занимает, то в центре на 2 позиции (3я очевидно железно за Глебовым) - Саравия, Щетинин, Кучаев, Байрамян, Сутормин и лечащийся Миронов. Да, часть из них может и на фланге атаки играть спокойно, но при здоровых Роналдо и Мохебби фланги будут за ними
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Номинант на голден бой-17, дамы и господа
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Это логично. Осень, утки летят на юг. Весной вернутся
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Ответ Zubi
За Ростовом не слежу,Уткин потерял место в составе???
В последних матчах чемпионата - да, плюс в центре поля у нас конкуренция выросла.

Ну и слухи были про конфликт с Карпиным
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Ответ Гусеконь
не понимаю что случается с игроками Краснодара и почему они на определённом этапе перестают развиваться.
Кубаноидство
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Ответ Дмитрий Иванченко
В последних матчах чемпионата - да, плюс в центре поля у нас конкуренция выросла. Ну и слухи были про конфликт с Карпиным
Спасибо 🙏 (просто считал его прям тащером Ростова,походу много пропустил)
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Ответ Zubi
Спасибо 🙏 (просто считал его прям тащером Ростова,походу много пропустил)
В первый сезон да, связка с Комличенко гремела, но потом увы сошло на нет. Ещё и травма помешала
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Неужели у Ростова перебор полузащитников? Уткин не самый слабый из них, специалист по штрафным ударам.
Выбор личный у Дани странный. Есть кем закрыть позицию ↩️, но не уровнем.
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Ответ NickN
Номинант на голден бой-17, дамы и господа
Так на golden boy и Мелёхина номинировали, что ж толку)
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Ответ Дмитрий Иванченко
Так на golden boy и Мелёхина номинировали, что ж толку)
Ну не они первые, не они последние...
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Ответ Zubi
А смысл тогда уезжать??Дудя обсмотрелся
Честно говоря, в шоке сам.
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Ответ Forte Live
Нет. Кэп 🤷‍♂
А смысл тогда уезжать??Дудя обсмотрелся
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Ответ Zubi
За Ростовом не слежу,Уткин потерял место в составе???
нет, но затух после травмы. может, воскреснет в турчаге
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Ответ Zubi
За Ростовом не слежу,Уткин потерял место в составе???
Нет. Кэп 🤷‍♂
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Ответ Forte Live
Сам сделал выбор, Даня 🎲
За Ростовом не слежу,Уткин потерял место в составе???
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Вроде не последний игрок был ещё недавно в Ростове. Это же он штрафные когда-то клал?
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Турецкая Суперлига конечно имеет звёзд, но неужели предел российского футболиста в этой лиге это середняк или аутсайдер? Странно будет если перейдёт.

РПЛ как будто искусственно принижена перед Турецкой Суперлигой.
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Жесть, в локо бы его, какой к черту хатайспор
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Даже независимо от того есть на самом деле конфликт с Карпиным или нет, эта аренда/трансфер будет выгодна всем.

Уткин симпатичен мне как футболист, но даже в ахмате он будто бы ярче смотрелся, чем в Ростове. И сейчас в центре поля у нас он видится чуть ли не самым слабым звеном
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Неужели у Ростова перебор полузащитников? Уткин не самый слабый из них, специалист по штрафным ударам.
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