Хавбека «Ростова» Уткина предложили «Локомотиву» (Иван Карпов)

Даниил Уткин может перейти из «Ростова» в «Локомотив».

24-летнего центрального хавбека предложили московскому клубу агенты, сообщает инсайдер Иван Карпов.

« » нужна замена ушедшим Антону Миранчуку и Максиму Глушенкову.

В свою очередь дончане с приходом Константина Кучаева и Родриго Саравии готовы рассмотреть предложения по , чей контракт рассчитан до июня 2026 года.

В 24 матчах прошлого сезона Мир на счету полузащитника 1 гол и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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