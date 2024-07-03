Хавбека «Ростова» Уткина предложили «Локомотиву» (Иван Карпов)

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Даниил Уткин Футбол

Даниил Уткин может перейти из «Ростова» в «Локомотив».

24-летнего центрального хавбека предложили московскому клубу агенты, сообщает инсайдер Иван Карпов.

«Локомотиву» нужна замена ушедшим Антону Миранчуку и Максиму Глушенкову. 

В свою очередь дончане с приходом Константина Кучаева и Родриго Саравии готовы рассмотреть предложения по Уткину, чей контракт рассчитан до июня 2026 года.

В 24 матчах прошлого сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 1 гол и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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43 комментария
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Что с Уткиным не так? Был восходящей звездой в Краснодаре, оказался не нужен. Поиграл в Ахмате, оказался не нужен, в Ростове не стал своим, готовы продать. Понадобится ли Локо? Почему он кочует из клуба в клуб?..
+37
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+36
Ответ Архитектор Мендисабаль
Что с Уткиным не так? Был восходящей звездой в Краснодаре, оказался не нужен. Поиграл в Ахмате, оказался не нужен, в Ростове не стал своим, готовы продать. Понадобится ли Локо? Почему он кочует из клуба в клуб?..
Значит у игрока есть предел качеств. Не прогрессирует.
+22
-2
+20
Локо тупит, Ростов зарабатывает.
+10
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Что-то прошедший сезон не много сдал он после более менее приличного сезона в Краснодаре, однозначно ему что-то менять надо
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Ответ Caniball
Игрок, который проиграл конкуренцию в Ростове далеко не самым сильным игрокам, будет усилением?! Усилением за что?! Чтобы не вылететь?!
Уткин пятый игрок по игровому времени в Ростове в сезоне 23/24 (аналогично пятый в сезоне 22/23). В этом сезоне из-за травмы пропустил 1,5 месяца (6 официальных матчей). Кому он проиграл конкуренцию в Ростове?
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В нынешних условиях это далеко не худший вариант, вопрос в цене, Ростов его вроде за трёшку покупал.
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Ответ Скорый поезд
Считаю, хороший вариант для Локомотива. Уткину всего 24 года, креативный игрок с хорошим видением поля и тонким пасом, мастер по пробитию штрафных и угловых. Локомотиву с его сегодняшним осиротевшим составом Даниил точно пригодится.
Как он может пригодиться Локомотиву, если и Ростову не нужен?! Замена Глушенкову и Миранчуку, серьезно?! ))
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+4
Ответ Архитектор Мендисабаль
Что с Уткиным не так? Был восходящей звездой в Краснодаре, оказался не нужен. Поиграл в Ахмате, оказался не нужен, в Ростове не стал своим, готовы продать. Понадобится ли Локо? Почему он кочует из клуба в клуб?..
В Краснодаре его не устраивал статус игрока ротации. Захотел уйти в аренду. Отправили в Ахмат. После успешного сезона грозненцы планировали его выкупить, но Ростов сделал аналогичное предложение Краснодару и Уткин захотел вернутся в свой родной город Ростов-на-Дону
+4
0
+4
Вот Уткин было бы усиление
+4
-1
+3
Считаю, хороший вариант для Локомотива. Уткину всего 24 года, креативный игрок с хорошим видением поля и тонким пасом, мастер по пробитию штрафных и угловых.
Локомотиву с его сегодняшним осиротевшим составом Даниил точно пригодится.
+5
-2
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Ответ Eric_Cartman
А у карпа хоть один инсайд зашел? И куда делся Нобель?
Да не один, а 101.
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Ответ Скорый поезд
Считаю, хороший вариант для Локомотива. Уткину всего 24 года, креативный игрок с хорошим видением поля и тонким пасом, мастер по пробитию штрафных и угловых. Локомотиву с его сегодняшним осиротевшим составом Даниил точно пригодится.
1 гол и две голевые это шедеврально для тонкого паса и мастера по пробитию
+3
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Я еще давно писАл комментарий, что было бы здорово подписать Локомотиву Уткина. Хоть кто-то сможет бить нормально штрафные удары, а не как Антон (либо выше, либо в стенку).
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Игрок хороший, последний год в Ростове не показатель.
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Ну не знаю. Локомотив щас пока сбитый летчик. И когда ему подгонят новый самолет, в обозримом будущем не видно.
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+1
Ответ Архитектор Мендисабаль
Что с Уткиным не так? Был восходящей звездой в Краснодаре, оказался не нужен. Поиграл в Ахмате, оказался не нужен, в Ростове не стал своим, готовы продать. Понадобится ли Локо? Почему он кочует из клуба в клуб?..
Ахмат хотел его сохранить и был готов выкупить у Краснодара, но игрок сам захотел в Ростов к Карпину.
+1
0
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Что с Уткиным не так? Был восходящей звездой в Краснодаре, оказался не нужен. Поиграл в Ахмате, оказался не нужен, в Ростове не стал своим, готовы продать. Понадобится ли Локо? Почему он кочует из клуба в клуб?..
Какая разница где - денежка: кап-кап!!!! У нас 99% футболеров отбывают номер по такому принципу - показать себя в начале карьеры, а потом, не напрягаясь, отбывать номер!!!!
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Ответ sebastian1410
В Краснодаре его не устраивал статус игрока ротации. Захотел уйти в аренду. Отправили в Ахмат. После успешного сезона грозненцы планировали его выкупить, но Ростов сделал аналогичное предложение Краснодару и Уткин захотел вернутся в свой родной город Ростов-на-Дону
А в Ростове он в этом сезоне первую половину отыграл шикарно. Потом получил травму и восстанавливался. После травмы был не так уже продуктивен. Видимо на сборах тренер увидел, что на его позицию люди конкуренция сильная, а Уткин это очень хороший заработок. Если клуб может заработать, не теряя в качестве исполнителей состава, то это очень хорошо.
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Ответ sebastian1410
Почему он не нужен Ростову? Это агенты предложили игрока, а не Ростов выставил Уткина на трансфер. Не факт, что Ростов продаст игрока. Возможно агенты просто хотят выбить новый контракт из Ростова для Уткина.
Скорее всего идут споры по поводу пункта в контакте по поводу травмы.
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Ответ NIK7478
Как он может пригодиться Локомотиву, если и Ростову не нужен?! Замена Глушенкову и Миранчуку, серьезно?! ))
Почему он не нужен Ростову? Это агенты предложили игрока, а не Ростов выставил Уткина на трансфер. Не факт, что Ростов продаст игрока. Возможно агенты просто хотят выбить новый контракт из Ростова для Уткина.
0
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0
Ответ Евгений Кузнецов
Глушенкова зачем продавали?
Никто не хотел его продавать. У него были прописаны отступные в контракте. Локо предложил новый контракт с повышением зарплаты, Макс и его агент отказались. Пришлось продать, иначе перестал бы нормально играть и просился бы на выход.
0
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Ответ Жан Поль Бельманда
Что-то прошедший сезон не много сдал он после более менее приличного сезона в Краснодаре, однозначно ему что-то менять надо
приличный сезон был в Ахмате, а не в Краснодаре
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0
0
Ответ Михаил Лубянский
Вот Уткин было бы усиление
Игрок, который проиграл конкуренцию в Ростове далеко не самым сильным игрокам, будет усилением?! Усилением за что?! Чтобы не вылететь?!
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Ответ Михаил Лубянский
Вот Уткин было бы усиление
Смысл,в центральной зоне нехватка игроков под нападающими!Кучаев крайний,Саравия,как я понял опорник!
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Что-то я не понял… Кучаев и Свравия лучше Уткина?! Правда, источник ещё тот.
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Глушенкова зачем продавали?
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Берите, глупцы! У них в середине никого не осталось
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Интересный вариант
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Похож на сбитого лётчика. Так себе вариант, но хороших ждать не приходится..
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На у что? Если Локо подбирает тимофеевых и воробьевых, то и Уткина возьмёт.
В голове не укладывается, как в таком клубе как Локо может быть настолько убогая селекция. Трансферы на вход - либо клиенты Андреева, либо паспортисты, которых предложат агенты. В прошлом году считал, что проблема Локо - Галактионов. Сейчас понятно, что проблемы гораздо глубже и решать их никто не собирается
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