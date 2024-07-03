Хавбека «Ростова» Уткина предложили «Локомотиву» (Иван Карпов)
Даниил Уткин может перейти из «Ростова» в «Локомотив».
24-летнего центрального хавбека предложили московскому клубу агенты, сообщает инсайдер Иван Карпов.
«Локомотиву» нужна замена ушедшим Антону Миранчуку и Максиму Глушенкову.
В свою очередь дончане с приходом Константина Кучаева и Родриго Саравии готовы рассмотреть предложения по Уткину, чей контракт рассчитан до июня 2026 года.
В 24 матчах прошлого сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 1 гол и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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Локомотиву с его сегодняшним осиротевшим составом Даниил точно пригодится.
В голове не укладывается, как в таком клубе как Локо может быть настолько убогая селекция. Трансферы на вход - либо клиенты Андреева, либо паспортисты, которых предложат агенты. В прошлом году считал, что проблема Локо - Галактионов. Сейчас понятно, что проблемы гораздо глубже и решать их никто не собирается