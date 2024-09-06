«Астон Вилла» вдвое повысила цену на парковку для фанатов-инвалидов и поздно сообщила об этом. Болельщики недовольны: «Просить еще 190 фунтов просто неприемлемо»

Теги Вилла Парк Астон Вилла премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА бизнес болельщики деньги дискриминация Футбол

«Астон Вилла» повысила плату за парковку для фанатов с инвалидностью.

Как передает Daily Mail, бирмингемцы увеличили стоимость закрепления парковочного места за болельщиком с ограниченными возможностями в два раза. Прежде за сезон взималась плата в размере 190 фунтов, теперь – 380. При этом клуб уведомил фанатов о своем решении незадолго до внесения изменений.

«Астон Вилла» предложила людям с инвалидностью либо сохранить свои места у стадиона, но платить двое больше, либо приобретать места на школьной парковке, находящейся недалеко от арены, за 228 фунтов. Причем специальных мест для инвалидов на этой стоянке не предусмотрено.

Отмечается, что строительные работы у «Вилла Парк» привели к сокращению числа парковочных мест сейчас, но впоследствии их станет еще больше, чем было.

«Все было сделано очень быстро. Хотя мы ожидали повышения, но не вдвое. Как можно найти такие деньги за такое время? Мой брат-инвалид получает пособие и вынужден оплачивать услуги сиделок. Просить за неделю доплатить еще 190 фунтов просто неприемлемо», – сказал BirminghamLive один из болельщиков.

Также Фонд болельщиков «Астон Виллы» призвал клуб снизить «крайне разочаровывающие» цены на билеты на матчи Лиги чемпионов – они достигают 97 фунтов.

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14 комментариев
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Платить конские зарплаты футболерам и драть с инвалидов - где-то просчитались, но где
+17
0
+17
Говно отношение от клубов к своим фанатам. Инвалидам вообще должны бесплатно предоставляться места
+13
0
+13
Чем инвалиды не угодили клубам АПЛ? Их же там не пол стадиона ходит.
+3
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+3
Ответ <Inter>
Говно отношение от клубов к своим фанатам. Инвалидам вообще должны бесплатно предоставляться места
Ну это же не развитая прогрессивная европейская страна))
+4
-1
+3
Нихера се, парковка стоит 380 фунтов? Там еще что по куртизанке дают каждому?
+2
0
+2
Ответ people people
Нихера се, парковка стоит 380 фунтов? Там еще что по куртизанке дают каждому?
Это за весь сезон
+1
0
+1
А если инвалид нетрадиционной ориентации - то бесплатно
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Ответ Superkenguroo
Платить конские зарплаты футболерам и драть с инвалидов - где-то просчитались, но где
Это постоянные зарезервированные места. Разве что в глубокой глубинке можно найти места за фунт в день.
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Ответ Superkenguroo
Платить конские зарплаты футболерам и драть с инвалидов - где-то просчитались, но где
Да у них там даже обеды сотрудникам команды больше не дают в день матча . Экономят всё, жмотье мелкобританское.
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-1
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Ответ Олег Акимов
Это за весь сезон
Аа, а я думал что за бред такой
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Ответ people people
Нихера се, парковка стоит 380 фунтов? Там еще что по куртизанке дают каждому?
На весь сезон же, как я понял.
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Ответ Танцуй Вини
На весь сезон же, как я понял.
Да, я не прочитал даже полностью
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Ответ Чебурашка от Гены
А у нас для инвалидов бесплатная парковка. Цветущий сад, говорят, эта Европа?
У нас и АПЛ с Лигой Чемпионов.
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