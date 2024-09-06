«Астон Вилла» вдвое повысила цену на парковку для фанатов-инвалидов и поздно сообщила об этом. Болельщики недовольны: «Просить еще 190 фунтов просто неприемлемо»

«Астон Вилла» повысила плату за парковку для фанатов с инвалидностью.

Как передает Daily Mail, бирмингемцы увеличили стоимость закрепления парковочного места за болельщиком с ограниченными возможностями в два раза. Прежде за сезон взималась плата в размере 190 фунтов, теперь – 380. При этом клуб уведомил фанатов о своем решении незадолго до внесения изменений.

« » предложила людям с инвалидностью либо сохранить свои места у стадиона, но платить двое больше, либо приобретать места на школьной парковке, находящейся недалеко от арены, за 228 фунтов. Причем специальных мест для инвалидов на этой стоянке не предусмотрено.

Отмечается, что строительные работы у «Вилла Парк» привели к сокращению числа парковочных мест сейчас, но впоследствии их станет еще больше, чем было.

«Все было сделано очень быстро. Хотя мы ожидали повышения, но не вдвое. Как можно найти такие деньги за такое время? Мой брат-инвалид получает пособие и вынужден оплачивать услуги сиделок. Просить за неделю доплатить еще 190 фунтов просто неприемлемо», – сказал BirminghamLive один из болельщиков.

Также Фонд болельщиков «Астон Виллы» призвал клуб снизить «крайне разочаровывающие» цены на билеты на матчи чемпионов – они достигают 97 фунтов.