«Фанаты все еще показывают нетерпимость к другим этносам, дикое поведение. Книга удержит кого-то от ксенофобии и расовой нетерпимости, возможно». Историк Альтман о работе «Футбол. Война. Холокост»

Историк Илья Альтман рассказал о книге «Футбол. Война. Холокост».

– В процессе работы над этой книгой лично вы узнали для себя что-то любопытное, ранее неизведанное? И в чем заключается современность и актуальность новинки?



– Узнал, и довольно много. Например, то, что среди праведников народов мира числится несколько футболистов, игравших в национальных сборных своих стран в 20-30 годы прошлого века. Или то, как за рубежом сохраняется память о футболистах и тренерах – жертвах Холокоста, как ведется борьба с проявлениями расизма и ксенофобии в футболе.



Уверен, что наша книга достаточно актуальна и в нынешний период времени. Обратимся хотя бы к последним играм чемпионата мира по футболу, к другим международным матчам, на которых, к сожалению, некоторая часть болельщиков все еще демонстрирует окружающим свою нетерпимость к другим этносам, свое дикое, нецивилизованное поведение, носящее абсолютно экстремистский характер.

Недаром в предисловии к нашей книге пишет о том, что, возможно, это издание и удержит кого-то от любых форм националистических, ксенофобских проявлений и расовой нетерпимости, – сказал историк Илья Альтман, один из составителей книги «Футбол. Война. Холокост».

«На советской земле было уничтожено больше всего мирных граждан, здесь был самый жестокий оккупационный режим». Составитель книги «Футбол. Война. Холокост» Альтман о преступлениях гитлеровцев

«Уже в первый год прихода Гитлера всех евреев выгоняли из спортклубов Германии, создавались отдельные команды. Затем многих заключили в концлагеря». Историк Альтман о гитлеровском режиме