«Фанаты все еще показывают нетерпимость к другим этносам, дикое поведение. Книга удержит кого-то от ксенофобии и расовой нетерпимости, возможно». Историк Альтман о работе «Футбол. Война. Холокост»

Теги премьер-лига Россия болельщики Игорь Рабинер чемпионат мира книги история дискриминация Футбол

Историк Илья Альтман рассказал о книге «Футбол. Война. Холокост».

– В процессе работы над этой книгой лично вы узнали для себя что-то любопытное, ранее неизведанное? И в чем заключается современность и актуальность новинки?

– Узнал, и довольно много. Например, то, что среди праведников народов мира числится несколько футболистов, игравших в национальных сборных своих стран в 20-30 годы прошлого века. Или то, как за рубежом сохраняется память о футболистах и тренерах – жертвах Холокоста, как ведется борьба с проявлениями расизма и ксенофобии в футболе.

Уверен, что наша книга достаточно актуальна и в нынешний период времени. Обратимся хотя бы к последним играм чемпионата мира по футболу, к другим международным матчам, на которых, к сожалению, некоторая часть болельщиков все еще демонстрирует окружающим свою нетерпимость к другим этносам, свое дикое, нецивилизованное поведение, носящее абсолютно экстремистский характер.

Недаром в предисловии к нашей книге Игорь Рабинер пишет о том, что, возможно, это издание и удержит кого-то от любых форм националистических, ксенофобских проявлений и расовой нетерпимости, – сказал историк Илья Альтман, один из составителей книги «Футбол. Война. Холокост».

«На советской земле было уничтожено больше всего мирных граждан, здесь был самый жестокий оккупационный режим». Составитель книги «Футбол. Война. Холокост» Альтман о преступлениях гитлеровцев

«Уже в первый год прихода Гитлера всех евреев выгоняли из спортклубов Германии, создавались отдельные команды. Затем многих заключили в концлагеря». Историк Альтман о гитлеровском режиме

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14 комментариев
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праздник у спортса, нашли идеальный для себя источник новостей по всем классическим спортсовским параметрам:
1. не имеет никакого отношения к спорту
2. целиком политизировано
3. привлечет массовое калометание и набег ботов
4. можно нарезать на 10 отдельных новостей, т.е. получить х10 профит. кстати, за пару часов уже третий огромный текст на главной от «очень известного» Ильи Альтмана, который относится к спорту… тем, что упомянул слово «футбол» в политическо-историческом опусе про национализм, евреев и ВОВ.
+25
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+24
"к сожалению, некоторая часть болельщиков все еще демонстрирует окружающим свою нетерпимость к другим этносам, свое дикое, нецивилизованное поведение, носящее абсолютно экстремистский характер"

Это он про фанатов «Хапоэль Беер-Шева», которые выбежали на поле и начали драку с болельщиками гостей, избив их палками ?
+18
-2
+16
Так евреи и есть самые настоящие националисты , даже их законы только для евреев написаны , но хотят себя только хорошими показать
+12
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+9
Вот еще один анекдот. Пришел Вовочка в Ленинградский обком и говорит--Хочу записаться в КП. - Его спрашивают- - А почему в КП, а не в КПСС? - А потому что в СС я уже был!
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Ну всё, с книгой теперь заживём
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альтман рабинер ротенберг димон - наши люди?
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Ответ Александра Дежина
праздник у спортса, нашли идеальный для себя источник новостей по всем классическим спортсовским параметрам: 1. не имеет никакого отношения к спорту 2. целиком политизировано 3. привлечет массовое калометание и набег ботов 4. можно нарезать на 10 отдельных новостей, т.е. получить х10 профит. кстати, за пару часов уже третий огромный текст на главной от «очень известного» Ильи Альтмана, который относится к спорту… тем, что упомянул слово «футбол» в политическо-историческом опусе про национализм, евреев и ВОВ.
Вообще спортс ру деградирует без нормальной конкуренции. Меня раздражает постоянный акцент на лгбт, феминизме и прочих не имеющих к спорту вещам. И это я уже не говорю про пиар недо(медиа)лиги, кликбейтных постах, накрутку лайков и т.д.
Я на сайте с 2008 года и раньше контент был значительно спортивнее
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
"к сожалению, некоторая часть болельщиков все еще демонстрирует окружающим свою нетерпимость к другим этносам, свое дикое, нецивилизованное поведение, носящее абсолютно экстремистский характер" Это он про фанатов «Хапоэль Беер-Шева», которые выбежали на поле и начали драку с болельщиками гостей, избив их палками ?
Та ви шо такое говорите? Это же 2 еврея написали, таки самые честные люди на свете. Сарочка подтвердит.
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Ответ Barsenoga
Я истеный котолонец представитель древнейший и высшей расы и почему я должен быть терпим к местным мадридуткам.
а мне казалось, что у котолонцев главные враги хала-собакисты
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В Газе согласно отчету ООН более 13.000 детей убиты евреями. Эта книга поможет им?
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Ответ Алексей Ненахов
Так евреи и есть самые настоящие националисты , даже их законы только для евреев написаны , но хотят себя только хорошими показать
Там, где евреи, там нет терпимости. Ни входящей, ни исходящей
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встретились два бrата сиона - Рабинер и Альтман. Блистательная хуцпа. Тель хай, бrатья! Гой? ДА!
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