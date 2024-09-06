Клубы из ОАЭ и Турции отказались от Джикии из-за требований по зарплате. Экс-защитник «Спартака» просит 800 тысяч евро плюс бонусы (Sport24)

Георгий Джикия не может найти себе клуб из-за большой зарплаты.

По информации Sport24, клубы из Турции и ОАЭ не готовы удовлетворить запросы бывшего защитника « » по зарплате. Джикия покинул московский клуб в конце прошлого сезона в связи с истечением контракта.

«Турецкие клубы отказались от идеи подписания из-за его завышенных требований по зарплате. Защитника предложили клубам из ОАЭ, среди которых « », « », «Шарджа», « » и другие.

Джикия хочет получать зарплату в районе 800 тысяч евро плюс бонусы. На данный момент клубы ОАЭ не вступали в переговоры с футболистом. Также за ситуацией следят в махачкалинском «Динамо» – в клубе готовы ждать Джикию до конца трансферного окна, которое закрывается 12 сентября», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.