Клубы из ОАЭ и Турции отказались от Джикии из-за требований по зарплате. Экс-защитник «Спартака» просит 800 тысяч евро плюс бонусы (Sport24)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига ОАЭ Шабаб Аль-Ахли Аль-Вахда Аль-Айн Аль-Шарджа Георгий Джикия деньги Динамо Махачкала Футбол

Георгий Джикия не может найти себе клуб из-за большой зарплаты.

По информации Sport24, клубы из Турции и ОАЭ не готовы удовлетворить запросы бывшего защитника «Спартака» по зарплате. Джикия покинул московский клуб в конце прошлого сезона в связи с истечением контракта.

«Турецкие клубы отказались от идеи подписания Георгия из-за его завышенных требований по зарплате. Защитника предложили клубам из ОАЭ, среди которых «Аль-Вахда», «Аль-Айн», «Шарджа», «Шабаб Аль-Ахли» и другие.

Джикия хочет получать зарплату в районе 800 тысяч евро плюс бонусы. На данный момент клубы ОАЭ не вступали в переговоры с футболистом. Также за ситуацией следят в махачкалинском «Динамо» – в клубе готовы ждать Джикию до конца трансферного окна, которое закрывается 12 сентября», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

21 комментарий
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Вот что бывает когда всю карьеру живешь в иллюзиях своего величия и с лапшой на ушах от своего агента
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+54
С Зобниным в следующем году такая же история будет.
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Ответ Николай Корягин
Вот что бывает когда всю карьеру живешь в иллюзиях своего величия и с лапшой на ушах от своего агента
Ладно еще скамеечник Джикия, Шпинев даже более молодого стартера и игрока сборной Антона Миранчука умудрился никуда не пристроить.
+16
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+16
в десять лет игрушки
в двадцать лет понты
в тридцать лет надежды
в сорок лет коты
+12
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Он агента своего должен пустить на хинкали, продление контракта с понижением в 2 раза их не устроила, а ведь это было полтора лимона, а по факту крайняя цена полтора лимона, только в рублях
+12
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Джикия хочет получать зарплату в районе 800 тысяч евро плюс бонусы в виде чебуреков и самсы
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+9
Хорошо ему Спартак платил и СМИ кб голову задурили.
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+4
Ответ goodie
Ладно еще скамеечник Джикия, Шпинев даже более молодого стартера и игрока сборной Антона Миранчука умудрился никуда не пристроить.
"Более молодого", на целых 2 года младше)

Ну и с Миранчуком возможна такая тема, что он решил, что в России только за Локомотив. Другой ушедший из Локо, Рифат, спокойно перешёл в ЦСКА.
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включили бы бесплатные обеды, согласился бы...
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надо ему в аякс к миранчуку)
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Ответ Барыга блинами
в десять лет игрушки в двадцать лет понты в тридцать лет надежды в сорок лет коты
Это из тик ток?
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Ответ Dmitry Orlov
"Более молодого", на целых 2 года младше) Ну и с Миранчуком возможна такая тема, что он решил, что в России только за Локомотив. Другой ушедший из Локо, Рифат, спокойно перешёл в ЦСКА.
Чет сомнительно, что Миранчук такой идейный и решил в России только за локо. По-моему просто Шпинёв ему лапшу вешал, чтобы он из локомотива максимально бабла попытался вытряхнуть.
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Ответ goodie
Ладно еще скамеечник Джикия, Шпинев даже более молодого стартера и игрока сборной Антона Миранчука умудрился никуда не пристроить.
Это конец для шпинева как для агента
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Ответ London-D
С Зобниным в следующем году такая же история будет.
Да, очень печальная картина с Зобниным. Явная деградация последние 3-4 года. Мяч получил, поскорее пас назад, чтобы избавиться от мяча.
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Ответ London-D
С Зобниным в следующем году такая же история будет.
Да, жаль. Он как никто заслужил. Надо ему пока не поздно переходить
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Все потому, что из-за раздутых зарплат возомнили себя Мбаппе или Холландом, и это великое "Пойду в клубы топ-5 лиг, не ниже Реала или Барселоны"

А по факту даже в эмираты не хотят брать, потому что того не стоит.

Предложит Махачкала на флажке тысяч 200-300, может и согласится, ну или будет сидеть в студии Матча и говорить, какой он великий и все его не понимают)
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Есть вариант, что заслуженный отпуск продлится дольше ))
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Я вот не очень понимаю этих персонажей. Ты довольно среднего уровня футболер. Да, когда то тебе шибко свезло и упала большая зп. Но сейчас то малины нет! Неужели нельзя урезать аппетиты чтобы условно за 2,5 года намутить еще лям валюты например? Или он себя «не на помойке нашел»?)
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Главный бонус Джикии это абсолютно ущербный агент
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С каких пор в ОАЭ считают деньги?
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Ну что, теперь Лучшая Лига Мира, или медианедофутбол? Зато агент хороший 🤣
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