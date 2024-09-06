Клубы из ОАЭ и Турции отказались от Джикии из-за требований по зарплате. Экс-защитник «Спартака» просит 800 тысяч евро плюс бонусы (Sport24)
Георгий Джикия не может найти себе клуб из-за большой зарплаты.
По информации Sport24, клубы из Турции и ОАЭ не готовы удовлетворить запросы бывшего защитника «Спартака» по зарплате. Джикия покинул московский клуб в конце прошлого сезона в связи с истечением контракта.
«Турецкие клубы отказались от идеи подписания Георгия из-за его завышенных требований по зарплате. Защитника предложили клубам из ОАЭ, среди которых «Аль-Вахда», «Аль-Айн», «Шарджа», «Шабаб Аль-Ахли» и другие.
Джикия хочет получать зарплату в районе 800 тысяч евро плюс бонусы. На данный момент клубы ОАЭ не вступали в переговоры с футболистом. Также за ситуацией следят в махачкалинском «Динамо» – в клубе готовы ждать Джикию до конца трансферного окна, которое закрывается 12 сентября», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
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Ну и с Миранчуком возможна такая тема, что он решил, что в России только за Локомотив. Другой ушедший из Локо, Рифат, спокойно перешёл в ЦСКА.
А по факту даже в эмираты не хотят брать, потому что того не стоит.
Предложит Махачкала на флажке тысяч 200-300, может и согласится, ну или будет сидеть в студии Матча и говорить, какой он великий и все его не понимают)