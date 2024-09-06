Кан об уходе из «Баварии»: «Внесенные изменения были правильными, убежден в этом. Но клуб очень политизирован, взять это под контроль – большая проблема»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия бизнес Футбол

Оливер Кан высказался об уходе с поста генерального директора «Баварии».

Бывший вратарь «Баварии» покинул пост гендиректора в мае 2023 года.

«Облегчение? Нет. Я хотел взять на себя эту ответственность и был очень рад сделать это. Объединение экономических, спортивных и спортивно-политических аспектов деятельности глобального клуба – это именно то, чем я хотел заниматься.

Для меня это был внутренний долг – отдать что-то клубу, за который я выступал 14 лет. Но в таком мире, как мюнхенский, очень сложно инициировать необходимые изменения и идти новыми путями.

Я и сегодня убежден, что те изменения, которые мы внесли, были абсолютно правильными для «Баварии». В мире бизнеса есть хорошее выражение: «Культура съедает стратегию на завтрак». Другими словами: культура компании всегда сильнее любой стратегии, какой бы многообещающей она ни казалась.

Я это прекрасно понимал. Но футбольный клуб «Бавария» очень политизирован, и силы действуют в разных направлениях. Взять это под контроль – самая большая проблема», – сказал экс-вратарь и бывший гендиректор мюнхенцев.

Кан о зарплатах в «Баварии»: «Меньше 50% от суммы оборота. Любой клуб, побеждавший в ЛЧ в последние годы, тратит на них гораздо больше»

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2 комментария
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