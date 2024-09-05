В Нидерландах хотят отменить офсайды в любительском футболе на фоне увеличения агрессии из-за решений судей

Теги высшая лига Нидерланды Федерация футбола Нидерландов Д2 Нидерланды любительский футбол правила Футбол

В Нидерландах могут отменить правило офсайдов.

Королевский футбольный союз Нидерландов рассматривает возможность отмены правила вне игры в любительских чемпионатах, чтобы сократить рост матчей, останавливаемых из-за агрессии по поводу спорных решений.

Директор футбольной федерации Ян Дирк ван дер Зее заявил о необходимости предпринять меры в связи с проблемой споров по поводу решений арбитров.

В прошлом сезоне из-за инцидентов с применением агрессии было остановлено 1864 матча, что на 11% больше, чем в предыдущем сезоне, и на 58% больше за пятилетний период.

«У нас есть проблема, и мы хотим ее искоренить. Не исключаю, что однажды мы прекратим использовать помощников судей», – сказал Ян Дирк ван дер Зее.

13 комментариев
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кто новость переводил, суть упустил. они говорят о тех матчах, где нет помощников судьи (не хватает), и испозуют "клубного лайнсмена" - эти люди, во-первых, могут быть несертифицированы, а во-вторых, имеют явный конфликт интересов
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отличное решение, можно вообще правила отменить, тогда и на судей никто не будет кидаться, только друг на друга во время матча
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Просто отменить мигрантов в любительских лигах можно. Ибо вспыльчивых голландцев я видел очень и очень мало.
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Хотят отменить одно из ключевых правил в футболе.
Толерантность и многообразие везде суют свой нос.
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Отмени офсайд и возле чужих ворот всегда будет стоять игрок и тупо ждать паса через всё поле, чтобы расстрелять вратаря в упор.
Это уже не футбол
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В детстве помните, когда с большими играешь, всегда говорили - иди пацан стой у чужих ворот забивай))
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Ответ Тренерские конспекты Бормана
Отмени офсайд и возле чужих ворот всегда будет стоять игрок и тупо ждать паса через всё поле, чтобы расстрелять вратаря в упор. Это уже не футбол
Здравствуй, персональная опека
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