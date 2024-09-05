В Нидерландах хотят отменить офсайды в любительском футболе на фоне увеличения агрессии из-за решений судей

В Нидерландах могут отменить правило офсайдов.

Королевский футбольный союз Нидерландов рассматривает возможность отмены правила вне игры в любительских чемпионатах, чтобы сократить рост матчей, останавливаемых из-за агрессии по поводу спорных решений.

Директор футбольной федерации Ян Дирк ван дер Зее заявил о необходимости предпринять меры в связи с проблемой споров по поводу решений арбитров.

В прошлом сезоне из-за инцидентов с применением агрессии было остановлено 1864 матча, что на 11% больше, чем в предыдущем сезоне, и на 58% больше за пятилетний период.

«У нас есть проблема, и мы хотим ее искоренить. Не исключаю, что однажды мы прекратим использовать помощников судей», – сказал Ян Дирк ван дер Зее.