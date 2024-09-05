Это′О о скромности Месси: «Лучший игрок в мире, он пришел в «Барсу», где была семья, все росли вместе. Когда парень приезжает на Ferrari, говорим ему: «Добро пожаловать, но ты не уедешь на своей машине»

Теги Барселона Самюэль Это′О Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Интер Майами Футбол

Самюэль Это′О высказался о скромности Лионеля Месси.

Экс-нападающий играл вместе с аргентинцем в начале его карьеры в «Барселоне».

Ранее Это′О рассказал, как испортил молодому игроку «Барсы», приехавшему на тренировку на Ferrari, новую машину. 

«Лео Месси, лучший игрок в мире для нас, он всегда был парнем…» – сказал камерунец, делая жест, показывающий, что аргентинец не представлял никаких проблем.

«Он пришел в клуб, в котором была семья и старшие игроки. Мы все росли там.

Поэтому, когда парень приезжает на Ferrari, мы говорим ему: «Добро пожаловать, но ты не уедешь на своей машине». Мы ее испортили», – отметил Это′О.

14 комментариев
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Чет не понятно
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Значит, он всё-таки его бричку поцарапал )))
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Это перевод корявый или он мысль формулирует невнятно?
Про Феррари, думаю все уже высказались.
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Я рисую на Феррари
Арматурой слово "твари"...
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Почему не уедет то? Царапина на ходовые качества никак не влияет
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Так он Месси поцарапал Феррари?
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Наверное когда Это’О приехал играть в Россию и увидел на чем ездят игроки дубля столичных клубов и Зенита, то он понял, что поцарапать все машины молодых игроков он не сможет)))
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Шины проткнули?
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Такого перевода мы заслужили:
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Говорил на камерунском и переводили англичане а потом на русский, тогда все норм)
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Ответ Гномович!
Какие же временна, Это’ O, Хави, Иньеста, Эвребе, месси, Негрейра.
временна беременна
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