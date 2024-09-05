Это′О о скромности Месси: «Лучший игрок в мире, он пришел в «Барсу», где была семья, все росли вместе. Когда парень приезжает на Ferrari, говорим ему: «Добро пожаловать, но ты не уедешь на своей машине»

Самюэль Это′О высказался о скромности Лионеля Месси.

Экс-нападающий играл вместе с аргентинцем в начале его карьеры в «Барселоне».

Ранее Это′О рассказал, как испортил молодому игроку «Барсы», приехавшему на тренировку на Ferrari, новую машину.

«Лео Месси, лучший игрок в мире для нас, он всегда был парнем…» – сказал камерунец, делая жест, показывающий, что аргентинец не представлял никаких проблем.

«Он пришел в клуб, в котором была семья и старшие игроки. Мы все росли там.

Поэтому, когда парень приезжает на Ferrari, мы говорим ему: «Добро пожаловать, но ты не уедешь на своей машине». Мы ее испортили», – отметил Это′О.