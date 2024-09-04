«Казань можно назвать спортивной столицей России. Есть чемпионские команды в волейболе, баскетболе и хоккее». Хавбек «Рубина» Иванов о городе

Олег Иванов назвал Казань спортивной столицей России.

– Казань можно назвать спортивной столицей России. Высокие результаты есть во многих видах спорта. Есть чемпионские команды в волейболе, баскетболе и хоккее.

– Есть ли потенциал стать футбольной столицей?

– Как я могу одеяло забрать? Одинаково уважаю любой вид спорта. Потенциал даже есть у команд, которые из года в год становятся чемпионом, – сказал полузащитник « ».

Казанский клуб после 7-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице Мир , набрав 10 очков.