«Казань можно назвать спортивной столицей России. Есть чемпионские команды в волейболе, баскетболе и хоккее». Хавбек «Рубина» Иванов о городе

Теги Рубин Олег Иванов премьер-лига Россия КХЛ Единая лига ВТБ Спорт-Экспресс Футбол

Олег Иванов назвал Казань спортивной столицей России.

– Казань можно назвать спортивной столицей России. Высокие результаты есть во многих видах спорта. Есть чемпионские команды в волейболе, баскетболе и хоккее.

– Есть ли потенциал стать футбольной столицей? 

– Как я могу одеяло забрать? Одинаково уважаю любой вид спорта. Потенциал даже есть у команд, которые из года в год становятся чемпионом, – сказал полузащитник «Рубина».

Казанский клуб после 7-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 10 очков. 

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Можно было его и как Олега Иванова в заголовке написать, а не как какого-то "хавбека Рубина", известный же достаточно игрок
+3
0
+3
тут не поспоришь, Питеру такое и не снилось!
Казань - спортивная столица.
+3
0
+3
пока не станут пичинёнами в регби и бенди даже с петродаром не сравнить...))))))
0
0
0
Страна тысячи столиц. но почему-то все из них бегут в одну.
0
0
0
Динамо ТТГ помните?
0
0
0
Вообще-то на данный момент проблем нет лишь у волейбольного Зенита. Ак Барс так-то исторически один из топов, и в отличии от СКА не мусорный денежный мешок, но все же в последний сезон Ак Барс титул не выиграл, а значит не носит звания действующего чемпиона. УНИКС тоже не победил, при этом УНИКС вообще никогда особо и не мог в отличии от Ак Барса, ибо у нас в баскете "чемпионат одного ЦСКА", так что УНИКС хоть и чемпион, но однократный, и в отличии от Зенита и Ак Барса не имеет такого "статуса" и многократных побед, хотя клуб всегда был на видных ролях.

А если брать "вообще" за историю, то как бы Рубин клуб-чемпион, двухкратный. Иванову и остальным, кто в клубе было бы полезно об этом узнать, чтобы не нести ахинею, которую например болтает Кабутов после матча со Спартаком. Все эти позорные речи про "могли выстоять против аж самого Спартака, но судья свистел" и "ну у нас цель быть не ниже, чем в прошлом сезоне", а также сомнительный стиль игры - это приемлимо, если ты дебютант РФПЛ, а не Рубин.
0
0
0
Очень много соревнований Казань потеряла из за санкций... И чемпионаты мира по плаванию должны были проходить и много чего ещё(
0
0
0
Ответ catcher69
пока не станут пичинёнами в регби и бенди даже с петродаром не сравнить...))))))
Фигня это все, вот выиграют чемпионаты по лапте, городкам и по забиванию «козла»)))
+1
-1
0
Ответ Божий посланник
Динамо ТТГ помните?
Помню, а еще там была местная легенда, хороший мужик Фомин. Но команда была тоже крепкая, бронзовые медали брала точно, может как-то и в финале бывали, но это не помню точно.
0
0
0
Ответ Pasta
Помню, а еще там была местная легенда, хороший мужик Фомин. Но команда была тоже крепкая, бронзовые медали брала точно, может как-то и в финале бывали, но это не помню точно.
Да бронзу брали тогда локомотив Белогорье доминировал.. Славные времена.. Виктор сидельников тренер был вроде
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий