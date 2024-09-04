«Казань можно назвать спортивной столицей России. Есть чемпионские команды в волейболе, баскетболе и хоккее». Хавбек «Рубина» Иванов о городе
Олег Иванов назвал Казань спортивной столицей России.
– Казань можно назвать спортивной столицей России. Высокие результаты есть во многих видах спорта. Есть чемпионские команды в волейболе, баскетболе и хоккее.
– Есть ли потенциал стать футбольной столицей?
– Как я могу одеяло забрать? Одинаково уважаю любой вид спорта. Потенциал даже есть у команд, которые из года в год становятся чемпионом, – сказал полузащитник «Рубина».
Казанский клуб после 7-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 10 очков.
Казань - спортивная столица.
А если брать "вообще" за историю, то как бы Рубин клуб-чемпион, двухкратный. Иванову и остальным, кто в клубе было бы полезно об этом узнать, чтобы не нести ахинею, которую например болтает Кабутов после матча со Спартаком. Все эти позорные речи про "могли выстоять против аж самого Спартака, но судья свистел" и "ну у нас цель быть не ниже, чем в прошлом сезоне", а также сомнительный стиль игры - это приемлимо, если ты дебютант РФПЛ, а не Рубин.