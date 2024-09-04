Соболев провел первую тренировку с «Зенитом». Глушенков вернулся после перелома руки

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Александр Соболев Максим Глушенков Футбол

Александр Соболев провел первую тренировку с «Зенитом».

27-летний нападающий официально перешел из «Спартака» 30 августа.

Также сегодня в команду вернулся Максим Глушенков, перенесший операцию после травмы в матче с «Химками». Полузащитник «Зенита» получил перелом лучевой кости со смещением в 1-м тайме матча 5-го тура Мир РПЛ (1:1).

14 сентября «Зенит» сыграет с ЦСКА на выезде в 8-м туре Мир РПЛ.

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42 комментария
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За Глушенкова рад 🤝
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Ответ Guus Ivanovich
Комментарий скрыт
Твой мозг?
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Максим,здоровья и хорошей игры!
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Максим! С возвращением! Успехов и здоровья!👏
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Ответ Guus Ivanovich
Комментарий скрыт
Это ты про Глушенкова?
Ну ты просто *****
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Помнишь ты писал, что Педро это очередной шлак, а потом когда он отвозил Спартак ты молчал в тряпочку 😄
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Ответ Guus Ivanovich
Комментарий скрыт
Убейсибяапстену
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Ответ N89
Комментарий удален пользователем
Ну же, выше нос!Лучше же когда команды в оптимальных составах, Дивееву тоже здоровья.
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Соболев выбрал развитие в Зените
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Да нормально он будет там играть . Забьет достаточно , но как почувствуют себя своим , тут его гадский характер и раскроется .
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лучше бы, если это было две отдельные новости
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Ответ Spartakus1984
Ну тогда ты бабабол)).
Найди в своих комментариях, я не балабол!
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Ответ Spartakus1984
а нука найди мой коммент где я писал что он шлак?
Мне больше заняться нечем?)
Это было больше года назад, поищи сам!
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Ответ Spartakus1984
В полку обиженых питерцев прибыло,vadimevstratov2@gmail.com не вытягивающий в диалогах кинул в ЧС.Какие нежные Питерские девицы))хахахах
Какой ты чувствительный мальчик. Кто бы мог подумать.
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Ответ Spartakus1984
В полку обиженых питерцев прибыло,vadimevstratov2@gmail.com не вытягивающий в диалогах кинул в ЧС.Какие нежные Питерские девицы))хахахах
К слову об обиженных. Ты, kubanus1984, за последнюю неделю ни одной новости про Соболева не пропустил, во всех отметился. Ведешь себя как обиженная брошенка 40+. Забавно посмотреть.
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Ответ Spartakus1984
Ты обвинил человека вот и давай доказателсьтва.Я не писал что он шлак.Я такими словами вообще не оперирую.
Ты писал, что это очередной дешевый бразил и он загубит себе карьеру в Зените !
Зуб даю - это было!
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Ответ Кирилл Демченко
А подскажите пожалуйста кто у вас сильно развился за последние лет так 6?!
а увас?
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
А подскажите пожалуйста кто у вас сильно развился за последние лет так 6?!
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Ответ fil_spb
К слову об обиженных. Ты, kubanus1984, за последнюю неделю ни одной новости про Соболева не пропустил, во всех отметился. Ведешь себя как обиженная брошенка 40+. Забавно посмотреть.
Кто о чем а вшивый о бане
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Ответ fil_spb
К слову об обиженных. Ты, kubanus1984, за последнюю неделю ни одной новости про Соболева не пропустил, во всех отметился. Ведешь себя как обиженная брошенка 40+. Забавно посмотреть.
Не могу про Соболева писать?Вот же беда.Это ты определил?Ты то меня хоть не заблочишь Филлипок?))
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Ответ Deca
лучше бы, если это было две отдельные новости
Теперь нет)
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Ответ N89
Комментарий удален пользователем
За что минус , кто поставил, сознавайтесь?)))
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Соболев поработал с тренерами, вспомнил свои коронные упражнения с мячом и обручем в бассейне, ну и фирменный нырок с переворотом. 😂
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Никогда не понимал зачем свиньи ходят в чужие паблики, вот мне от слова совсем не интересно что у них там творится, еще новости про них читать, а эти же под каждой новостью идут свою грязь лить, одно слово свиньи..
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Макс с возвращением!!!
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Комментарий удален пользователем
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