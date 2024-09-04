Соболев провел первую тренировку с «Зенитом». Глушенков вернулся после перелома руки

Александр Соболев провел первую тренировку с «Зенитом».

27-летний нападающий официально перешел из «Спартака» 30 августа.

Также сегодня в команду вернулся , перенесший операцию после травмы в матче с «Химками». Полузащитник « » получил перелом лучевой кости со смещением в 1-м тайме матча 5-го тура Мир (1:1).

14 сентября «Зенит» сыграет с ЦСКА на выезде в 8-м туре Мир РПЛ.