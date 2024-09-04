Соболев о тренировках в «Зените»: «С Семаком тепло пообщались, но о моей роли не говорили. Провел три занятия индивидуально, с «Кайратом» уже сыграю, надеюсь»

Александр Соболев рассказал о первом разговоре с Сергеем Семаком.

«С тренерским штабом нахожусь в контакте. Вчера видел Сергея Богдановича – он приезжал на базу, хотя у команды был выходной. Мы тепло пообщались, но о моей роли на поле и футболе особо не общались.

Я провел три индивидуальные тренировки. Я в хороших кондициях. Хорошо, что сейчас пауза на сборные и у меня есть время потренироваться с командой. Что касается товарищеской игры с «Кайратом», надеюсь, уже сыграю», – сказал нападающий « ».

Александр Соболев: «Если в «Зените» скажут играть правого защитника, я буду это делать. Все зависит от игры и тренерских установок»