Соболев о тренировках в «Зените»: «С Семаком тепло пообщались, но о моей роли не говорили. Провел три занятия индивидуально, с «Кайратом» уже сыграю, надеюсь»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Александр Соболев рассказал о первом разговоре с Сергеем Семаком.

«С тренерским штабом нахожусь в контакте. Вчера видел Сергея Богдановича – он приезжал на базу, хотя у команды был выходной. Мы тепло пообщались, но о моей роли на поле и футболе особо не общались.

Я провел три индивидуальные тренировки. Я в хороших кондициях. Хорошо, что сейчас пауза на сборные и у меня есть время потренироваться с командой. Что касается товарищеской игры с «Кайратом», надеюсь, уже сыграю», – сказал нападающий «Зенита».

Александр Соболев: «Если в «Зените» скажут играть правого защитника, я буду это делать. Все зависит от игры и тренерских установок»

16 комментариев
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Ответ Император Плутона
Мы тепло пообщались, но о моей роли на скамейке не общались
На скамейке Зенита можно получить трофеи, на скамейке Спартака только тарелка борща 😄
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Давай Александр, набирай быстрей физическую форму. Очень уж интересно увидеть тебя в игре! Удачи!!!
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Неужели выпустят на поле? Ну Кайрат, тебе хана!🤭
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Ответ Зелёный гопник
На скамейке Зенита можно получить трофеи, на скамейке Спартака только тарелка борща 😄
Причем постного, без свининки. Мясо употребляет только основа.
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Ответ Зелёный гопник
На скамейке Зенита можно получить трофеи, на скамейке Спартака только тарелка борща 😄
пипец достижение. Бакаев вот, наверное, чемпион. Скамеечный
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Зайчишка во хмелю.
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Ответ Император Плутона
пипец достижение. Бакаев вот, наверное, чемпион. Скамеечный
Вроде бы суперкубок и кубок. У старшего Бакаева достойная карьера и деньги и слава.
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