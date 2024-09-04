Гомес завтра прилетит в Москву для подписания контракта с «Динамо» («СЭ»)
Артур Гомес завершает переход в «Динамо».
По информации «СЭ», вингер «Крузейро» должен в четверг прилететь в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта с московским клубом.
Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец обойдется бело-голубым в 5,5 миллиона евро и заключит контракт на 4 года с опцией продления еще на один.
В 2024 году Гомес провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.