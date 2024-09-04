Гомес завтра прилетит в Москву для подписания контракта с «Динамо» («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Артур Гомес Спорт-Экспресс Футбол

Артур Гомес завершает переход в «Динамо».

По информации «СЭ», вингер «Крузейро» должен в четверг прилететь в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта с московским клубом.

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец обойдется бело-голубым в 5,5 миллиона евро и заключит контракт на 4 года с опцией продления еще на один.

В 2024 году Гомес провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев
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Понакупят бразильцев, а своих кто развивать будет?! Или это другое?)
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Сначала подумал, что речь о старике Марио :)
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Ответ Аннигиляторная Пушка
В последнем матче у Динамо в старте вышло три воспитанника (формально Скопинцев - воспитанник Динамо). В кубке вышло сильно больше. У Зенита в последнем матче сыграл один - Васильев.
Понял, я был не прав. Это было другое. Динамо можно покупать Бразильцев, а так же других ребят из ЮА.)
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Бразилия такая страна,кто не Педро тот Гомес
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Круто, раньше был Кураньи, теперь Гомес, так и до Клозе дойдут
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Ну хоть в руководстве Динамо поняли, что бразильцы это и дешево и на неплохом уровне для РПЛ.
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Глава семейки Адамс
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Ну что там говорили по поводу Гонду,а сами теперь какого то говномеса хотят
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