22-летний сын Бекхэма Ромео завершил карьеру футболиста, чтобы сосредоточиться на модельном бизнесе

Теги премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Брентфорд Интер Майами Ромео Бекхэм Футбол

Ромео Бекхэм завершил футбольную карьеру.

Сын бывшего полузащитника «МЮ» и сборной Англии покинул «Брентфорд» по истечении срока контракта, несмотря на предложение о продлении.

По данным The Sun, 22-летний игрок присоединился к ведущему модельному агентству Парижа Safe Management, так как решил сосредоточиться на карьере в этой индустрии.

Это не первый раз, когда сын Дэвида и Виктории Бекхэм меняет карьерный путь. После игры за «Арсенал» в юности, он поменял футбол на теннис. Однако в 2020 году он вернулся в футбол и подписал контракт с клубом своего отца в МЛС, «Интер Майами».

Он провел 26 матчей за американский клуб, забив два гола и сделав 10 ассистов в своем последнем сезоне в резервной команде, прежде чем перешел в «Брентфорд» на правах аренды в январе 2023 года.

11 комментариев
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Ответ Marcus-light
Бекхэм не так уж талантлив был. Но он был одним из первых публичных футболистов, кто тренировался как сумасшедший.
Ну, навешивал и бил штрафные он мастерски. Да и в целом карьера была сильная. Уже в 20 лет забивал в АПЛ с центра поля, в 24 был основным игроком команды, выигравшей требл, и всего за МЮ у него почти 400 игр, 85 голов и 120 ассистов, больше 100 игр за сборную
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+6
Хорошая семья у бэкса. И красивые и гнили не вытворяют вроде как
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+5
Ответ Streetbor
не в отца футбольным талантом пошёл.
Бекхэм не так уж талантлив был. Но он был одним из первых публичных футболистов, кто тренировался как сумасшедший.
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Интересно чем его привлек модельный бизнес?
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не в отца футбольным талантом пошёл.
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успехов
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Копия матери, я про внешность
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Ответ teddy10
Ну, навешивал и бил штрафные он мастерски. Да и в целом карьера была сильная. Уже в 20 лет забивал в АПЛ с центра поля, в 24 был основным игроком команды, выигравшей требл, и всего за МЮ у него почти 400 игр, 85 голов и 120 ассистов, больше 100 игр за сборную
Я к тому, что все его скиллы были в основном плодом адской работы: статичные положения и голы/пасы без особого сопротивления. Помните цитату Беста? Но у Бекса был колоссальный талант в том плане, что на поле, как правило, он был как правило спокоен как удав. Возможно, Симеоне научил. Этот скилл позволял ему компенсировать слабости мозгами, тактической подготовкой и наработками.
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Ответ teddy10
Ну, навешивал и бил штрафные он мастерски. Да и в целом карьера была сильная. Уже в 20 лет забивал в АПЛ с центра поля, в 24 был основным игроком команды, выигравшей требл, и всего за МЮ у него почти 400 игр, 85 голов и 120 ассистов, больше 100 игр за сборную
закопал
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