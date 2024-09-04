22-летний сын Бекхэма Ромео завершил карьеру футболиста, чтобы сосредоточиться на модельном бизнесе
Ромео Бекхэм завершил футбольную карьеру.
Сын бывшего полузащитника «МЮ» и сборной Англии покинул «Брентфорд» по истечении срока контракта, несмотря на предложение о продлении.
По данным The Sun, 22-летний игрок присоединился к ведущему модельному агентству Парижа Safe Management, так как решил сосредоточиться на карьере в этой индустрии.
Это не первый раз, когда сын Дэвида и Виктории Бекхэм меняет карьерный путь. После игры за «Арсенал» в юности, он поменял футбол на теннис. Однако в 2020 году он вернулся в футбол и подписал контракт с клубом своего отца в МЛС, «Интер Майами».
Он провел 26 матчей за американский клуб, забив два гола и сделав 10 ассистов в своем последнем сезоне в резервной команде, прежде чем перешел в «Брентфорд» на правах аренды в январе 2023 года.