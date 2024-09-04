22-летний сын Бекхэма Ромео завершил карьеру футболиста, чтобы сосредоточиться на модельном бизнесе

Ромео Бекхэм завершил футбольную карьеру.

Сын бывшего полузащитника «МЮ» и сборной Англии покинул « » по истечении срока контракта, несмотря на предложение о продлении.

По данным The Sun, 22-летний игрок присоединился к ведущему модельному агентству Парижа Safe Management, так как решил сосредоточиться на карьере в этой индустрии.

Это не первый раз, когда сын и Виктории Бекхэм меняет карьерный путь. После игры за «Арсенал» в юности, он поменял футбол на теннис. Однако в 2020 году он вернулся в футбол и подписал контракт с клубом своего отца в МЛС, « ».

Он провел 26 матчей за американский клуб, забив два гола и сделав 10 ассистов в своем последнем сезоне в резервной команде, прежде чем перешел в «Брентфорд» на правах аренды в январе 2023 года.