Александр Соболев: «Если в «Зените» скажут играть правого защитника, я буду это делать. Все зависит от игры и тренерских установок»

Александр Соболев заявил, что готов играть в «Зените» на любой позиции.

«Не могу ответить, как мне комфортнее играть – с двумя нападающими или с одним. Все зависит от игры и тренерских установок.

Если мне скажут играть правого защитника, я буду это делать. Если там я буду приносить пользу, значит, тренер видит, что там нужнее, чем в нападении.

Я готов играть везде. Конечно, нападающий – моя профильная позиция, но, повторюсь, где скажут, там и буду играть», – сказал нападающий.