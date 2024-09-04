Александр Соболев: «Если в «Зените» скажут играть правого защитника, я буду это делать. Все зависит от игры и тренерских установок»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Александр Соболев заявил, что готов играть в «Зените» на любой позиции.

«Не могу ответить, как мне комфортнее играть – с двумя нападающими или с одним. Все зависит от игры и тренерских установок.

Если мне скажут играть правого защитника, я буду это делать. Если там я буду приносить пользу, значит, тренер видит, что там нужнее, чем в нападении.

Я готов играть везде. Конечно, нападающий – моя профильная позиция, но, повторюсь, где скажут, там и буду играть», – сказал нападающий.

53 комментария
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Тебе скажут сидеть на лавке, на что ты, собственно, и рассчитывал.
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скорее скажут сидеть на банке и через два года перейти в Химки
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Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
Азербайджанскую Премьер Лигу
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Ответ Spartakus1984
Ты наивный как школьник.
Вот только на это и способна ваша братия, отвечать на адекватные никого не обижающие комменты истерикой и желанием обидеть.
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Ответ El_matador
скорее скажут сидеть на банке и через два года перейти в Химки
В Сочи. Химки это мясной фарм.
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Ответ zaebarca
Тебе скажут сидеть на лавке, на что ты, собственно, и рассчитывал.
Может просто за болбоя сказать, как раньше 😎
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Ручной дельфиша...
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Ответ zaebarca
Тебе скажут сидеть на лавке, на что ты, собственно, и рассчитывал.
Может скажут записать видео привет "аля Дзюба" - всё возможно
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Ответ T622222
Да за 3 млн € и лавка покажется раем
2 миллиона же, на понижение пошёл.
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Если скажут полировать лавку - отполирую до блеска!
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Ответ Spartakus1984
Как деньги заставляют становиться людей послушными а в Спартаке что он Соболев что Бакаев выделывались,истерили когда их меняли по ходу матча а в зените с улыбкой -молча на лавке ))
Это, уважаемый, не деньги, это атмосфера в команде, это доверие тренера. Понятно желание спартаковцев чтобы он сгнил в запасе Зенита и был выброшен за ненадобностью, но уверяю тебя, такого не будет. Потенциал у него большой, это нехотя признают и сами болельщики Спартака, а Семак сумеет найти применение этому потенциалу.
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Уверен, что Соболев принесёт игровую пользу Зениту, как бы кому не хотелось. Игрок он разносторонний, с многими сильными качествами. С партнёрами вроде Вендела, Клаудиньо, Педро и Глушенковым он раскроется ещё лучше. Можно сказать, что по меркам РПЛ в Зените сейчас собралась абсолютная дрим тим, а дальше всё зависит от Семака. Такого подбора игроков у него не было давно.
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Сладко поет. Посмотрим на деле
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скорее скажут сидеть на банке и через два года перейти в Химки
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Ответ zaebarca
Тебе скажут сидеть на лавке, на что ты, собственно, и рассчитывал.
Ну посмотрите как будет в реальности
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Ну сколько можно писать об этом персонаже?!😡
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Ну а скажут играть в Оренбурге (Сочи), значит там и будешь играть. Ничего личного.
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жалкий тип. Как же хорошо, что ушел
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Страшно представить какие тебе установки в Спартаке давали на игру 😁
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Нырять в защите смысла нет
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"... а в Спартаке не буду" добавил новичок Зенита
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Единственный не умный дельфин.
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Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
это название бассейна ? через два года он будет в Сочи или Оренбурге
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Ответ hotfrog
Азербайджанскую Премьер Лигу
А чем Армянская премьер лига не угодила? 🤣
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Ответ El_matador
скорее скажут сидеть на банке и через два года перейти в Химки
ты прав на 100!
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Ответ T622222
Да за 3 млн € и лавка покажется раем
И даже торчащий гвоздик на лавке за такие бабки не будет сильно нервировать)))
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Ответ Карьерные переходы
История с отстранением от основы Спартака не прошла зря.)) Дельфин теперь не болтает лишнего, и подчёркнуто лоялен клубу и тренеру.
С такими мозгами, если бы он играл в очко, то постоянно набирал бы 22, 23, 24 и больше. У него во всём перебор)))
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Ответ El_matador
скорее скажут сидеть на банке и через два года перейти в Химки
в Химки рановато, еще Сочи есть
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Какой сговорчивый стал. Но понятно, человек семейный, ребенка в школу пристраивать к 1 сентября нужно, жена плешь чешет.
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Скажут, я и отсос...я и полы помою в раздевалке (с)
Цитаты великих соболей
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