Карпин о матче с Вьетнамом: «Очень важный выезд для нас – матчей не так много, относимся серьезно. Поле с виду не совсем идеальное, но это никого не должно волновать»
Валерий Карпин высказался о предстоящем матче со сборной Вьетнама.
– Что думаете о завтрашнем матче?
– Что конкретно? О команде, о погоде? Наша цель, как и у любой футбольной и спортивной команды, – победить. Это главная цель. Такая же задача стоит и перед командой Вьетнама. Для нас это очень важный выезд и важная игра. У нас не так много матчей, отношение [к ним] очень серьезное.
– Удивлены такому вниманию со стороны вьетнамской прессы?
– Я даже не задумывался об этом. Не удивлен такому количеству людей.
– Как вам поле, погода?
– Поле с виду не совсем идеальное, но лучше спрашивать у игроков. Матч состоится в любую погоду. Это не должно никого волновать. Будем играть так, как играем всегда.
– Кто не сыграет?
– Точно не сыграет пять человек. Завтра узнаете, кто именно, – сказал главный тренер сборной России.