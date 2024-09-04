Карпин о матче с Вьетнамом: «Очень важный выезд для нас – матчей не так много, относимся серьезно. Поле с виду не совсем идеальное, но это никого не должно волновать»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин высказался о предстоящем матче со сборной Вьетнама.

– Что думаете о завтрашнем матче?

– Что конкретно? О команде, о погоде? Наша цель, как и у любой футбольной и спортивной команды, – победить. Это главная цель. Такая же задача стоит и перед командой Вьетнама. Для нас это очень важный выезд и важная игра. У нас не так много матчей, отношение [к ним] очень серьезное.

– Удивлены такому вниманию со стороны вьетнамской прессы?

– Я даже не задумывался об этом. Не удивлен такому количеству людей.

– Как вам поле, погода?

– Поле с виду не совсем идеальное, но лучше спрашивать у игроков. Матч состоится в любую погоду. Это не должно никого волновать. Будем играть так, как играем всегда.

– Кто не сыграет?

– Точно не сыграет пять человек. Завтра узнаете, кто именно, – сказал главный тренер сборной России.

19 комментариев
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Ответ Александр Семенихин
Как же все трусливо говорят то, что не хотят говорить...всех прогнул, всех сломал царь
Мостовой то тут причём?)
+18
-2
+16
Как же все трусливо говорят то, что не хотят говорить...всех прогнул, всех сломал царь
+19
-8
+11
Серьезно и по делу.
+7
-2
+5
Ответ Артемас Батькович
Ещё Филимонов на воротах и Онопка в нападении
Онопко. Проявляй уважение к ветеранам!
+5
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+5
Ответ Александр Семенихин
Как же все трусливо говорят то, что не хотят говорить...всех прогнул, всех сломал царь
Мне кажется, он прежде всего прогнул и сломал таких как ты, потому что читая интервью тренера футбольной сборной о футболе, нормальный человек вряд ли будет думать о том, как на него повлиял царь. Рекомендую пить настойку пустырника, трогать траву и думать о хорошем.
+4
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с Вьетнамом, к сожалению, без шансов. с Тайландом пободаемся
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Двоих я знаю кто точно не сыграет. Аршавин и Дзюба.
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Равные соперники по силе, игра будет сложной
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Это тролинг?
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Надо же, Карпин в кои веки не оскорбил и не принизил соперника. Я оставил своё сердце в Ханое))
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Испанский стыд. Доешли до мышей:))
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А потом будут считать травмированных, бедный Локо, вот так из кабинетов убирают конкурентов.
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Ответ Vladzislav Zhurkevich
Это тролинг?
а что ему сказать еще?
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Ответ Kushaevtm
а что ему сказать еще?
Той би лак дыонг.
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Ответ Александр Зубков
Двоих я знаю кто точно не сыграет. Аршавин и Дзюба.
Ещё Филимонов на воротах и Онопка в нападении
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Ответ Артемас Батькович
Ещё Филимонов на воротах и Онопка в нападении
"-Увы наши легионеры на прошлой недели нечем не отметились, если не считать попадания Онопко в штангу." (С)
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