«Црвена Звезда» подписала Радонича и экс-хавбека «Милана» Крунича. Также клуб взял Силаса в аренду у «Штутгарта»
«Црвена Звезда» объявила о переходе в команду трех футболистов.
Клуб из Белграда, который в этом сезоне сыграет в основном турнире Лиги чемпионов УЕФА, подписал трех полузащитников – серба Неманю Радонича, боснийца Раде Крунича и Силаса Мвумпу из ДР Конго.
28-летний Радонич вернулся в клуб, за который уже выступал в сезоне-2017/18. После этого он поиграл за «Марсель», «Герту», «Бенфику», «Торино» и «Мальорку».
30-летний Крунич отыграл 9 сезонов в Италии за «Эмполи» и «Милан», его последним клубом был «Фенербахче».
Эти игроки перешли в сербский клуб на постоянной основе, а 25-летний Силас был арендован у «Штутгарта» на год с возможностью выкупа.
Игрок выступал за немецкий клуб с 2019 года. В прошлом сезоне конголезец забил 5 голов в 27 играх в Бундеслиге.