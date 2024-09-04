«Црвена Звезда» подписала Радонича и экс-хавбека «Милана» Крунича. Также клуб взял Силаса в аренду у «Штутгарта»

«Црвена Звезда» объявила о переходе в команду трех футболистов.

Клуб из Белграда, который в этом сезоне сыграет в основном турнире чемпионов УЕФА, подписал трех полузащитников – серба Неманю Радонича, боснийца и из ДР Конго.

28-летний Радонич вернулся в клуб, за который уже выступал в сезоне-2017/18. После этого он поиграл за «Марсель», «Герту», «Бенфику», «Торино» и «Мальорку».

30-летний Крунич отыграл 9 сезонов в Италии за «Эмполи» и «Милан», его последним клубом был « ».

Эти игроки перешли в сербский клуб на постоянной основе, а 25-летний Силас был арендован у « » на год с возможностью выкупа.

Игрок выступал за немецкий клуб с 2019 года. В прошлом сезоне конголезец забил 5 голов в 27 играх в Бундеслиге.