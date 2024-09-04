«Црвена Звезда» подписала Радонича и экс-хавбека «Милана» Крунича. Также клуб взял Силаса в аренду у «Штутгарта»

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«Црвена Звезда» объявила о переходе в команду трех футболистов.

Клуб из Белграда, который в этом сезоне сыграет в основном турнире Лиги чемпионов УЕФА, подписал трех полузащитников – серба Неманю Радонича, боснийца Раде Крунича и Силаса Мвумпу из ДР Конго. 

28-летний Радонич вернулся в клуб, за который уже выступал в сезоне-2017/18. После этого он поиграл за «Марсель», «Герту», «Бенфику», «Торино» и «Мальорку». 

30-летний Крунич отыграл 9 сезонов в Италии за «Эмполи» и «Милан», его последним клубом был «Фенербахче». 

Эти игроки перешли в сербский клуб на постоянной основе, а 25-летний Силас был арендован у «Штутгарта» на год с возможностью выкупа.

Игрок выступал за немецкий клуб с 2019 года. В прошлом сезоне конголезец забил 5 голов в 27 играх в Бундеслиге. 

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1 комментарий
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Ну для Звёзд это хорошее усиление под ЛЧ, опытные футболисты с европейским опытом. В чемпионате и без них понятно заберут очередной титул. А с ними и подавно.
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