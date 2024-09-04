«Челси» готов отдать Чилуэлла в аренду в Турцию – там еще открыто трансферное окно. Защитник не будет играть как минимум до января, если останется

Теги Челси премьер-лига Англия высшая лига Турция возможные трансферы Бен Чилуэлл Футбол

«Челси» может отправить Бена Чилуэлла в Турцию.

Лондонский клуб готов отдать 27-летнего защитника в аренду одному из турецких клубов, пишет The Telegraph. В отличие от европейских и саудовской лиг, трансферное окно там будет открыто до 18 сентября. 

Идеальным вариантом для «синих» является продажа игрока, который зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, но сейчас вероятность такого трансфера крайне мала. 

«Челси» еще не получал предложений по Чилуэллу от турок. 

Напомним, англичанин был отстранен от работы с основным составом «Челси» – главный тренер Энцо Мареска заявил, что Чилуэлл не будет реинтегрирован. Таким образом, если Бен не будет играть как минимум до января, если не перейдет в чемпионат Турции в ближайшие две недели. 

5 комментариев
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Бен профи, приятный во всех отношениях человек и спортсмен. Еще и очень полезный игрок. Травмы мучают, да! Но за что они так с ним?
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в МЮ конечно жёстко лажанули, могли такого топаря урвать и Маунту не было бы скучно в лазарете)
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Ну возьми ты его хотя бы в запас(( Мареска 🤡🤡
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Ответ С 2009 года здесь
Ну возьми ты его хотя бы в запас(( Мареска 🤡🤡
Чтобы Бен не играл совсем, просто сидел на скамейке, занимая место кого-то, кто менее травматичен, больше подходит и кому нужно развиваться?
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Ответ Григорий Геник
Бен профи, приятный во всех отношениях человек и спортсмен. Еще и очень полезный игрок. Травмы мучают, да! Но за что они так с ним?
Чисто игровое решение. Мне это не нравится, что сейчас пошла мода трансформации 4 защитника при обороне и 3 центральных в атаке при перемещении одного из крайних в центр поля. Кукурелья и Вейга это в Челси умеют, Чилли явно нет + травматтичность + 200к в неделю при средней зп ниже в 2,5 раза минимум.
Решение абсолютно спортивное как по мне. Я кстати большой поклонник Чилли, вообще считаю их с Джеймсом лучшими крайками мира когда в форме. Хотелось бы посмотреть на Чилли в топ клубе а-ля Бавария, Барсе при Флике и т.д.
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