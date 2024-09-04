«Челси» готов отдать Чилуэлла в аренду в Турцию – там еще открыто трансферное окно. Защитник не будет играть как минимум до января, если останется
«Челси» может отправить Бена Чилуэлла в Турцию.
Лондонский клуб готов отдать 27-летнего защитника в аренду одному из турецких клубов, пишет The Telegraph. В отличие от европейских и саудовской лиг, трансферное окно там будет открыто до 18 сентября.
Идеальным вариантом для «синих» является продажа игрока, который зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, но сейчас вероятность такого трансфера крайне мала.
«Челси» еще не получал предложений по Чилуэллу от турок.
Напомним, англичанин был отстранен от работы с основным составом «Челси» – главный тренер Энцо Мареска заявил, что Чилуэлл не будет реинтегрирован. Таким образом, если Бен не будет играть как минимум до января, если не перейдет в чемпионат Турции в ближайшие две недели.
Решение абсолютно спортивное как по мне. Я кстати большой поклонник Чилли, вообще считаю их с Джеймсом лучшими крайками мира когда в форме. Хотелось бы посмотреть на Чилли в топ клубе а-ля Бавария, Барсе при Флике и т.д.