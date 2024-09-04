«Челси» готов отдать Чилуэлла в аренду в Турцию – там еще открыто трансферное окно. Защитник не будет играть как минимум до января, если останется

«Челси» может отправить Бена Чилуэлла в Турцию.

Лондонский клуб готов отдать 27-летнего защитника в аренду одному из турецких клубов, пишет The Telegraph. В отличие от европейских и саудовской лиг, трансферное окно там будет открыто до 18 сентября.

Идеальным вариантом для «синих» является продажа игрока, который зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, но сейчас вероятность такого трансфера крайне мала.

« » еще не получал предложений по от турок.

Напомним, англичанин был отстранен от работы с основным составом «Челси» – главный тренер Энцо Мареска заявил, что Чилуэлл не будет реинтегрирован. Таким образом, если Бен не будет играть как минимум до января, если не перейдет в чемпионат Турции в ближайшие две недели.