Хуммельс близок к переходу в «Рому» свободным агентом. Защитник подпишет контракт на 1 год

Теги Рома серия А Италия возможные трансферы Матс Хуммельс Футбол

Матс Хуммельс продолжит карьеру в Серии А.

35-летний защитник близок к переходу в «Рому». В последние часы римский клуб ускорил переговоры с игроком, и теперь сторонам осталось только согласовать последние детали, пишет Джанлука Ди Марцио. 

«Рома» подготовила для Хуммельса контракт на один сезон. Немецкий футболист находится в статусе свободного агента после ухода из дортмундской «Боруссии».

Подробная статистика Матса – здесь

7 комментариев
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Прошлый сезон в Боруссии отыграл очень прилично. Думаю поможет любой команде как дублирующий опытный цз
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Крайне зачетный ход римлян!
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Хуммельс-Эрмосо, да совсем неплохо
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На зарплату Смоллинга.
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Отличное подписание для «Ромы»! В последние сезоны на защиту римлян без слёз было не взглянуть (за редким исключением)
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Не понимаю как такой защитник может быть без клуба .
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