Хуммельс близок к переходу в «Рому» свободным агентом. Защитник подпишет контракт на 1 год

Матс Хуммельс продолжит карьеру в Серии А.

35-летний защитник близок к переходу в «Рому». В последние часы римский клуб ускорил переговоры с игроком, и теперь сторонам осталось только согласовать последние детали, пишет Джанлука Ди Марцио.

« » подготовила для контракт на один сезон. Немецкий футболист находится в статусе свободного агента после ухода из дортмундской «Боруссии».

Подробная статистика Матса – здесь.