Хуммельс близок к переходу в «Рому» свободным агентом. Защитник подпишет контракт на 1 год
Матс Хуммельс продолжит карьеру в Серии А.
35-летний защитник близок к переходу в «Рому». В последние часы римский клуб ускорил переговоры с игроком, и теперь сторонам осталось только согласовать последние детали, пишет Джанлука Ди Марцио.
«Рома» подготовила для Хуммельса контракт на один сезон. Немецкий футболист находится в статусе свободного агента после ухода из дортмундской «Боруссии».
Подробная статистика Матса – здесь.