Глава «Лилля» о ВАР после отмены гола: «Мы вкладываем миллионы, чтобы в конце сказали: «ПСЖ» победил». Давайте использовать инструменты профессионально или прекратим, раз это бесполезно»

Президент «Лилля» раскритиковал работу ВАР после поражения от «ПСЖ» (1:3).

Оливье Летанг решил высказаться о «несправедливо» отмененном голе Тиагу Сантуша на 83-й минуте из-за офсайда после подачи Бенжамена Андре. Главный арбитр встречи Бенуа Бастьен принял такое решение после консультации с ВАР.

«Сначала я не был уверен, но это действительно центральный момент матча. Надо сказать, что чемпионат уже искажен. Мы вкладываем миллионы евро на ВАР ради уверенности, что будут приняты верные решения. Мы все пересматривали эпизод, и я даже подошел к господину Бастьену, который не имеет к этому отношения, и он подтвердил мне, что Тома Менье коснулся мяча и вывел Тиагу Сантуша из офсайда.

Это самое большое разочарование вечера, если не сказать больше. Счет мог бы стать 2:2, оставалось восемь минут, и мы были в атаке, неизвестно, что могло бы произойти. Я очень расстроен, я очень, очень зол из-за этого. Мы тратим миллионы, чтобы в итоге сказали: «Пари Сен-Жермен» победил».

Я не знаю, в чем проблема – в технологиях или в людях, которые за это отвечают. Всегда идет дискуссия о том, продолжать или нет, но вы понимаете, что сегодня « » одинок на вершине (Лиги 1) с девятью очками, хотя, возможно, у него должно было быть семь, а может быть и меньше, потому что мы были хороши сегодня. Мы все очень разочарованы. Когда ты на стадионе, ты не знаешь, что произошло, но когда потом видишь все четко и ясно, что офсайда не было, это сводит с ума, я в ярости.

Результат Лиги 1 уже искажен, хотя у нас есть все технологические инструменты для принятия правильных решений. Но действия тех, кто за них отвечает... Это невозможно.

Давайте будем профессионалами. Профессиональная футбольная лига, профессиональные соревнования, но на самом деле нет никакой этики. Я в ярости, потому что мы могли бы выиграть этот матч. Я считаю это невероятным.

Есть инструменты, так давайте использовать их профессионально, чтобы решения принимались как надо, или мы остановим все, потому что это все равно стоит нам 25 миллионов евро в год. Давайте прекратим, раз это бесполезно», – заявил президент « » в микс-зоне.

Тренер «Лилля» Женезьо раскритиковал ВАР за отмену гола в ворота «ПСЖ»: «Не знаю, что смотрели судьи, другой матч или фильм. Лучше не использовать ВАР, если это бесполезно»