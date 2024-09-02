Тренер «Лилля» Женезьо раскритиковал ВАР за отмену гола в ворота «ПСЖ»: «Не знаю, что смотрели судьи, другой матч или фильм. Лучше не использовать ВАР, если это бесполезно»
Брюно Женезьо раскритиковал работу ВАР в матче против «ПСЖ».
Вчера «Лилль» дома уступил парижанам со счетом 1:3 в 3-м туре Лиги 1. Гол Тиагу Сантуша на 83-й минуте игры был отменен из-за офсайда при подаче Бенжамена Андре. Главный арбитр встречи Бенуа Бастьен принял такое решение после консультации с ВАР.
«Офсайд оценивается на основании удара головой Бенджи [Андре]. Если внимательно присмотреться к изображениям, то между ударом головой и голом Тиагу Сантуша был удар Тома Менье. Когда он касается мяча, у Сантуша уже нет офсайда, а значит, гол должен быть засчитан.
Так что если мы задействуем ВАР и это бесполезно, то лучше его не использовать. Бенуа Бастьен отработал свой матч, мне не в чем его винить. Но судьи на ВАР, не знаю, что они смотрели, – может, другой матч или фильм, не знаю.
Посмотрите эти кадры, если вы их еще не видели», – заявил главный тренер «Лилля».