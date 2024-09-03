Роналду о молодых игроках в сборной: «Я им как старший брат, хотя некоторым гожусь в отцы – многие стесняются со мной говорить. Команда – это семья, я должен помогать новичкам»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Спортинг высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жеовани Кенда Футбол

Криштиану Роналду заявил о желании помогать новичкам в сборной Португалии.

Нападающий прокомментировал вызов в национальную команду 17-летнего форварда Жеовани Кенды из «Спортинга».

«Приход новых игроков – нормальная ситуация для меня, и все то время, что я нахожусь в национальной команде, новичков хорошо принимают. Моя роль – помогать тем, кто приходит.

На мой взгляд, это сочетание [молодых и опытных игроков] очень важно для настоящего и будущего сборной. Я приветствую это решение тренера.

Многие из них стесняются заговорить со мной. Я встречался с Кендой ранее – тогда я подошел к нему и спросил: «Ты восстановился после матча?» Я видел, что он смутился. Я не говорю, что меня воспринимают как отца, скорее как старшего брата. Некоторым я гожусь в отцы. Команда – это семья», – сказал нападающий сборной Португалии.

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рон - легенда Португалии!
+17
-10
+7
Кстати нынешнее поколение сборной Португалии должно быть рады что есть КР, потому что все позоры скидывают на него, но ведь постоянно говорят о золотом поколение, но Евро 2016 выиграли ещё Нани, Куарежма, Пепе, Фонте, Моутинью. Да там был Геррейру например, но его применительно к золотому поколению редко вспоминают, а называют Бернарду, Фернандеша, Леау, Диаша, Феликса и т.д. А они не добились вообще нифига. Да была ЛН, но это хрень а не турнир. Люди смеются над Англией, Францией, но у Португалии всё ещё позорнее притом ладно бы они кучу моментов создавали и их все КР порол, но они просто плохо играют. Да и смены нет. Вон был матч против Грузии и второй состав Португалии абсолютно бездарен.
+9
-6
+3
Воспринимают как какого-то бумера, который учит всех как надо жить, хотя сам до сих пор носит кнопочный телефон в кабуре на поясе брюк.
+1
-1
0
Роналду в новом видео на Ютубе произнес фразу месси "что уставился придурок?" ждём новость
0
0
0
Ответ rigobersong
Но я бы тоже на месте 20ти летних пацанов с опаской смотрел на 40ка летнего мужика, который колет ботекс, подтягивает кожу на теле, делает везде эпиляции:))
Откуда ты это всё знаешь? Походу ты Роналду знаешь лучше,чем его жена
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий