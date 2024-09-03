Роналду о молодых игроках в сборной: «Я им как старший брат, хотя некоторым гожусь в отцы – многие стесняются со мной говорить. Команда – это семья, я должен помогать новичкам»

Криштиану Роналду заявил о желании помогать новичкам в сборной Португалии.

Нападающий прокомментировал вызов в национальную команду 17-летнего форварда из « ».

«Приход новых игроков – нормальная ситуация для меня, и все то время, что я нахожусь в национальной команде, новичков хорошо принимают. Моя роль – помогать тем, кто приходит.

На мой взгляд, это сочетание [молодых и опытных игроков] очень важно для настоящего и будущего сборной. Я приветствую это решение тренера.

Многие из них стесняются заговорить со мной. Я встречался с Кендой ранее – тогда я подошел к нему и спросил: «Ты восстановился после матча?» Я видел, что он смутился. Я не говорю, что меня воспринимают как отца, скорее как старшего брата. Некоторым я гожусь в отцы. Команда – это семья», – сказал нападающий сборной .