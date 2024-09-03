Лапорта о Гюндогане: «Слышал про экономическое решение – нет, это не так. Исключительно спортивное. Илкай решил уйти из «Барсы», Ольмо выполняет те же функции»

Жоан Лапорта объяснил причины ухода Илкая Гюндогана из «Барселоны».

В августе каталонский клуб бесплатно отпустил немецкого хавбека в « ».

« – отличный футболист и человек. Это был фантастический сезон, который мы провели вместе с ним.

После встречи с Ханси Фликом и оценки ситуации в команде он решил, что хочет уйти. Это исключительно спортивное решение.

С появлением Дани Ольмо появился игрок, который выполнял функции, аналогичные функциям Гюндо.

Это было спортивное решение игрока и клуба. Я слышал, что это экономическое решение – нет, это не так», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.