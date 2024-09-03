Лапорта о Гюндогане: «Слышал про экономическое решение – нет, это не так. Исключительно спортивное. Илкай решил уйти из «Барсы», Ольмо выполняет те же функции»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Илкай Гюндоган Дани Ольмо Футбол

Жоан Лапорта объяснил причины ухода Илкая Гюндогана из «Барселоны».

В августе каталонский клуб бесплатно отпустил немецкого хавбека в «Манчестер Сити».

«Илкай Гюндоган – отличный футболист и человек. Это был фантастический сезон, который мы провели вместе с ним.

После встречи с Ханси Фликом и оценки ситуации в команде он решил, что хочет уйти. Это исключительно спортивное решение.

С появлением Дани Ольмо появился игрок, который выполнял функции, аналогичные функциям Гюндо.

Это было спортивное решение игрока и клуба. Я слышал, что это экономическое решение – нет, это не так», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

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33 комментария
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Ответ Адекват футбола #01
Ну ну да, рычаг мэну все поверили. Гюндоган ЦПЗ, Ольмо АПЗ. Как бы разница огромная.
Лапорта: оба футболиста, две руки, две ноги
+31
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+31
Ну ну да, рычаг мэну все поверили. Гюндоган ЦПЗ, Ольмо АПЗ. Как бы разница огромная.
+33
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+29
Жоан Лапорта ~ „Лучше разумно молчать, чем глупо говорить.“ 🤦🏻
+21
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+18
🤡🤡🤡 лучше промолчал бы
+13
-3
+10
Не позорился, а просто сказал спасибо за то, что помог клубу
+7
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+7
это скорее профессиональное решение игрока, который не захотел оставаться в этом цирке.
+5
-2
+3
Ответ Геннадий Тимченко
Жоан Лапорта ~ „Лучше разумно молчать, чем глупо говорить.“ 🤦🏻
Не устану повторять, но Лапорта это каталонский Жириновский.
И даже когда обос... Делает вид, что так и задумано
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А есть вариант вернуть Бармалея?))
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+1
Ответ Адекват футбола #01
Ну ну да, рычаг мэну все поверили. Гюндоган ЦПЗ, Ольмо АПЗ. Как бы разница огромная.
Гюндо АПЗ, конечно он может выполнить роль ЦПЗ, но только у Хави и Пепа,а у ФЛика почти нет такой позиции! вам бы уже перестать говорить про то что он и ОПЗ смог бы сыграть - НЕТ, НЕ СМОЖЕТ! даже Хави признался что ошибался при выборе опорника намекая именно на Гюндо, он сказал что надо было изначально ставить Криса в опорку,его логика понятна, ибо Гюндо просто плохо обороняется, много дыр оставляется в прессинге.. конечно, при слаженной схеме как у Пепа его косяки не так сильно будет заметны, но у Барсы нет Пепа а ФЛик ставит совсем не такой футбол, и роль ЦПЗ у него отличается, тут надо больше беготни и в обороне нельзя оставлять дыры прежде всего, ибо этот ЦПЗ и вовсе второй опорник без мяча.
а так, в чем то люди правы, уверен не будь у Барсы проблемы с регистрацией Гюндо бы оставили как игрока подмены, ибо его опыт и мастерство пригодились бы на скамейке, но судя по всему Флик сделал выбор в пользу Ольмо, а Барса просто не могла оставить игрока скамейки с 18млн зарплатой, особенно когда главная цель тренера Ольмо, еще не зарегистрирован.
да и что вы там вечно ноете, Гюндо пришел в Барсу на ЗП гораздо больше чем в Сити, поиграл год в тепличных погодных условиях а потом пришел обратно в Сити и получает столько же сколько и в Барсе. ничего Гюндо непотерял, даже наоборот заработал по больше) и из сити выбил по больше чем изначальная его ЗП там
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ну в принципе пока что так и есть, посмотрим что будет дальше
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Барса сейчас хороша , но если бы был ещё и Гюндоган, была бы ещё сильнее , с этим глупо спорить , причины исключительно экономические
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Вынудили игрока уйти, а теперь оказывается это он решил уйти, ахахаха
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Лярпорта=популистское враньё, так было, есть и будет всегда
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Да, будь ты мужиком и скажи, что ты выдернул игрока из МС, а потом подписал Ольмо. Понятное дело, Гюндо не будет сидеть на лавке под Ольмо .Почему бы не сказать, как есть?! Почему нужно скидывать на Гюндо?!
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Поэтому отпустили бесплатно? Если игрок хочет уйти , его контракт просто продают
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Давно Ольмо стал опорником, начинающим атаки? Интересно. А Гюндоган почему другие вещи после перехода сказал? На каталане, наверное, плохо понимает
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Ответ Stannis_Baratheon
Гюндоган сыграл за клуб, которую хотел, получилось неплохо. Думаю Илкай мог принести пользы и в этом сезоне , но гениальный президент Барселоны купил АПЗ, когда в опорной зоне дыра, а хороший ЦПЗ ушёл. У Лапорты фляга свистит знатно.
Ольмо круче, правильно сделали что отдали предпочтение ему
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Ответ Юрий Кечко
Барса сейчас хороша , но если бы был ещё и Гюндоган, была бы ещё сильнее , с этим глупо спорить , причины исключительно экономические
Для глубины состава с окладом 15млн в год?😳
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Комментарий удален модератором
Рассказы бывалого… Ну, сами знаете кого)
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Не знаю, может даже и заминусят меня но я свое мнение хочу высказать. по вкусу и цвету товарищ нет, да Гюндо хорош, он делает свою работу очень красиво. Но,,, для новой Барсы лично мне он маловат, Балею за Барсу с 96-года, и прям сейчас игра Гюндогана меня не впечатляет. Мне больше нравятся молодые взрывные Гави Педри Ольмо Ямаль итпя, а Ольмо вообще смотрится как ражденный Барсик. А гюндо спасибо что он с Барсиками))) но нет, Барса заново рождается, так пусть будут молодые и огненные. Надеюсь позже Нико Уильямс присоединится, и найдут опорнока и форварда и все будет у Барсиков шикарно
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Какое же это днище.
Купить топового игрока со скилами, известностью мировой. Который весь прошлый сезон тащил и был одним из лидеров на поле. Потом выкинуть его бесплатно, сказав: спортивное решение. Т.е. в переводе: Гюндоган нам не нужен, это не уровень Барселоны.
ПОЗОРИЩЕ МЕНЕДЖЕРАМ ТАКОГО КЛУБА!
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Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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У Гюндогана была зп 18 лямов , я бы его тоже домой отправил бы
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Ну скажи спасибо человеку. Мог спокойно зарабатывать свои 300+ фунтов в неделю, но ушел в Сити (там зарабатывал 140 - навряд ли больше поставят в этот раз)
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*гифка-мем с Кристианом Бэйлом и Уиллемом Дефо
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Верните уже хотя бы Росселя
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