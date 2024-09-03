Лапорта о Гюндогане: «Слышал про экономическое решение – нет, это не так. Исключительно спортивное. Илкай решил уйти из «Барсы», Ольмо выполняет те же функции»
Жоан Лапорта объяснил причины ухода Илкая Гюндогана из «Барселоны».
В августе каталонский клуб бесплатно отпустил немецкого хавбека в «Манчестер Сити».
«Илкай Гюндоган – отличный футболист и человек. Это был фантастический сезон, который мы провели вместе с ним.
После встречи с Ханси Фликом и оценки ситуации в команде он решил, что хочет уйти. Это исключительно спортивное решение.
С появлением Дани Ольмо появился игрок, который выполнял функции, аналогичные функциям Гюндо.
Это было спортивное решение игрока и клуба. Я слышал, что это экономическое решение – нет, это не так», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
И даже когда обос... Делает вид, что так и задумано
а так, в чем то люди правы, уверен не будь у Барсы проблемы с регистрацией Гюндо бы оставили как игрока подмены, ибо его опыт и мастерство пригодились бы на скамейке, но судя по всему Флик сделал выбор в пользу Ольмо, а Барса просто не могла оставить игрока скамейки с 18млн зарплатой, особенно когда главная цель тренера Ольмо, еще не зарегистрирован.
да и что вы там вечно ноете, Гюндо пришел в Барсу на ЗП гораздо больше чем в Сити, поиграл год в тепличных погодных условиях а потом пришел обратно в Сити и получает столько же сколько и в Барсе. ничего Гюндо непотерял, даже наоборот заработал по больше) и из сити выбил по больше чем изначальная его ЗП там
Купить топового игрока со скилами, известностью мировой. Который весь прошлый сезон тащил и был одним из лидеров на поле. Потом выкинуть его бесплатно, сказав: спортивное решение. Т.е. в переводе: Гюндоган нам не нужен, это не уровень Барселоны.
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