Рафинья о футболе: «Разрушающая профессия, если не заботиться о себе. Очень легко впасть в депрессию и махнуть на все рукой»
Рафинья поделился мыслями о важности ментальной стабильности футболистов.
«Если ты усердно трудишься и хочешь построить футбольную карьеру, нельзя сдаваться.
У меня было много причин сдаться, уйти из футбола и продолжить свою жизнь. Это профессия, которая тебя разрушает.
Были моменты, когда я приходил домой и не знал, пойду ли следующим утром на тренировку. Я плакал, и в «Барселоне» это было тоже.
Я занимаюсь психологической работой, потому что понял, насколько это важно. Каждый должен этим заниматься, потому что это очень помогает.
Если ты не заботишься о себе, футбол тебя разрушает. Очень легко впасть в депрессию и махнуть на все рукой», – сказал вингер «Барселоны» Рафинья.
Потому что они слишком на виду: страшно ошибиться когда на тебя смотрят миллионы людей и от ошибки зависят миллионы долларов, если ошибся - начинается массовая травля в соцсетях и в СМИ.
Надо быть готовым к этому, быть устойчивым внутренне.
И например Филимонова ошибка и дальнейшее осуждение сломали. Продолжить карьеру не смог.
А этот плачет, вытирая слезы стодолларовыми банктотами. Мог бы просто комменты не читать в соцсетях.
И это он ещё хорошо играет и его очень хвалят