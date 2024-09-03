Рафинья о футболе: «Разрушающая профессия, если не заботиться о себе. Очень легко впасть в депрессию и махнуть на все рукой»

Рафинья поделился мыслями о важности ментальной стабильности футболистов.

«Если ты усердно трудишься и хочешь построить футбольную карьеру, нельзя сдаваться.

У меня было много причин сдаться, уйти из футбола и продолжить свою жизнь. Это профессия, которая тебя разрушает.

Были моменты, когда я приходил домой и не знал, пойду ли следующим утром на тренировку. Я плакал, и в «Барселоне» это было тоже.

Я занимаюсь психологической работой, потому что понял, насколько это важно. Каждый должен этим заниматься, потому что это очень помогает.

Если ты не заботишься о себе, футбол тебя разрушает. Очень легко впасть в депрессию и махнуть на все рукой», – сказал вингер «Барселоны» .