Рафинья о футболе: «Разрушающая профессия, если не заботиться о себе. Очень легко впасть в депрессию и махнуть на все рукой»

Теги Барселона Ла Лига Рафинья Диас Здоровье Футбол

Рафинья поделился мыслями о важности ментальной стабильности футболистов.

«Если ты усердно трудишься и хочешь построить футбольную карьеру, нельзя сдаваться.

У меня было много причин сдаться, уйти из футбола и продолжить свою жизнь. Это профессия, которая тебя разрушает.

Были моменты, когда я приходил домой и не знал, пойду ли следующим утром на тренировку. Я плакал, и в «Барселоне» это было тоже.

Я занимаюсь психологической работой, потому что понял, насколько это важно. Каждый должен этим заниматься, потому что это очень помогает.

Если ты не заботишься о себе, футбол тебя разрушает. Очень легко впасть в депрессию и махнуть на все рукой», – сказал вингер «Барселоны» Рафинья.

32 комментария
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Сидим ревем всей маршруткой
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Парень прав, ментальная составляющая - ключевой фактор успеха в любой профессии. А то что он футболист, а не дворник или шахтёр не делает его менее правым. И потом, футболист высшего уровня - это огромный труд и невероятная удача избежать травмы. А то что они получают в тысячи раз больше обычных трудяг - вопросы к устройству экономики в современных реалиях. И, кстати, это тоже кладётся им на плечи как некий груз, ведь косо на них могут посмотреть (и, уверен, смотрят) не только в небогатых странах, но и в самых экономически стабильных. А сколько в жизни футболиста соблазнов и проходимцев, которые попытаются вытащить у них с банковского счёта пару миллионов. Нет прямой привязки между деньгами и счастьем, а профессия футболиста и тяжёлая и сложная ментально. Здоровья Рафинье и пусть занимается с хорошим психотерапевтом на пути к обретению счастья.
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Ответ Nuri Shaw
Сидим ревем всей маршруткой
сидим ревем всей шахтой
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Ответ фанат Карпеначчо
сидим ревем всей шахтой
Да всем спортсом че уж там
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Ответ fatei4
Вы всей маршруткой физически сдулись бы уже после разминки на тренировке. И никакие миллионы это не поправили бы, потому что у организма есть пределы. И они свои миллионы получают именно за то что работают на пределе возможностей, что для организма разрушительно. Так что юморок этот провинциальный неуместен
А я че прохлаждаюсь чтоли? Я в день от 15 до 20 км на своих двоих прохожу. Не надо мне тут втирать, что я булки на диване грею
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У топовых спортсменов реально должна быть мен альная устойчивость.
Потому что они слишком на виду: страшно ошибиться когда на тебя смотрят миллионы людей и от ошибки зависят миллионы долларов, если ошибся - начинается массовая травля в соцсетях и в СМИ.
Надо быть готовым к этому, быть устойчивым внутренне.

И например Филимонова ошибка и дальнейшее осуждение сломали. Продолжить карьеру не смог.
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Ответ Log in
У меня двоюродный брат - шахтёр. Когда ему исполнилось 30 он уже жаловался, что дышать не может, лёгкие забиты угольной пылью. Стоит ли говорить, что получал несколько меньше, чем депрессующий Рафинья? А на пенсию выходил позже. Покажите Рафе этот коммент и переведите, ну мало ли ) Кстати, в Шальке и Дортмунде была такая фича - после серии поражений свозить команду(емае, они там чуть ли не в костюмах рхбз спускались) в шахту, чтобы узнали, как и кем зарабатывается их благополучие
Причём тут шахтёры к плагополучию футболистов? Футболисты зарабатывают рыночную зарплату. Твой брат на цепи там в шахте сидел или может просто потому что больше ничему за свою жизнь не научился?? Ну, если уж по честному рассуждать...
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Ответ иди поплачь
вот только господин Рафинья у тебя по парочке Ламб и Роллс Ройсов в гараже наверняка стоит, ты питаешься лучшими продуктами, тебя окружают лучшие врачи и специалисты, бюджет тебе позволяет провести отпуск в любом месте планеты, твои родители и родные люди живут уверенной жизнью и много много других плюшек. Ради таких плюсов, я думаю можно поработать и с психологом, если есть какие-то проблемы. Футбол тебе дал гораздо больше, чем забрал у тебя. Плакал видите ли он, Рой Кин какой-нибудь или Джейми Варди прочитают это и плеваться будут
Так он про это и говорит,что надо работать над психологическим состоянием. Буквально прям-раньше плакал,а потом понял,что надо и работаю
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*Здесь должна быть картинка с плачущим Вуди Харрельсоном*
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Ответ Ебздрогыч
Это профессия, которая тебя разрушает. Врачи, учителя, шахтеры: ох, ну бедняжка!
Его ждёт много сюрпризов, когда закончит
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Сидим ревем всей стройкой,как ему ментально тяжело с миллионами долларов и с парой часов тренировок в день
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Ответ Роберт Скуратов
Почему подобными душераздирающими историями делятся только кайфарики из фавел?
Ребята из фавел, как раз, помнят что там было да как. И догоняют, что если бы не эта депрессивная работа футболистом, том пришлось бы гопстопить кого-то, ходить на разборки с конкурентами, сидеть в тюрячке или пулю словить самому.
А этот плачет, вытирая слезы стодолларовыми банктотами. Мог бы просто комменты не читать в соцсетях.
И это он ещё хорошо играет и его очень хвалят
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Ответ Ебздрогыч
Это профессия, которая тебя разрушает. Врачи, учителя, шахтеры: ох, ну бедняжка!
Что мешает им всем пойти зарабатывать футболом? 🙂 там же так легко и миллионы платят, которые по мнению экспертов спортса должны магическим образом помогать восстанавливаться организму быстрее, чем он может физически.
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Ответ Nuri Shaw
Да всем спортсом че уж там
да ладно, чивоужтам, всем миром рыдаем!😂
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Ответ fatei4
Вы всей маршруткой физически сдулись бы уже после разминки на тренировке. И никакие миллионы это не поправили бы, потому что у организма есть пределы. И они свои миллионы получают именно за то что работают на пределе возможностей, что для организма разрушительно. Так что юморок этот провинциальный неуместен
Я из Москвы олень. Какая провинция?
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Ответ fatei4
Если так сильно устаёшь на шахте всегда можно пойти зарабатывать лёгким футболом. Там же ни за что почти платят, бегай, мяч гоняй. Зачем мучиться в шахте?
бегай мяч гоняй? ты гений?
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Ответ фанат Карпеначчо
сидим ревем всей шахтой
Если так сильно устаёшь на шахте всегда можно пойти зарабатывать лёгким футболом. Там же ни за что почти платят, бегай, мяч гоняй. Зачем мучиться в шахте?
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Сборщики чая и носильщики вышли из чата...
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тихоновецкий с широковым ржут в голос)
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Старый бразильский сериал-продолжение следует , потерпи ещё немножко, скоро на всё забьешь и по старой доброй традиции, карнавал, девочки, пляж, ром….💃🏾🍹⛱️
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Что сделать - позаботитЬся
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Ну и Рафинья. Даже правил русского языка не знает (тся/ться)
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ться, Никита 🤦 в Ворд бы хоть переводы копировал что-ли
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На любой профессии можно выгореть...
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Почему подобными душераздирающими историями делятся только кайфарики из фавел?
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