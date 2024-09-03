Гендиректор «МЮ» о тен Хаге: «Эрик пользуется нашей полной поддержкой. Мы верим в тренера, он нам подходит»

Гендиректор «МЮ» заявил, что клуб полностью поддерживает Эрика тен Хага.

« » набрал 3 очка в 3 матчах на старте сезона . В 3-м туре клуб проиграл дома «Ливерпулю» (0:3).

« пользуется нашей полной поддержкой, мы очень тесно сотрудничали в это трансферное окно. Мы продолжим работать с ним, чтобы помочь ему добиться наилучших результатов во главе команды. Мы очень довольны тем, что контракт с ним был продлен.

Безусловно, мы верим в тренера. Считаем, что он нам подходит, и мы полностью его поддерживаем», – сказал Омар Беррада.

Отмечается, что этот комментарий был дан до матча против « ».