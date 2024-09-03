Гендиректор «МЮ» о тен Хаге: «Эрик пользуется нашей полной поддержкой. Мы верим в тренера, он нам подходит»
Гендиректор «МЮ» заявил, что клуб полностью поддерживает Эрика тен Хага.
«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка в 3 матчах на старте сезона АПЛ. В 3-м туре клуб проиграл дома «Ливерпулю» (0:3).
«Эрик пользуется нашей полной поддержкой, мы очень тесно сотрудничали в это трансферное окно. Мы продолжим работать с ним, чтобы помочь ему добиться наилучших результатов во главе команды. Мы очень довольны тем, что контракт с ним был продлен.
Безусловно, мы верим в тренера. Считаем, что он нам подходит, и мы полностью его поддерживаем», – сказал Омар Беррада.
Отмечается, что этот комментарий был дан до матча против «Ливерпуля».
"Только у "Сити" больше трофеев, чем у нас".
Планируют выручить не меньше, чем от продажи футболок с фамилией Погба.
А сплавить саудитам что ли
Может вы Диалло имели ввиду?
А сейчас кто из топовых тренеров свободен? Тухель вроде только
И Поч ещё
Омар Беррада это один из тех сикхов в красных тюрбанах, которые так часто мелькают на Олд Траффорде?
Второе.
Браво руководство МЮ. Помню мой Ливерпуль в 2011-м году уволил Ходжсона и на его место пришел Далглиш и набрал 28 очков (если я не ошибаюсь) из 33 возможных. И тогда многие эксперты сходились во мнении, что никто сейчас не хотел бы встретиться с Ливерпулем на таком ходу....
Сделать так, что каждый клуб в АПЛ (при должном везении и из подвала таблицы) может рассчитывать на очки с МЮ - так надо еще постараться. Это даже нарочно не всегда удастся сделать, а тут прям профи взялись за работу.