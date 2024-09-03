Гендиректор «МЮ» о тен Хаге: «Эрик пользуется нашей полной поддержкой. Мы верим в тренера, он нам подходит»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Омар Беррада Футбол

Гендиректор «МЮ» заявил, что клуб полностью поддерживает Эрика тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка в 3 матчах на старте сезона АПЛ. В 3-м туре клуб проиграл дома «Ливерпулю» (0:3). 

«Эрик пользуется нашей полной поддержкой, мы очень тесно сотрудничали в это трансферное окно. Мы продолжим работать с ним, чтобы помочь ему добиться наилучших результатов во главе команды. Мы очень довольны тем, что контракт с ним был продлен. 

Безусловно, мы верим в тренера. Считаем, что он нам подходит, и мы полностью его поддерживаем», – сказал Омар Беррада. 

Отмечается, что этот комментарий был дан до матча против «Ливерпуля». 

29 комментариев
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Значит скоро уволят.
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Ответ krasno-siniyman
Так в прошлой игре как раз депутат и Гарначо играли на фланго Может вы Диалло имели ввиду?
Гарначо на левый фланг, Амад на правый фланг, Рашфорда на банку
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Считаем, что он нам подходит, и мы полностью его поддерживаем. YNWA! – сказал Омар Беррада.
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ну всё, конец Тен Хагу.
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Ответ krasno-siniyman
Если и менять тренера, то надо было это делать в предсезонке А сейчас кто из топовых тренеров свободен? Тухель вроде только И Поч ещё
Талалаев, Юран.
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Честно, думаю, что пара перестановок в составе, а конкретно Казе на Угарте и депутата на Гарначо дадут плоды
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Дайте Мем Хагу поработать
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Ответ snooky
Точно, самый логичный вывод, наверняка сделают наоборот. А из свободных топов на рыке только Тухель и Поч.
Адиев освободился из Ахмата. За новостями смотрю не следите совсем
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Ответ krasno-siniyman
Так в прошлой игре как раз депутат и Гарначо играли на фланго Может вы Диалло имели ввиду?
Да вот как выше написали, чтобы фланги были Гарначо - Амад
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Видимо руководство нашло возможность монетизировать кринж и мемность того, что происходит в МЮ и вокруг него...
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Ответ porosenochek
Видимо руководство нашло возможность монетизировать кринж и мемность того, что происходит в МЮ и вокруг него...
Говорят мерч запускают)
"Только у "Сити" больше трофеев, чем у нас".
Планируют выручить не меньше, чем от продажи футболок с фамилией Погба.
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Ответ SOSLAN GABACHIEV
Первое. Омар Беррада это один из тех сикхов в красных тюрбанах, которые так часто мелькают на Олд Траффорде? Второе. Браво руководство МЮ. Помню мой Ливерпуль в 2011-м году уволил Ходжсона и на его место пришел Далглиш и набрал 28 очков (если я не ошибаюсь) из 33 возможных. И тогда многие эксперты сходились во мнении, что никто сейчас не хотел бы встретиться с Ливерпулем на таком ходу.... Сделать так, что каждый клуб в АПЛ (при должном везении и из подвала таблицы) может рассчитывать на очки с МЮ - так надо еще постараться. Это даже нарочно не всегда удастся сделать, а тут прям профи взялись за работу.
Нет, Омар Беррада не в красном тюрбане. Это обычные болельщики, никто из руководства не имеет такой вид.
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Ответ serhio_ramos_
Значит скоро уволят.
Точно, самый логичный вывод, наверняка сделают наоборот. А из свободных топов на рыке только Тухель и Поч.
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Ответ red hikkikomori
Гарначо на левый фланг, Амад на правый фланг, Рашфорда на банку
Рэшфорда даже не на банку по хорошему бы
А сплавить саудитам что ли
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Ответ sabrusov
Честно, думаю, что пара перестановок в составе, а конкретно Казе на Угарте и депутата на Гарначо дадут плоды
Еще левого заща не хватает,все через Марокканца сейчас.
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Ответ sabrusov
Честно, думаю, что пара перестановок в составе, а конкретно Казе на Угарте и депутата на Гарначо дадут плоды
Так в прошлой игре как раз депутат и Гарначо играли на фланго
Может вы Диалло имели ввиду?
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Лучшая новость для АПЛ)
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То есть быть жестким середняком,это все амбиции сегодняшнего МЮ? Тренер💩, пол состава шлак.. игры нет,одна болтовня..
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За 3 игры - 3 очка, он нам подходит)
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Тен Хаг пользуется полной поддержкой всех клубов АПЛ.
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Редклифф на глазах наивных фанов Муфк выглядил как спасителем. Но первым же делом как приступил к работе, уволил несколько сот техперсоналов и тех кто работает удаленно. Этого человека спортивные достижение клуба вообще не интересует, иначе как можно объяснить продление этого физрука который за два года купил игроков за свыше 500 миллионов и закончил 8 месте, отрицательным балансом?)
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Если и менять тренера, то надо было это делать в предсезонке
А сейчас кто из топовых тренеров свободен? Тухель вроде только
И Поч ещё
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Ну всё,точняк уволят.
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Первое.
Омар Беррада это один из тех сикхов в красных тюрбанах, которые так часто мелькают на Олд Траффорде?

Второе.
Браво руководство МЮ. Помню мой Ливерпуль в 2011-м году уволил Ходжсона и на его место пришел Далглиш и набрал 28 очков (если я не ошибаюсь) из 33 возможных. И тогда многие эксперты сходились во мнении, что никто сейчас не хотел бы встретиться с Ливерпулем на таком ходу....
Сделать так, что каждый клуб в АПЛ (при должном везении и из подвала таблицы) может рассчитывать на очки с МЮ - так надо еще постараться. Это даже нарочно не всегда удастся сделать, а тут прям профи взялись за работу.
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Думаю, у ЭТХ времени до следующего перерыва на сборные. Если ниче не изменится, его попросят
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