Рафинья о целях в «Барсе»: «Играя в «Барсе», хочешь выиграть все трофеи – Ла Лигу, ЛЧ, Кубок, Суперкубок. Вы не на своем месте, если не стремитесь к этому в таком клубе»

Рафинья Диас заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной».

– Вы думали об уходе из клуба?

– Да, я думал об этом, первые полгода были сложными для меня и моей семьи. После чемпионата мира я смог прийти в себя и хорошо закончить сезон. Я стал спокойнее, но начало было довольно трудным. Адаптация в клубе далась мне тяжело.

– Задача минимум на сезон?

– Задача минимум – побеждать.

– В том числе и в Лиге чемпионов?

– Естественно. Главная цель, которую вы ставите, играя за «Барсу» – это выиграть все титулы: , Лигу чемпионов, , ... Если вы, находясь в таком клубе, не ставите перед собой такой цели, то вы не на своем месте, – сказал полузащитник «Барселоны».