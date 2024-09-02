Рафинья о целях в «Барсе»: «Играя в «Барсе», хочешь выиграть все трофеи – Ла Лигу, ЛЧ, Кубок, Суперкубок. Вы не на своем месте, если не стремитесь к этому в таком клубе»
Рафинья Диас заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной».
– Вы думали об уходе из клуба?
– Да, я думал об этом, первые полгода были сложными для меня и моей семьи. После чемпионата мира я смог прийти в себя и хорошо закончить сезон. Я стал спокойнее, но начало было довольно трудным. Адаптация в клубе далась мне тяжело.
– Задача минимум на сезон?
– Задача минимум – побеждать.
– В том числе и в Лиге чемпионов?
– Естественно. Главная цель, которую вы ставите, играя за «Барсу» – это выиграть все титулы: Ла Лигу, Лигу чемпионов, Кубок, Суперкубок... Если вы, находясь в таком клубе, не ставите перед собой такой цели, то вы не на своем месте, – сказал полузащитник «Барселоны».