Рафинья о целях в «Барсе»: «Играя в «Барсе», хочешь выиграть все трофеи – Ла Лигу, ЛЧ, Кубок, Суперкубок. Вы не на своем месте, если не стремитесь к этому в таком клубе»

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании Рафинья Диас Футбол

Рафинья Диас заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной».

– Вы думали об уходе из клуба?

– Да, я думал об этом, первые полгода были сложными для меня и моей семьи. После чемпионата мира я смог прийти в себя и хорошо закончить сезон. Я стал спокойнее, но начало было довольно трудным. Адаптация в клубе далась мне тяжело.

– Задача минимум на сезон?

– Задача минимум – побеждать.

– В том числе и в Лиге чемпионов?

– Естественно. Главная цель, которую вы ставите, играя за «Барсу» – это выиграть все титулы: Ла Лигу, Лигу чемпионов, Кубок, Суперкубок... Если вы, находясь в таком клубе, не ставите перед собой такой цели, то вы не на своем месте, – сказал полузащитник «Барселоны».

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2 комментария
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Ответ akaAzazello
>> Да, я думал об этом, первые полгода были сложными для меня и моей семьи Разве не задача клуба (в т.ч. тренера - но в больших клубах есть специальные люди для этого) сделать так, чтобы новичёк адаптировался как можно лучше ?
С этим сейчас полный бардак,Гюндо тоже на это жаловался. Втдимо есть головные боли по серьезней. А Рафе только спасибо можно сказать,что не сдался.
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