Шаронов о Казани: «Не шумный, но активно развивающийся город. На день можно запланировать несколько дел. В Москве с невероятными пробками это сделать практически невозможно»

Роман Шаронов объяснил, почему решил жить в Казани, а не в Москве.

– Почему для жизни выбрали Казань, а не Москву, в которой родились?

– Во-первых, я родился в Подмосковье – в Мытищах. В Москве на постоянке никогда не жил. А во-вторых, Казань уже давно стала мне родной. Этот город идеально подходит для моего ритма жизни. Не шумный, но в то же время активно строящийся и развивающийся.

Главный плюс по сравнению с Москвой – на день можно запланировать несколько дел. В Москве с невероятными пробками это сделать практически невозможно, – сказал бывший главный тренер «Рубина».