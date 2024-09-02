Шаронов о Казани: «Не шумный, но активно развивающийся город. На день можно запланировать несколько дел. В Москве с невероятными пробками это сделать практически невозможно»

Теги Рубин премьер-лига Россия Роман Шаронов Футбол

Роман Шаронов объяснил, почему решил жить в Казани, а не в Москве.

– Почему для жизни выбрали Казань, а не Москву, в которой родились?

– Во-первых, я родился в Подмосковье – в Мытищах. В Москве на постоянке никогда не жил. А во-вторых, Казань уже давно стала мне родной. Этот город идеально подходит для моего ритма жизни. Не шумный, но в то же время активно строящийся и развивающийся.

Главный плюс по сравнению с Москвой – на день можно запланировать несколько дел. В Москве с невероятными пробками это сделать практически невозможно, – сказал бывший главный тренер «Рубина». 

5 комментариев
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в Москве - прям легко! просто пользуешься метро, вместо машины
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Господину не пристало ездить с холопами в городских диаметрах.
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Был в Казани в медовый месяц, там красивая архитектура (Красная площадь, Дворец земледельцев, библиотека, улица Баумана и т.д), пусть здания и новоделы, но самое крутое впечатление оттуда для меня - это конина (мясо). Если его правильно приготовить, какая же она вкусная! А татарские отморозки даже шаурму из неё делают лол)
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Ответ Николай Бойко
Был в Казани в медовый месяц, там красивая архитектура (Красная площадь, Дворец земледельцев, библиотека, улица Баумана и т.д), пусть здания и новоделы, но самое крутое впечатление оттуда для меня - это конина (мясо). Если его правильно приготовить, какая же она вкусная! А татарские отморозки даже шаурму из неё делают лол)
"Пусть здания и новоделы"

Ну, кому и в Турции Кремль ;)
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