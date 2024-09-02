Министр спорта Дегтярев обсудил со Слуцким детский футбол: «Леонид Викторович поделится методиками и опытом по подготовке юных футболистов, будем внедрять лучшие практики»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия детский футбол высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Политика Михаил Дегтярев Футбол

Министр спорта Михаил Дегтярев обсудил с Леонидом Слуцким детский футбол.

В рамках личной встречи шла речь о федеральных стандартах и требованиях к детским футбольным школам.

«Леонид Викторович выразил полную готовность делиться своими методиками и опытом по подготовке юных футболистов. В своем родном Волгограде он основал свою школу и построил для нее стадион за свой счет. Там сейчас бесплатно занимаются 250 ребят и делают успехи.

Будем внедрять и распространять лучшие практики», – заявил Дегтярев.

Сейчас Леонид Слуцкий тренирует «Шанхай Шеньхуа» из чемпионата Китая.

7 комментариев
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Неудивлен, что Дегтярев, который из ЛДПР, решил встретиться именно со Слуцким
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Но сперва поддадим парку.
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Чему может Слуцкий научить? С такими футбольными вопросами надо к Мостовому.

P.s комментарий сарказм
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эх их бы местами поменять...
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Миша Дектярев удивительный персонаж. Из саун Жириновского, поэтому был "многообещающий". Ему довелось принять участие в выборах мера Москвы наряду с Собяниным и внимание Навальным и взял свои 0,5 % или около того. Когда посадили Фургала, которого боготворили в Хабаровсе, то нельзя было поставить единороса, так чтобы это прилично выглядело, поэтому нужен был ЛДПРовец и выбрали Мишаню. Чтобы люди позабыли Фургала закидывали его баблом из центра, отсюда и возник "эффективный" менеджер. Российский спорт в надежных руках
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