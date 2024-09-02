Министр спорта Дегтярев обсудил со Слуцким детский футбол: «Леонид Викторович поделится методиками и опытом по подготовке юных футболистов, будем внедрять лучшие практики»

Министр спорта Михаил Дегтярев обсудил с Леонидом Слуцким детский футбол.

В рамках личной встречи шла речь о федеральных стандартах и требованиях к детским футбольным школам.

«Леонид Викторович выразил полную готовность делиться своими методиками и опытом по подготовке юных футболистов. В своем родном Волгограде он основал свою школу и построил для нее стадион за свой счет. Там сейчас бесплатно занимаются 250 ребят и делают успехи.

Будем внедрять и распространять лучшие практики», – заявил Дегтярев.

Сейчас Леонид Слуцкий тренирует «Шанхай Шеньхуа» из чемпионата Китая.