«Локо» хочет арендовать Тальби у «Лорьяна». Защитник играл за «Рубин» («Чемпионат»)
«Локомотив» может арендовать у «Лорьяна» защитника Монтассара Тальби.
По информации «Чемпионата», клубы ведут переговоры об аренде игрока, выступавшего за казанский «Рубин» в сезоне-2021/22.
C лета 2022 года тунисец играет за «Лорьян». Там он провел 69 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с французской командой рассчитано до лета 2027 года.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тальби в 7 млн евро. Подробная статистика 26-летнего футболиста доступна по ссылке.