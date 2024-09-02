«Локо» хочет арендовать Тальби у «Лорьяна». Защитник играл за «Рубин» («Чемпионат»)

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Лорьян Чемпионат.com Монтассар Тальби Футбол

«Локомотив» может арендовать у «Лорьяна» защитника Монтассара Тальби.

По информации «Чемпионата», клубы ведут переговоры об аренде игрока, выступавшего за казанский «Рубин» в сезоне-2021/22.

C лета 2022 года тунисец играет за «Лорьян». Там он провел 69 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с французской командой рассчитано до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тальби в 7 млн евро. Подробная статистика 26-летнего футболиста доступна по ссылке.

10 комментариев
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Тамби из ЧБД на ворота возьмите лучше. А то ваш вратарь вчера дал джазу)
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Во Франции очень хорошо смотрится, зачем Лорьяну его отдавать, а тем более в аренду?!
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Джикия так-то свободен. Не чужой человек для Локо
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Ответ Caniball
Во Франции очень хорошо смотрится, зачем Лорьяну его отдавать, а тем более в аренду?!
Лорьян вылетел в Лигу 2 в этом году приём. Зачем Тальби нужна вторая лига?
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Обещать,не значит жениться. Как только сгорели Краснодару ,так сразу руководство подсуетилось.Но.осталось 10 дней и никого они не возьмут я думаю.
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В Рубине ничего выдающегося не показал
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Ответ тот самый Кадрус
Видимо у Миши Кержакова брал пример. Или у Нулева или у Лодыркина.... в общем долго перечислять всех ваших дырявых вратарей.
Может и у них брал, но я не помню, чтобы они в одном матче так сильно косячили).
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Ответ Nogoi89
Может и у них брал, но я не помню, чтобы они в одном матче так сильно косячили).
Они в нескольких матчах сезона косячили, Илья решили все косяки в одном матче сделать, чтобы не мелочиться.
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Ответ тот самый Кадрус
Они в нескольких матчах сезона косячили, Илья решили все косяки в одном матче сделать, чтобы не мелочиться.
По мне так, все трое средние вратари, просто ваш ещё молодой, может собраться и измениться. У нас сейчас стоит Латышонок, вот он тоже молодой и может превратиться в основного вратаря надолго. Пожелаю им обоим удачи)
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