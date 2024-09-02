«Локо» хочет арендовать Тальби у «Лорьяна». Защитник играл за «Рубин» («Чемпионат»)

«Локомотив» может арендовать у «Лорьяна» защитника Монтассара Тальби.

По информации «Чемпионата», клубы ведут переговоры об аренде игрока, выступавшего за казанский « » в сезоне-2021/22.

C лета 2022 года тунисец играет за « ». Там он провел 69 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с французской командой рассчитано до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость в 7 млн евро. Подробная статистика 26-летнего футболиста доступна по ссылке.