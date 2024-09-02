«Арсенал» не продаст Троссарда. «Аль-Иттихад» хотел взять вингера в аренду за 5 млн евро с обязательством выкупа за 20-25 млн
Леандро Троссард не перейдет в «Аль-Иттихад».
«Арсенал» отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии о продаже бельгийского вингера.
Как пишет The Athletic, саудовская команда хотела взять Леандро Троссарда в аренду за 5 миллионов евро с обязательством выкупа за 20-25 миллионов евро.
Однако «Арсенал» дал понять, что футболист не продается.
В нынешнем сезоне Троссард забил один гол в трех матчах в АПЛ. Футболист перешел в «Арсенал» из «Брайтона» по ходу сезона-2022/23.