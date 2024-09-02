«Арсенал» не продаст Троссарда. «Аль-Иттихад» хотел взять вингера в аренду за 5 млн евро с обязательством выкупа за 20-25 млн

Леандро Троссард не перейдет в «Аль-Иттихад».

« » отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии о продаже бельгийского вингера.

Как пишет The Athletic, саудовская команда хотела взять в аренду за 5 миллионов евро с обязательством выкупа за 20-25 миллионов евро.

Однако «Арсенал» дал понять, что футболист не продается.

В нынешнем сезоне Троссард забил один гол в трех матчах в . Футболист перешел в «Арсенал» из «Брайтона» по ходу сезона-2022/23.