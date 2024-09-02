«Арсенал» не продаст Троссарда. «Аль-Иттихад» хотел взять вингера в аренду за 5 млн евро с обязательством выкупа за 20-25 млн

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Леандро Троссард Футбол

Леандро Троссард не перейдет в «Аль-Иттихад».

«Арсенал» отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии о продаже бельгийского вингера.

Как пишет The Athletic, саудовская команда хотела взять Леандро Троссарда в аренду за 5 миллионов евро с обязательством выкупа за 20-25 миллионов евро.

Однако «Арсенал» дал понять, что футболист не продается.

В нынешнем сезоне Троссард забил один гол в трех матчах в АПЛ. Футболист перешел в «Арсенал» из «Брайтона» по ходу сезона-2022/23.

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9 комментариев
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LOL 20-25 миллионов, чтобы выдернуть игрока основы/ближайшей ротации, способного закрыть 3 позиции и которому в сентябре уже не найти замену, из клуба решающего самые серьезное задачи и не сильно нуждающегося в деньгах…как то не по саудовски
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Копейки какие-то предлагали, неудивительно
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Маловато, минимум 50 лям должно быть предложение, учитывая нынешние реалии
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Троссард >>>>санша,спиннер, трешфорд
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Сума сошли. За такого игрока и такие копейки, да ещё и в начале сезона, когда замены нет
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Ещё чего! Троссард уже не подмена Мартинелли, а полноценный игрок основы. Держит себя в руках, отрабатывает на всех участках поля. С ударом, нестандартным движением. Какая продажа с такими амбициями клуба. Может Мудрика купить вместо него? Или пускай Зинченко перепрофилируется? Про деньги молчу. Кешу и то за такие гроши жалко было бы отдавать.
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Забив Астон Вилле он как то не радовался. Не конфликт ли в клубе? Может предложение на это было рассчитано?
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За такие деньги пусть идут с Де Лаурентисом торговаться)
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