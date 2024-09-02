«Аль-Иттихад» предложил около 35 млн евро за вингера «Арсенала» Троссарда
Леандро Троссард может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
29-летний вингер «Арсенала» заинтересовал «Аль-Иттихад».
По информации Фабрицио Романо, саудовский клуб предложил за бельгийца около 35 миллионов евро.
Решение о возможности трансфера нужно принять лондонскому клубу.
В нынешнем сезоне Леандро Троссард забил один гол в трех матчах в АПЛ. Футболист перешел в «Арсенал» из «Брайтона» по ходу сезона-2022/23.
Ладно бы в топ чемп бы за такие деньги,но не в пустыню же...