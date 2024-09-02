«Аль-Иттихад» предложил около 35 млн евро за вингера «Арсенала» Троссарда

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Леандро Троссард Футбол

Леандро Троссард может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

29-летний вингер «Арсенала» заинтересовал «Аль-Иттихад».

По информации Фабрицио Романо, саудовский клуб предложил за бельгийца около 35 миллионов евро.

Решение о возможности трансфера нужно принять лондонскому клубу.

В нынешнем сезоне Леандро Троссард забил один гол в трех матчах в АПЛ. Футболист перешел в «Арсенал» из «Брайтона» по ходу сезона-2022/23.

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самим нужен
+30
-1
+29
вы чё совсем, этот игрок самый важный в Арсенале, если его продадут это будет фиаско для команды
+12
-5
+7
Ответ Alexis 17
вы чё совсем, этот игрок самый важный в Арсенале, если его продадут это будет фиаско для команды
Троссард и так вечно всем недовольный, а теперь Арсенал на его позицию ещё и Стерлинга взял
+9
-4
+5
Ответ glock17
Троссард и так вечно всем недовольный, а теперь Арсенал на его позицию ещё и Стерлинга взял
не думаю что стерлинг лучше тросарда. прошлый сезон это явно показал
+6
-2
+4
А не припухли они там!?
Ладно бы в топ чемп бы за такие деньги,но не в пустыню же...
+8
-5
+3
Ответ glock17
Троссард и так вечно всем недовольный, а теперь Арсенал на его позицию ещё и Стерлинга взял
Начнем с того, что Стерлинга взяли не на его позицию, а по поводу недовольства.. вроде в арсенале ничего подобного не было
+3
0
+3
Ответ glock17
Троссард и так вечно всем недовольный, а теперь Арсенал на его позицию ещё и Стерлинга взял
Поподробнее про "вечно недовольного" можно?
+4
-1
+3
Осталось Тюрпена впихнуть под видом Троссарда
+4
-1
+3
Не дай бог! Троссард - это Арсенальский Сульшер
+3
0
+3
Руки прочь, самый полезный игрок атаки в команде после Сака
+2
0
+2
За Арсенал топлю уже 4 года... Хочется чтоб в этом году чашку взяли... Никаких продаж лидирующих игроков...
+1
0
+1
Игрок хороший, но преимущественно как джокер. Если говорить о постоянном месте в основе, то это не уровень чемпионской команды. Играет Бельгиец слева в атаке, на этой позиции он играет меньше Мартинелли, плюс в команде появился Стерлинг. Так же нужно учитывать не самый молодой возраст - 29 лет, через год два уже никто таких денег не предложит. Единственная загвоздка в том, что у Сака на противоположном фланге нет дублера и кто-то из троицы( Троссард, Стерлинг, Мартинелли ) могли бы выходить справа, плюс Жезус травматичен и Мартинелли может быть дублером Хавертца на острие, но до зимы и в таком составе справятся, к тому же есть молодой талантливый игрок справа, который может получить больше шансов, а в январе за 35 можно купить более молодого и перспективного. Думаю Арсенал в этой ситуации больше за трансфер, чем нет. Решать будет игрок.
+1
-1
0
Чет все клубы СА главные усиливаются и только Аль-Наср никого толком не купили, опять Роналду проиграет. Жалко очень
0
0
0
Хороший игрок продать его будет ошибкой
0
0
0
Ответ glock17
Троссард и так вечно всем недовольный, а теперь Арсенал на его позицию ещё и Стерлинга взял
Стерлинга взяли на правый фланг как смена Сака, от того и отдали Нельсона в аренду. И с чего ты взял что Лео всегда недовольный?) У него выражение лица просто такое угрюмое
0
0
0
Ответ glock17
Троссард и так вечно всем недовольный, а теперь Арсенал на его позицию ещё и Стерлинга взял
Троссард гораздо лучше Стерлинга последние два сезона
0
0
0
Скорее всего продадут, если взяли фунта
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий