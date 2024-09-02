«Аль-Иттихад» предложил около 35 млн евро за вингера «Арсенала» Троссарда

Леандро Троссард может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

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По информации Фабрицио Романо, саудовский клуб предложил за бельгийца около 35 миллионов евро.

Решение о возможности трансфера нужно принять лондонскому клубу.

В нынешнем сезоне забил один гол в трех матчах в . Футболист перешел в «Арсенал» из «Брайтона» по ходу сезона-2022/23.