Системы Тен Хага и Слота похожи, а в итоге 0:3. Почему?

Экспресс-разбор Вадима Лукомского.

В первом топ-матче Арне Слота «Ливерпуль» разнес «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (3:0). Встреча подчеркнула насколько важными могут быть детали, исполнители и воплощение при родственных идеях.

Погрузимся в тактические нюансы.

Системы Слота и Тен Хага похожи. Даже в этом матче!

У Арне Слота и Эрика тен Хага сильно похожая модель прессинга – персональные ориентировки со свободным дальним флангом. Эту особенность они переносят из клуба в клуб, и первый очный матч в АПЛ не стал исключением.

В режиме выжидания обе команды использовали структуру 4-2-4, которая могла постепенно переходить либо в прессинг на одном из флангов, либо в 4-2-3-1/4-4-2 для позиционной обороны:

При прессинге на чужой трети команды опирались на персональные ориентировки. Дальний фланг оставался свободным, вингер и нападающий начинали давление. Вот пример от «МЮ» – первую волну дают нападающий Джошуа Зиркзе и вингер Маркус Рэшфорд:

А вот эта же идея в исполнении «Ливерпуля» – начинают нападающий Диогу Жота и вингер Мохамед Салах, один фланг свободен:

Даже в этом матче на уровне замыслов все было похоже. Более того, исход в пользу «Ливерпуля» решили именно эпизоды прессинга. Отличалось исполнение, что крайне интересно разобрать в деталях.

Почему тогда 0:3?

Можно выделить три основных отличия:

1. Качество игры под давлением

Уязвимое место описанного прессинга – дальний фланг. Если команда не теряет мяч сразу, то может вскрыть пробел через доставку на противоположный край. «Ливерпуль» менял направление по несколько раз за атаку.

В этом розыгрыше команда Слота трижды сменила направление и получила такую ситуацию:

Вариации сценария часто повторялись. Способность игроков сохранить мяч сочеталась с пониманием, куда играть, чтобы добыть перевес:

У «МЮ» с этим проблемы. Даже сохраняя мяч в первой стадии, они продолжали пасовать через насыщенную зону. Более того, «Ливерпуль» пугающе часто оставлял свободным не условный фланг, а именно фланг Диогу Далота:

Кажется, «МЮ» не хотел направлять к нему атаки, даже если по соотношениям именно там возникала выгодная зона. У «Ливерпуля» оба фланга были рабочими.

2. Несогласованность в прессинге «МЮ»

В первом тайме «Ливерпуль» чаще проверял соперника прессингом, и давление было цельным.

У «МЮ» часто возникала ситуация, когда часть команды выжидает, а другая прессингует. Тут Зиркзе и Гарначо начали давить, но у «Ливерпуля» легчайший выход – на Ибраима Конате с гектаром пространства, потому что Рэшфорд не поддержал:

В этом моменте рассинхрон еще нагляднее, так как дополняется жестами-подсказками. Бруну акцентировано показывает что-то в духе «спокойнее» (рано начинать):

Это не мешает Гарначо и Зиркзе убежать в давление – разумеется, без поддержки остальной команды:

Идея прессинга похожа, но слаженность действий была только у одной команды – у той, которая сменила тренера этим летом.

3. Провал Каземиро

Именно с потерь бразильца начались первые две голевые атаки «Ливерпуля». В перерыве его заменили – косвенным отражением проблемы служит точность передач (73% – ниже в первом тайме была только у Зиркзе).

Проблемы команды Тен Хага под прессингом намного глубже этих потерь Каземиро под давлением, но именно его ошибки превратили перевес «Ливерпуля» в катастрофу для «МЮ».

В этом отношении показательным выглядит первый гол. В нем индивидуальный провал наложился на командные акценты.

«МЮ» почти выбрался из-под прессинга. У свободного Кобби Майну есть легкий вариант отдать налево, где Далот один (Салах выше в прессинге). Это минимум выход в атаку. Максимум – проблемы для Трента, который остался бы один против двоих на пространстве:

Вместо этого Майну отдает Бруну, которого окружают три оппонента:

Бруну пасует назад на Каземиро. Каземиро пытается сделать пас, который был правильным по мысли, но линия передачи уже закрыта (разумеется, это фэйл – и ему следовало изменить решение):

Уязвимости «МЮ» в этой стадии не ушли и во второй половине: ужасный день Каземиро усугубил их, но не был первопричиной. На этом фоне особенно мощно смотрелся центр «Ливерпуля», у которого вообще не было акцентированного опорника, но работали структура и слаженность без мяча.

На первый план в разборе вышли другие акценты, но не могу не зафиксировать: Райан Гравенберх – просто монстр.

***

Кажется, родственность систем Слота и Тен Хага делает провал еще болезненнее для болельщиков «МЮ». По намерению даже в этом матче команды были похожи.

Иронично, но они собственными глазами увидели, что с правильными настройками, совместимостью состава и проработанностью мелочей такой футбол может работать в АПЛ. И даже на «Олд Траффорд».

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan