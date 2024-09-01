Мюллер – рекордсмен по матчам за «Баварию»! А вот за что мы так его любим

Обогнал Зеппа Майера.

Большой день для Мюнхена – Томас Мюллер установил новый рекорд по матчам за «Баварию». Против «Вольфсбурга» в первом туре Бундеслиги Томас догнал Зеппа Майера (по 709 матчей), а в воскресенье установил новый рекорд (и забил «Фрайбургу»).

В Мюнхене Мюллер полностью прошел клубный футбол.

Всегда в главной роли.

Рекорд – хороший повод вспомнить несколько вещей, за которые мы так любим Мюллера.

Впереди у «Баварии» длинный сезон, а у Томаса – десятки возможностей прокачать рекорд.

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