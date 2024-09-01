Мюллер – рекордсмен по матчам за «Баварию»! А вот за что мы так его любим
Обогнал Зеппа Майера.
Большой день для Мюнхена – Томас Мюллер установил новый рекорд по матчам за «Баварию». Против «Вольфсбурга» в первом туре Бундеслиги Томас догнал Зеппа Майера (по 709 матчей), а в воскресенье установил новый рекорд (и забил «Фрайбургу»).
В Мюнхене Мюллер полностью прошел клубный футбол.
Всегда в главной роли.
Рекорд – хороший повод вспомнить несколько вещей, за которые мы так любим Мюллера.
Впереди у «Баварии» длинный сезон, а у Томаса – десятки возможностей прокачать рекорд.
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Свойский в доску, с самоиронией, юмором, он никогда не звездился и не скандалил, а пахал и всегда вызывал только симпатию. Радостно, что именно такой игрок стал рекордсменом Баварии.
Собственно, все такие игроки в основном поуходили давно, и только такие исключения, как Кроос - недавно.