Мюллер делает всех вокруг лучше. Колонка Лукомского к великому рекорду

Главный секрет Томаса.

«В моей команде Томас Мюллер будет играть всегда», – ставший классикой ответ Луи ван Гала заиграл иначе.

Следуя заветам любимого тренера, Мюллер играл-играл-играл – и наиграл на исторический рекорд. Теперь Томас – лидер по матчам за «Баварию». С дебюта прошло 16 лет – впервые он вышел за клуб в финальном матче Венсана Компани за «Гамбург» в августе 2008-го. С тех пор копилка пополнилась 709 играми и 12 чемпионскими титулами.

Ключ к пониманию гения Томаса – в категоричности Ван Гала, когда ему пришлось защищать юниора от журналистов, которые не понимали, что в нем особенного.

Путь Мюллера шокировал даже тренера молодежных команд Херманна Герланда: «Никто не мог предсказать, что у Томаса получится такая карьера».

Он не вписывается в шаблон – и сам прекрасно понимает это. В изоляции ни одно его качество не выглядит волшебным – ни техника, ни дриблинг, ни пас, ни удар, ни скорость. Когда же он оказывается на поле, все эти качества становятся топовыми, а еще все вокруг внезапно преображаются.

Секрет в дополнительных секундах, которые Мюллер добывает через качество движения. В абсолютно идентичных условиях в футбольных челленджах его уделают многие. На поле все иначе. Правит тот, кто получает дополнительные мгновения на подготовку действия и заранее знает, что собирается сделать.

«Я знаю, что выгляжу нескладно. Знаю, что у меня тонкие ноги и проблемы с техникой. Нападающие, которые делают разницу, – скоростные ребята и отличные дриблеры. Я не такой. Чтобы скрыть недостатки, я ищу для себя оптимальную позицию между линиями. На этом поиске и строится моя игра», – объяснял Мюллер The Guardian.

«Томас – атипичный футболист. Он великолепный форвард, но с нетрадиционным набором навыков. Мы ждем, что великолепные атакующие игроки должны выделяться атлетизмом, техникой и креативностью. Его же сильные стороны – тактические. Они в способности читать игру и заполнять правильную зону в правильное время», – описывал Карло Анчелотти.

Эта роль называется «раумдойтер». Интерпретатор пространства – название внедрил сам Мюллер (у нас был подробный текст , а вот еще пост с примером конкретного действия ). Позже он скромничал:

«Соглашусь, что термин красивый. Пусть я не уверен, что он сыграл мне на руку. У каждого качественного игрока, особенно атакующего, есть чувство пространства и времени. Это не феномен, который наблюдается у 2-3 игроков на планете. Каждый хороший нападающий понимает важность взаимопонимания с пасующим игроком и своевременности передачи. Ничего нового».

Мюллер прав, что периодически схожие действия совершают многие, но уровня Томаса на регулярной основе не достиг никто. Для большинства это интуитивные решения, которые порой оказываются полезными. Для Мюллера – это база:

«Человек так устроен, что хочет все понимать. Часто, чтобы прийти к ответу, люди выбирают самое простое объяснение и говорят, что «все решил талант» или «ему просто повезло». Но иногда это не так. Порой мы наблюдаем продукт осмысленного взаимодействия с участием нескольких игроков. Делая рывок, ты делаешь его не для себя. Часто рывок – это способ открыть дверь партнеру. Посмотрите на баскетбол. Там ключевой элемент – создание пространства. Три игрока могут создавать свободу для одного, который и исполнит бросок. В футболе этот элемент недооценен».

Мюллер превратил ситуативные полезности в систему. И сделал эту систему рамкой мышления на поле. Карьера Томаса – эксперимент под названием «Как сильно улучшатся пас и техника не самого выдающегося игрока, если в каждом эпизоде дать ему дополнительные 2-3 секунды?» Вот только эти секунду не даются сверху, а добываются через качество движения. Иногда – для себя на подготовку действия, иногда – для партнера. Любой вариант улучшает шансы команды в конкретной атаке.

«Мюллер – самый экстраординарный футболист в истории немецкого футбола», – фиксировал Юпп Хайнкес. «Стиль Томаса не всегда легко понять. Качества, которые он дает команде, невозможно обсчитать. Снимаю шляпу перед его карьерными достижениями – он уникален. Второго такого никогда не будет», – резюмировал Ханси Флик.

Он прав: полностью переварить величие Мюллера почти невозможно – только через детальное понимание манеры и бесконечный просмотр матчей. Но максимально яркое и понятное достижение у него все-таки есть.

Мюллер – лучший по голевым передачам в истории Бундеслиги. И второй после Лео Месси по ассистам в топ-5 лигах в 21 веке:

Пара дополнений:

● Месси сыграл почти на 140 матчей больше в пересчете на 90-минутки. Ритм Мюллера – просто космос;

● У Мюллера рекорд по ассистам за конкретный сезон – 21. Только Лео выбивал столько же, но не больше – при этом учитываем, что в Бундеслиге меньше матчей;

● В таблице данные FBref – для последовательности между лигами. Бундеслига насчитала Томасу еще четыре ассиста – 174.

Соседи Мюллера по таблице – тончайшие технари с выдающимся пасом. Томас не такой, но благодаря эффективности попал в эту компанию. Для него голевые даже в таком количестве кажутся лишь побочным продуктом. Он ищет, как максимизировать пользу в каждом эпизоде, и не виноват, что некоторые действия, отражающие полезность, фиксируются статистикой как ассисты.

Иногда сама игра в футбол выглядит побочным продуктом основной деятельности Мюллера – скоростного альтруистического мышления.

Карьера Томаса на финишной прямой. В рекордном матче он вышел лишь на замену, а «Баварию» в топ-играх уже вполне можно представить без него. На Евро-2024 открытым секретом была роль Мюллера в штабе Юлиана Нагельсманна – неформальный ассистент и связующее звено.

Да-да, прямой корреляции между стилем футболиста и тренерскими успехами нет, но будущее Мюллера кажется предначертанным – как в той цитате Ван Гала. У бровки ему, возможно, даже будет комфортнее. Проще выполнять основную задачу – делать команду лучше.

Карьера Томаса – одна глобальная попытка делать всех вокруг лучше. Такое влияние трудно измерить. До нас доносятся лишь отголоски полезности, умножающиеся на личные субъективные впечатления.

Но вполне возможно (даже вероятно), что последние 20 лет в мире не было игрока, который владел бы этим искусством лучше. Лучше, чем Томас Мюллер.

Мюллер – рекордсмен по матчам за «Баварию»! А вот за что мы так его любим

Фото: Gettyimages.ru /Tibor Ilyes – Pool, Alexander Hassenstein, Matthias Hangst