Мюллер о рекорде по матчам за «Баварию»: «710 или 325 игр – для меня это не важно. Больше радует забитый гол, технически он великолепен»

Томас Мюллер прокомментировал свой рекорд по числу игр за «Баварию».

Немец сыграл 710-й матч за «Баварию», выйдя на замену и забив гол в матче 2-го тура Бундеслиги против « » (2:0).

Мюллер обошел Зеппа Майера и стал рекордсменом мюнхенского клуба по количеству проведенных матчей.

«Я всегда говорил, что такие рекорды не так важны для меня. Будь то 710, 712 или 325 игр, для меня это не имеет значения.

Меня больше радует гол, который я забил сегодня, технически он был исполнен великолепно», – сказал в интервью DAZN.