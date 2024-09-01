Мюллер о рекорде по матчам за «Баварию»: «710 или 325 игр – для меня это не важно. Больше радует забитый гол, технически он великолепен»

Теги Бавария бундеслига Германия Фрайбург Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер прокомментировал свой рекорд по числу игр за «Баварию».

Немец сыграл 710-й матч за «Баварию», выйдя на замену и забив гол в матче 2-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:0).

Мюллер обошел Зеппа Майера и стал рекордсменом мюнхенского клуба по количеству проведенных матчей.

«Я всегда говорил, что такие рекорды не так важны для меня. Будь то 710, 712 или 325 игр, для меня это не имеет значения.

Меня больше радует гол, который я забил сегодня, технически он был исполнен великолепно», – сказал Мюллер в интервью DAZN.

6 комментариев
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Легенда футбола, безусловно топ-10 игрок 21 века! Чемпион Мира!:)
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Томас не только любит футбол, но и обожает его эстетику, для него по-прежнему важно насколько красиво это сделано, а это говорит, что человек молод душой и он всё ещё радуется как ребёнок! Здорово, продолжай Томас в том же духе!!!
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Штирлиц: "А вас, Мюллер, я попрошу остаться!"😃
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Ответ Цезарь-44
ну про топ 10 ты конечно загнул
топ-5 пойдет
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Гол просто великолепен, в этом весь Мюллер. Мяч от него всегда находит партнера, он абсолютно всегда усиливает игру команды выходя на замену.
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