Ташуев – главный претендент на пост тренера «Ахмата» («Это футбол, брат!»)

Сергей Ташуев близок к назначению главным тренером в «Ахмат».

65-летний специалист является главным кандидатом на пост главного тренера клуба, сообщил телеграм-канал «Это футбол, брат!».

« » ранее покинул тренер .

возглавлял «Ахмат» с 2022 по 2023 год. Под его руководством команда заняла 5-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23.

«Ахмат» – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России: 5 ничьих и 2 поражения.

На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-ю позицию в таблице.