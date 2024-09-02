Ташуев – главный претендент на пост тренера «Ахмата» («Это футбол, брат!»)
Сергей Ташуев близок к назначению главным тренером в «Ахмат».
65-летний специалист является главным кандидатом на пост главного тренера клуба, сообщил телеграм-канал «Это футбол, брат!».
«Ахмат» ранее покинул тренер Магомед Адиев.
Сергей Ташуев возглавлял «Ахмат» с 2022 по 2023 год. Под его руководством команда заняла 5-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23.
«Ахмат» – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России: 5 ничьих и 2 поражения.
На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-ю позицию в таблице.
Ахмат, правда, черная дыра и в другом метафорическом смысле, что ляпнув чего-то ненужного можно перейти за горизонт событий и в ней и остаться :) вот футболисты и тренеры ничего плохого и не говорят, дон