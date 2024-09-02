Ташуев – главный претендент на пост тренера «Ахмата» («Это футбол, брат!»)

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Магомед Адиев Футбол

Сергей Ташуев близок к назначению главным тренером в «Ахмат».

65-летний специалист является главным кандидатом на пост главного тренера клуба, сообщил телеграм-канал «Это футбол, брат!».

«Ахмат» ранее покинул тренер Магомед Адиев.

Сергей Ташуев возглавлял «Ахмат» с 2022 по 2023 год. Под его руководством команда заняла 5-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23.

«Ахмат» – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в текущем сезоне чемпионата России: 5 ничьих и 2 поражения. 

На данный момент клуб набрал 5 очков и занимает 15-ю позицию в таблице.

14 комментариев
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Адиев конечно эпично слил Казахов и остался без работы 🤦🏻‍♂️
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Весной снова уволят и поставят Талалаева и так по бесконечному кругу, Ахмат попал в черную дыру, где одни и те же события повторяются бесконечное число раз.
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Ответ Антон Фалафель
После Ташуева кто там по циклу???
Адам Кадыров с золотым пулемётом на бровке.
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Ответ Милдронат Бромантанов
Весной снова уволят и поставят Талалаева и так по бесконечному кругу, Ахмат попал в черную дыру, где одни и те же события повторяются бесконечное число раз.
Не совсем так. Ахмат наряду с Химками и ещё некоторыми клубами и есть черная дыра футбола. Тренеры ходят хороводом, получают неустойки, за победы тачки, каждый раз, как бы плохо команда не играла, в распоследний момент спасается. Но это совпадение.

Ахмат, правда, черная дыра и в другом метафорическом смысле, что ляпнув чего-то ненужного можно перейти за горизонт событий и в ней и остаться :) вот футболисты и тренеры ничего плохого и не говорят, дон
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После Ташуева кто там по циклу???
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Попрошу учитывать в цикле и Факел!
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Ответ Степан Старчиков
Дон ставьте сына
Он ещё не посмотрел 800 матчей
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Ответ Милдронат Бромантанов
Адам Кадыров с золотым пулемётом на бровке.
Он медали получать, а не тренировать
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