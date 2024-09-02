Невилл о «МЮ»: «Самая большая проблема – у топ-игроков нет мотивации идти в клуб. Он стал кладбищем для футболистов за последние 10 лет»
Гари Невилл сказал, что «МЮ» превратился в кладбище для игроков.
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре АПЛ на домашнем стадионе. У команды Эрика тен Хага 1 победа и 2 поражения в 3 играх на старте сезона.
«Самая большая проблема «МЮ» в том, что сейчас у топ-игроков нет мотивации туда идти. За последние 10 лет клуб стал кладбищем для футболистов. В основном тех, кто приходил с хорошей репутацией, но не добился успехов. Это касается как местных игроков, так и иностранцев.
Когда я вернулся из Валенсии, кажется, в апреле 2016 года, то пришел на игру. Это был один из последних матчей Луи ван Гала. Они играли с «Кристал Пэлас» во вторник вечером, и стадион был полупустым. Я подумал: «Это сигнал».
Сегодня, когда за 5 минут до конца матча на стадионе вместимостью 74 тысячи зрителей остается 25 тысяч человек, это проблема для тен Хага. Так не может продолжаться. Думаю, у него будет несколько месяцев на адаптацию новичков и так далее.
Но в конце ноября «МЮ» быть выше восьмого места, а в декабре должен быть в первой четверке или пятерке. Если к Рождеству тен Хаг не выведет команду на эти позиции, у него будут проблемы», – считает бывший игрок «Манчестера».
он евротрофей с МЮ взял
и внутренние кубки
а ему ваще жалели хоть кого купить...
Но, надеемся, что это прошло. Некомпетентность ушла из клуба.
Когда пришёл Инеос, Редклифф первым делом назвал Каземиро (безотносительно личности) примером провала. Так и получилось. За один хороший сезон заплатили включая зп более 100 миллионов. За один сезон! Далее закончился Казе.
Вместо того чтобы все эти годы гнаться за такими игроками как Тчуамени, Камавинга, Холанд, Мбаппе, Леао и т.д. - т.е. топовые и молодые - они гнались за Варанном с Казимиро, а также Антони с Санчо.И даже переплачивать им и их клубам! А не Реалу за практически законченные на топовом уровне игроки.
Как с Йоро этим летом, абсолютно поддерживаю этот трансфер, несмотря на все "один сезон, 60 млн". Да, ребята, а как надо было, упустить?
И можно скока угодно пинать на ТенХага. Он тренер , а не скаут и спортдир, естественно брал тех кого знает. И по Назрауи и деЛихту, я верю, когда он говорит что не это мои кандидатуры, а спортоотддела. Просто потому что ему уже бы и не дали, не зря же топовых спецов набрали: Уилкокс, Эшуорт, Вивер...
При этом как в тренера в тенХага не верю, у него харизмы нет чтобы тянуть это на себя, даже и если чисто по тренерский может и неплохой (хоть тоже есть вопросы).
Не было у них проблем. Оле уволили за то, что Тен Хагу простили уже раз пять-шесть.
И уволили его только по одно причине, - захотели себе "системного" тренера. Как у Сити, Ливера или Арсенала. Вот прям вынь да положь "современного тренера". И ну нафиг этот футбол нулевых от Оле.
А поводом вышло крупное поражение. Да. Но этого повода ждали с начала сезона.