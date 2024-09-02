Невилл о «МЮ»: «Самая большая проблема – у топ-игроков нет мотивации идти в клуб. Он стал кладбищем для футболистов за последние 10 лет»

Гари Невилл сказал, что «МЮ» превратился в кладбище для игроков.

« » проиграл «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре на домашнем стадионе. У команды Эрика тен Хага 1 победа и 2 поражения в 3 играх на старте сезона.

«Самая большая проблема «МЮ» в том, что сейчас у топ-игроков нет мотивации туда идти. За последние 10 лет клуб стал кладбищем для футболистов. В основном тех, кто приходил с хорошей репутацией, но не добился успехов. Это касается как местных игроков, так и иностранцев.

Когда я вернулся из Валенсии, кажется, в апреле 2016 года, то пришел на игру. Это был один из последних матчей Луи ван Гала. Они играли с «Кристал Пэлас» во вторник вечером, и стадион был полупустым. Я подумал: «Это сигнал».

Сегодня, когда за 5 минут до конца матча на стадионе вместимостью 74 тысячи зрителей остается 25 тысяч человек, это проблема для тен Хага. Так не может продолжаться. Думаю, у него будет несколько месяцев на адаптацию новичков и так далее.

Но в конце ноября «МЮ» быть выше восьмого места, а в декабре должен быть в первой четверке или пятерке. Если к Рождеству тен Хаг не выведет команду на эти позиции, у него будут проблемы», – считает бывший игрок «Манчестера».