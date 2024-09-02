Невилл о «МЮ»: «Самая большая проблема – у топ-игроков нет мотивации идти в клуб. Он стал кладбищем для футболистов за последние 10 лет»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Луи ван Гал премьер-лига Англия болельщики Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл сказал, что «МЮ» превратился в кладбище для игроков.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре АПЛ на домашнем стадионе. У команды Эрика тен Хага 1 победа и 2 поражения в 3 играх на старте сезона. 

«Самая большая проблема «МЮ» в том, что сейчас у топ-игроков нет мотивации туда идти. За последние 10 лет клуб стал кладбищем для футболистов. В основном тех, кто приходил с хорошей репутацией, но не добился успехов. Это касается как местных игроков, так и иностранцев. 

Когда я вернулся из Валенсии, кажется, в апреле 2016 года, то пришел на игру. Это был один из последних матчей Луи ван Гала. Они играли с «Кристал Пэлас» во вторник вечером, и стадион был полупустым. Я подумал: «Это сигнал». 

Сегодня, когда за 5 минут до конца матча на стадионе вместимостью 74 тысячи зрителей остается 25 тысяч человек, это проблема для тен Хага. Так не может продолжаться. Думаю, у него будет несколько месяцев на адаптацию новичков и так далее.

Но в конце ноября «МЮ» быть выше восьмого места, а в декабре должен быть в первой четверке или пятерке. Если к Рождеству тен Хаг не выведет команду на эти позиции, у него будут проблемы», – считает бывший игрок «Манчестера». 

12 комментариев
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Ответ rigobersong
Больше всего жаль Оле, строил молодую перспективную команду, а ему навязали старого деда и ненужных игроков:) При этом в адрес МЮ и игроков слова плохого после увольнения не сказал, настоящий дьявол:)
ну а почему тогда не жаль Жозе?
он евротрофей с МЮ взял
и внутренние кубки

а ему ваще жалели хоть кого купить...
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Столько тренеров за этот период сменили в МЮ, что возникает ощущение, что проблема не в них, а где то более глубже.
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Ответ rigobersong
Больше всего жаль Оле, строил молодую перспективную команду, а ему навязали старого деда и ненужных игроков:) При этом в адрес МЮ и игроков слова плохого после увольнения не сказал, настоящий дьявол:)
Больше деда оказался проблемный Санчо, вот это была крупнейшая ошибка. Подписали бы реально крутого вингера, потом и Антони не было бы..
+2
0
+2
Ответ JohnnyMulka
ну а почему тогда не жаль Жозе? он евротрофей с МЮ взял и внутренние кубки а ему ваще жалели хоть кого купить...
Мхитарян, Погба, Матич, Далот, Линделеф, Байи, Санчес, Ибра, Лукаку - это «жалели», да? Ок
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Будут проблемы? Они уже есть. Если ждём до Рождества значит ждём и до конца сезона.
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Больше всего жаль Оле, строил молодую перспективную команду, а ему навязали старого деда и ненужных игроков:) При этом в адрес МЮ и игроков слова плохого после увольнения не сказал, настоящий дьявол:)
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Зачем та Де Лихта оскорблять, вполне себе топ игрок и вчера играл лучше всех на поле (ещё Амад на замену хорошо вышел).
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Есть такое...
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"Грэйвенбирчу" перейти из Ливера в МЮ, и его фамилия довольно точно будет характеризовать бы ритм и динамику команды, притом что даже вчера Ливер ничего супервыдающегося по сути не показывал; но у ТенХаговой руинной бригады пока одни пытаются организовать игру, другие просто засыпают, выключаются из игры, тактически умирают и превращаются в ходячие берёзы.
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Ответ bestvideox
Столько тренеров за этот период сменили в МЮ, что возникает ощущение, что проблема не в них, а где то более глубже.
Однозначно.
Но, надеемся, что это прошло. Некомпетентность ушла из клуба.
Когда пришёл Инеос, Редклифф первым делом назвал Каземиро (безотносительно личности) примером провала. Так и получилось. За один хороший сезон заплатили включая зп более 100 миллионов. За один сезон! Далее закончился Казе.

Вместо того чтобы все эти годы гнаться за такими игроками как Тчуамени, Камавинга, Холанд, Мбаппе, Леао и т.д. - т.е. топовые и молодые - они гнались за Варанном с Казимиро, а также Антони с Санчо.И даже переплачивать им и их клубам! А не Реалу за практически законченные на топовом уровне игроки.

Как с Йоро этим летом, абсолютно поддерживаю этот трансфер, несмотря на все "один сезон, 60 млн". Да, ребята, а как надо было, упустить?

И можно скока угодно пинать на ТенХага. Он тренер , а не скаут и спортдир, естественно брал тех кого знает. И по Назрауи и деЛихту, я верю, когда он говорит что не это мои кандидатуры, а спортоотддела. Просто потому что ему уже бы и не дали, не зря же топовых спецов набрали: Уилкокс, Эшуорт, Вивер...

При этом как в тренера в тенХага не верю, у него харизмы нет чтобы тянуть это на себя, даже и если чисто по тренерский может и неплохой (хоть тоже есть вопросы).
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Ответ rigobersong
Больше всего жаль Оле, строил молодую перспективную команду, а ему навязали старого деда и ненужных игроков:) При этом в адрес МЮ и игроков слова плохого после увольнения не сказал, настоящий дьявол:)
Почему постоянно вспоминают проблемы Оле с дедом?
Не было у них проблем. Оле уволили за то, что Тен Хагу простили уже раз пять-шесть.
И уволили его только по одно причине, - захотели себе "системного" тренера. Как у Сити, Ливера или Арсенала. Вот прям вынь да положь "современного тренера". И ну нафиг этот футбол нулевых от Оле.
А поводом вышло крупное поражение. Да. Но этого повода ждали с начала сезона.
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