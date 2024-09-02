«Винисиус нырнул, когда пробросил мяч. После этого «Реал» контролировал игру». Пеллегрини о пенальти в ворота «Бетиса»

Мануэль Пеллегрини считает, что Винисиус нырнул в моменте с пенальти «Реала».

«Бетис» уступил мадридцам в матче 4-го тура Ла Лиги (0:2).

На 73-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала» бразилец вышел один на один с голкипером Руем Силвой, пробросил мяч в правую от соперника сторону и упал на газон после того, как вратарь зацепил его ногу.

Главный судья Хавьер Альберола Рохас ознакомился с видеоповтором и назначил одиннадцатиметровый. Форвард Килиан Мбаппе нанес точный удар с одиннадцатиметровой отметки.

«Думаю, что мы провели хорошую игру. Мы вышли против великой команды на их стадионе, сыграли так, как и планировали. Знали, что у них деликатная ситуация и старались действовать на равных.

У нас были моменты, потом Мбаппе забил, а ВАР вмешался в ситуацию с пенальти. Винисиус нырнул, когда пробросил мяч. После этого «Реал» контролировал игру.

Этот же арбитр смотрел пенальти на Ассане Диао и посчитал, что его нет. Здесь он решил иначе. «Реал» победил, и нам больше не нужно об этом думать.

Не хочу продолжать тему с судейством и ВАР. В целом я доволен действиями своей команды, но нам нужно продолжать совершенствоваться», – сказал Пеллегрини.