«Винисиус нырнул, когда пробросил мяч. После этого «Реал» контролировал игру». Пеллегрини о пенальти в ворота «Бетиса»
Мануэль Пеллегрини считает, что Винисиус нырнул в моменте с пенальти «Реала».
«Бетис» уступил мадридцам в матче 4-го тура Ла Лиги (0:2).
На 73-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала» бразилец вышел один на один с голкипером Руем Силвой, пробросил мяч в правую от соперника сторону и упал на газон после того, как вратарь зацепил его ногу.
Главный судья Хавьер Альберола Рохас ознакомился с видеоповтором и назначил одиннадцатиметровый. Форвард Килиан Мбаппе нанес точный удар с одиннадцатиметровой отметки.
«Думаю, что мы провели хорошую игру. Мы вышли против великой команды на их стадионе, сыграли так, как и планировали. Знали, что у них деликатная ситуация и старались действовать на равных.
У нас были моменты, потом Мбаппе забил, а ВАР вмешался в ситуацию с пенальти. Винисиус нырнул, когда пробросил мяч. После этого «Реал» контролировал игру.
Этот же арбитр смотрел пенальти на Ассане Диао и посчитал, что его нет. Здесь он решил иначе. «Реал» победил, и нам больше не нужно об этом думать.
Не хочу продолжать тему с судейством и ВАР. В целом я доволен действиями своей команды, но нам нужно продолжать совершенствоваться», – сказал Пеллегрини.
А была ещё рука игрока Бетиса, тоже игнор от судьи.
И пенальти дал уже после того, как Реал повёл в счёте , а не до. Хотя должен был дать до.
Как вообще можно говорить о рынке, если касание было по икрам?)
Уже на первое место затащили середняк
Посмотри повторы, если бы вратарь не сделал движения в сторону Вини, то там был бы 100% нырок. Он, как только почувствовал лёгкое касание, так сразу сам добавил и упал. Не видеть очередного - быть дураком.
Без уважения, глава судейского проекта клуба риал вардрид!
Можешь ещё матч против бразильцев пересмотреть,там табурет тож исполнял в лучших традициях Бускетса)