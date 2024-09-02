«Винисиус нырнул, когда пробросил мяч. После этого «Реал» контролировал игру». Пеллегрини о пенальти в ворота «Бетиса»

Теги Реал Мадрид Бетис Мануэль Пеллегрини судьи видеоповторы Хавьер Альберола Рохас Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Ассане Диао Футбол

Мануэль Пеллегрини считает, что Винисиус нырнул в моменте с пенальти «Реала».

«Бетис» уступил мадридцам в матче 4-го тура Ла Лиги (0:2). 

На 73-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала» бразилец вышел один на один с голкипером Руем Силвой, пробросил мяч в правую от соперника сторону и упал на газон после того, как вратарь зацепил его ногу.

Главный судья Хавьер Альберола Рохас ознакомился с видеоповтором и назначил одиннадцатиметровый. Форвард Килиан Мбаппе нанес точный удар с одиннадцатиметровой отметки.

«Думаю, что мы провели хорошую игру. Мы вышли против великой команды на их стадионе, сыграли так, как и планировали. Знали, что у них деликатная ситуация и старались действовать на равных. 

У нас были моменты, потом Мбаппе забил, а ВАР вмешался в ситуацию с пенальти. Винисиус нырнул, когда пробросил мяч. После этого «Реал» контролировал игру. 

Этот же арбитр смотрел пенальти на Ассане Диао и посчитал, что его нет. Здесь он решил иначе. «Реал» победил, и нам больше не нужно об этом думать.

Не хочу продолжать тему с судейством и ВАР. В целом я доволен действиями своей команды, но нам нужно продолжать совершенствоваться», – сказал Пеллегрини. 

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42 комментария
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Ок, по этому моменту, в динамике касание было, пусть и спорный эпизод. Но почему судья не поставил пенальти после фола на Себальосе? Пенка железная. Почему вар замял эпизод и не подсказали слепозарому судье или отошли на перекур может-быть ?.
А была ещё рука игрока Бетиса, тоже игнор от судьи.
И пенальти дал уже после того, как Реал повёл в счёте , а не до. Хотя должен был дать до.
+22
-6
+16
Ахах, вратарь Бетиса сбивает Винисиуса после того как тот пробросил мяч уже на пустые ворота, но находятся дураки, которые и тут орут что он нырнул, ну умора же.😁😁😁
+26
-19
+7
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ок, по этому моменту, в динамике касание было, пусть и спорный эпизод. Но почему судья не поставил пенальти после фола на Себальосе? Пенка железная. Почему вар замял эпизод и не подсказали слепозарому судье или отошли на перекур может-быть ?. А была ещё рука игрока Бетиса, тоже игнор от судьи. И пенальти дал уже после того, как Реал повёл в счёте , а не до. Хотя должен был дать до.
Было два 100% пенальти которые должны были ставить после просмотра ВАР. 1й это когда игрок Бетиса ударил не по мячу, а по ноге Милитао после углового. 2й момент, просто железное пенальти на Себальосе. Ну и карточка Карвахалю, которые даже не фолил и после левого свистка возвращался в оборону и спиной к арбитру возмущался, но судья (нарцисс 100% какой-то) показал ему жёлтую за разговоры, хотя н капитан и может говорить с судьёй.
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Всё так. Винисиус почти врезался во вратаря, НО Руй Силва, рефлекторно разворачивался за мячом и игроком, при этом правой ногой ударив по икрам Вини. Чистейшей пенальти.
Как вообще можно говорить о рынке, если касание было по икрам?)
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Ответ Капибарбер
Прав, чел. Тащат кабинет как только могут💯
Согласен
Уже на первое место затащили середняк
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Вам две чистейшие не поставили, о чем ты, Ману?
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Ответ madrilenos
Было два 100% пенальти которые должны были ставить после просмотра ВАР. 1й это когда игрок Бетиса ударил не по мячу, а по ноге Милитао после углового. 2й момент, просто железное пенальти на Себальосе. Ну и карточка Карвахалю, которые даже не фолил и после левого свистка возвращался в оборону и спиной к арбитру возмущался, но судья (нарцисс 100% какой-то) показал ему жёлтую за разговоры, хотя н капитан и может говорить с судьёй.
Вот именно, судьялонец поставил пенальти, когда нужный результат Реал уже почти обеспечил себе.
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Ответ PF000
Уважать мнение оголтелых хейтеров Реала, которые тут живут ради желчных комментариев?
А для вас хейтер тот, кто трактует решения против Реала?
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Ответ WESTERN-
)) касание было. Футбол вообще не контактный вид спорта. Все даже болельщики реала признали этот нырок. Правда говорят в другой эпизоде где был то не поставили
Покажи, бот сектантский, кто кроме секты бчк этот ваш очередной бред "признал"?)))
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Ответ rigobersong
Кабинет ничем не удивил, я ещё задолго до пенальти говорил, что на 70+ назначат, это классика от мадридского политпроект а:)
иди на линейку, что ты тут делаешь)
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ок, по этому моменту, в динамике касание было, пусть и спорный эпизод. Но почему судья не поставил пенальти после фола на Себальосе? Пенка железная. Почему вар замял эпизод и не подсказали слепозарому судье или отошли на перекур может-быть ?. А была ещё рука игрока Бетиса, тоже игнор от судьи. И пенальти дал уже после того, как Реал повёл в счёте , а не до. Хотя должен был дать до.
За 3 момента тянующих на пенальти поставили только 1, но местная секта на спортсе все равно считает, что Реалу подсудили в этом матче😁
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Ответ madrilenos
Было два 100% пенальти которые должны были ставить после просмотра ВАР. 1й это когда игрок Бетиса ударил не по мячу, а по ноге Милитао после углового. 2й момент, просто железное пенальти на Себальосе. Ну и карточка Карвахалю, которые даже не фолил и после левого свистка возвращался в оборону и спиной к арбитру возмущался, но судья (нарцисс 100% какой-то) показал ему жёлтую за разговоры, хотя н капитан и может говорить с судьёй.
А где написано в правилах, что капитан во время игры может разговарить с судьей?
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Ответ madrilenos
Было два 100% пенальти которые должны были ставить после просмотра ВАР. 1й это когда игрок Бетиса ударил не по мячу, а по ноге Милитао после углового. 2й момент, просто железное пенальти на Себальосе. Ну и карточка Карвахалю, которые даже не фолил и после левого свистка возвращался в оборону и спиной к арбитру возмущался, но судья (нарцисс 100% какой-то) показал ему жёлтую за разговоры, хотя н капитан и может говорить с судьёй.
Винисиусу дал тоже вопиющую жёлтую, когда там должен был быть фол и жёлтая игроку Бетиса. Абсолютно в одну сторону работал судьялонец. Если бы ВАР его не позвал, то никакой бы флажок бокового ему бы не помешал проигнорировать и эпизод с пенальти на Винисиусе, к слову вратарю Бетиса там должна была быть красная карточка, это очевиднейший фол последней надежды, а он даже жёлтой карточки не дал.
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Ответ ^VENDOL^
Вы своем уме люди ау? Там косание было 100% от вратаря. Какой к бесу нырок? Вар смотрели просто так, что бы повеселится слегка!!!
Так в том и дело, что ВАР не смотрят, когда 100%. Я вот не удивился, если б этот судья не поставил на точку, учитывая то, как он судил.
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Ответ samatzakirzyanov
Комментарий скрыт
Уважать мнение оголтелых хейтеров Реала, которые тут живут ради желчных комментариев?
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Ответ meringue
Ахах, вратарь Бетиса сбивает Винисиуса после того как тот пробросил мяч уже на пустые ворота, но находятся дураки, которые и тут орут что он нырнул, ну умора же.😁😁😁
Можно болеть за Реал и ставить серые иконки на аватарку, но это не заменит серого вещества в голове.
Посмотри повторы, если бы вратарь не сделал движения в сторону Вини, то там был бы 100% нырок. Он, как только почувствовал лёгкое касание, так сразу сам добавил и упал. Не видеть очередного - быть дураком.
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Ответ войд
А когда брусок Ямал ныряет ты его никогда не оправдываешь?)
Войд, поздравляю, теперь ты переходишь во второй класс! Спортс.ру к счастью для вменяемых пользователей для тебя теперь будет закрыт. Я дальше буду над тобой прикалываться, не волнуйся. Теперь ты будешь учить умножение и деление, для тебя это будет очень сложно, Прощай!
Без уважения, глава судейского проекта клуба риал вардрид!
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Ответ samatzakirzyanov
Смотря, что вы подразумеваете под словом нырял в отношении Ямала.
Ну пересмотри класико,когда Рюдигер подбежал к испанцу,а тот решил сразу лечь
Можешь ещё матч против бразильцев пересмотреть,там табурет тож исполнял в лучших традициях Бускетса)
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Касание было, в мяч воротчик не сыграл... Что еще Пеллегрини надо?! Чтобы нападающему ноги оторвали?!
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Пеллигрини видимо еще не успел посмотреть последний матч Эвертона..
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