Де Йонг стал единоличным лидером чемпионата Нидерландов по сумме голов и передач в XXI веке (258). Форвард ПСВ обошел Тадича

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Аякс Твенте рейтинги Душан Тадич Люк де Йонг Футбол

Люк де Йонг стал лидером чемпионата Нидерландов по очкам в XXI веке (258).

34-летний форвард ПСВ сделал 2 голевые передачи в матче 4-го тура Эредивизи против «Гоу Эхед Иглс» (3:0). 

В текущем чемпионате на его счету стало 5 (1+4) очков в 4 играх по системе «гол+пас». 

В общей сложности в текущем столетии у него 258 (179+79) баллов в 310 играх в лиге.

Де Йонг, также выступавший за «Де Графсхап» и «Твенте», стал единоличным лидером лиги в данной категории результативности в XXI веке, обогнав бывшего полузащитника «Твенте», «Гронингена» и «Аякса» Душана Тадича.

У серба, сейчас выступающего за турецкий «Фенербахче», 256 (119+137) очков в 295 играх. 

5 комментариев
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Запредельные цифры учитывая,что он на 6 сезонов уезжал в Бундеслигу,АПЛ и Да Лигу.
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Ответ Капибарбер
Где то заплакал один Рональду, быть рекордсменом по голам в лигах Европы это его несбывшаяся мечта)
Вот ты дурак аж жалко тебя
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