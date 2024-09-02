Де Йонг стал единоличным лидером чемпионата Нидерландов по сумме голов и передач в XXI веке (258). Форвард ПСВ обошел Тадича
Люк де Йонг стал лидером чемпионата Нидерландов по очкам в XXI веке (258).
34-летний форвард ПСВ сделал 2 голевые передачи в матче 4-го тура Эредивизи против «Гоу Эхед Иглс» (3:0).
В текущем чемпионате на его счету стало 5 (1+4) очков в 4 играх по системе «гол+пас».
В общей сложности в текущем столетии у него 258 (179+79) баллов в 310 играх в лиге.
Де Йонг, также выступавший за «Де Графсхап» и «Твенте», стал единоличным лидером лиги в данной категории результативности в XXI веке, обогнав бывшего полузащитника «Твенте», «Гронингена» и «Аякса» Душана Тадича.
У серба, сейчас выступающего за турецкий «Фенербахче», 256 (119+137) очков в 295 играх.