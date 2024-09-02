Дендонкер вернулся в «Андерлехт». Бельгийский клуб арендовал хавбека у «Астон Виллы» с опцией выкупа

Леандер Дендонкер вернулся в «Андерлехт».

«Астон Вилла» отдала 29-летнего полузащитника в аренду с опцией выкупа.

Дендонкер играл за бельгийский клуб с 2013 по 2018 год.

В АПЛ он выступал за «Вулвс» и «Виллу», а в прошлом сезоне поиграл в Серии А за «Наполи» на правах аренды.

Кроме того, Дендонкер провел 33 матча за сборную Бельгии. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: сайт «Андерлехта».