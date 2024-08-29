«Челси» проиграл 2 из 4 матчей при Мареске. Сегодня – «Серветту» в Лиге конференций
«Челси» проиграл 2 из 4 матчей при Энцо Мареске.
Сегодня лондонская команда уступила «Серветту» со счетом 1:2 в ответном матче плей-офф Лиги конференций. «Синие» вышли в общий этап турнира благодаря победе в первой встрече (2:0).
В первых четырех официальных матчах под руководством нового тренера «Челси» одержал две победы и потерпел два поражения.
1 сентября команда встретится с «Кристал Пэлас» в рамках третьего тура АПЛ.
А теперь реальность: челси беспробудный середняк, которому до Сити как до луны. И выхолащивает Сити середняка также на классе, будто играя против очередного Борнмута
Критика впереди))
Пока можно и нужно радоваться.
а Челси выполнил задачу, пройдя дальше, не перепутать!