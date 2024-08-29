«Челси» проиграл 2 из 4 матчей при Мареске. Сегодня – «Серветту» в Лиге конференций

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Серветт Лига конференций УЕФА Футбол

«Челси» проиграл 2 из 4 матчей при Энцо Мареске.

Сегодня лондонская команда уступила «Серветту» со счетом 1:2 в ответном матче плей-офф Лиги конференций. «Синие» вышли в общий этап турнира благодаря победе в первой встрече (2:0). 

В первых четырех официальных матчах под руководством нового тренера «Челси» одержал две победы и потерпел два поражения.

1 сентября команда встретится с «Кристал Пэлас» в рамках третьего тура АПЛ.

19 комментариев
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Ответ Любезный Коссутий
самый смех, что Челси играл в квалификации. даже не напрямую попали
В лигу конференций напрямую не попадает ни одна команда если что
+33
-1
+32
При всем отношении к Челси Боули, проиграл в кубке, но прошел в следующую стадию - это добился нужного результата так то. Для всех клубов/сборных работает
+28
-1
+27
Ответ Любезный Коссутий
самый смех, что Челси играл в квалификации. даже не напрямую попали
в лигу конференций напрямую не попадают
+15
-1
+14
Ответ DolJun
Комментарий скрыт
Мы выслушали фантазии самого смешного 🤡 спортса

А теперь реальность: челси беспробудный середняк, которому до Сити как до луны. И выхолащивает Сити середняка также на классе, будто играя против очередного Борнмута
+11
-2
+9
И что с того? Проиграли ответный матч всего в 1 гол, но дальше прошли. А обыграть МС было бы наверное сенсацией.
+9
-4
+5
Время искать нового. Этот половину всех матчей проиграл. Уму непостежимо. )
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Заголовок «При Мареске Челси вышел в общий этап Лиги конференций» был бы справедливее.
Критика впереди))
Пока можно и нужно радоваться.
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Где эти болелы абрамововича?
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К сожалению для Боули и Челси тут покупка Осимхена не поможет, когда нет игры ни в атаке ни в обороне
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Представляю реакцию долгунов, проиграй Барса серванту )
а Челси выполнил задачу, пройдя дальше, не перепутать!
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Скоро начнут считать сколько матчей Челси проиграл послу двух игр. А потом и до одной дойдет. Что-то типа: "Челси проиграл все сыгранные матчи сыграв одну игру."
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Ответ benjamin92
Представляю реакцию долгунов, проиграй Барса серванту ) а Челси выполнил задачу, пройдя дальше, не перепутать!
он не смотрит игру Челси, он ждёт игру Барсы
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