«Челси» проиграл 2 из 4 матчей при Мареске. Сегодня – «Серветту» в Лиге конференций

«Челси» проиграл 2 из 4 матчей при Энцо Мареске.

Сегодня лондонская команда уступила « » со счетом 1:2 в ответном матче плей-офф Лиги конференций. «Синие» вышли в общий этап турнира благодаря победе в первой встрече (2:0).

В первых четырех официальных матчах под руководством нового тренера « » одержал две победы и потерпел два поражения.

1 сентября команда встретится с «Кристал Пэлас» в рамках третьего тура .