У «Ливерпуля» при Слоте 3 победы в 3 первых турах АПЛ. Общий счет – 7:0

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Арне Слот Футбол

«Ливерпуль» одержал 3-ю победу подряд с начала сезона.

В матче 3-го тура АПЛ мерсисайдцы разгромили в гостях «Манчестер Юнайтед» (3:0).

В новом сезоне АПЛ «Ливерпуль» под руководством Арне Слота выиграл 3 из 3 матчей  – в предыдущих турах команда одержала победы над «Ипсвичем» (2:0) и «Брентфордом» (2:0). «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» остаются единственными командами лиги, ни разу не потерявшими очки на старте сезона.

39 комментариев
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Ливерпуль стартовал хорошо, но давайте не забывать, что и соперники были всего лишь Ипсвич, Брентфорд и МЮ
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+98
Ответ Opera10
Ливерпуль стартовал хорошо, но давайте не забывать, что и соперники были всего лишь Ипсвич, Брентфорд и МЮ
Согласен, всего лишь 0:3 над МЮ
А шума будто обыграли Брайтон
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Слот 3 матча - Тен Хааг 3 года.
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Сегодня Фейеноорд сильнее Аякса
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кстати 7хаг прошлого сезона + 3хаг этого сезона =10хаг получается
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Зато как болельщики МЮ зубоскалили во время первого тайма Ливерпуля с Ипсвичем)
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это понятно все. Но все равно 7хагу нужно еще чуть чуть времени, чтобы пересобрать весь Аякс и тогда команда начнет нормально играть и выигрывать, а то так и Роналду не прессингует и Де хеа дырявый все пропускает
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Полное декламирование нашего 7Хага.Лютый позор.Сколько топ игроков покинули команду из-за рыжего бездаря.Роналду,де Хеа, Мактоминей,Гринвуд,Санчо.
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Слот сжалился,мог и семёрку отгрузить
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Ответ mr kovalsky
это понятно все. Но все равно 7хагу нужно еще чуть чуть времени, чтобы пересобрать весь Аякс и тогда команда начнет нормально играть и выигрывать, а то так и Роналду не прессингует и Де хеа дырявый все пропускает
Это не сработает. Ведь собрав Аякс нужно, чтоб в соперниках были Гронингем и Ден Хаг и прочая нечисть))
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Очень хотелось бы надеяться что Ливерпуль навяжет борьбу за чемпионство Манчестер Сити
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7Хаг))
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не стал изобретать колесо Слот, за что ему честь и хвала, пока все работает, но все может испортить этот перерыв сборных
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Этот матч показал насколько менеджмент Ливерпуля круче бездарей из МЮ. Дайте Тен Хагу поработать
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Ответ Red Scouser
просвети нас, какой?
А которыми 7 хаг на каждой прессухе хвастает 😂
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А мне от матчей команды Слота как-то даже спокойнее за результат... Когда забивают первыми, я уверена прям, что выиграют)
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Уверенная победа в лысом дерби
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Ответ Ale88io
де Хеа сдал безбожно, хоть и жаль было его терять. МакТом - средний игрок, его вынуждены были продать из-за ПСР. Ситуацию Гринвуда знают все, там лысый вообще ни при чем. Ну а Санчо - это недоразумение. Его и не должно было быть. К слову, не хаг его привёл. Но вот как он повел себя с КР - это провал и клеймо на всю жизнь, да.
Мактоминей прошлый сезон тащил весь этот голландский сброд, сколько голов в концовке он положил.Но под схему рыжего "гения"он не подходит.
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Подхватить знамя в бою - это, знаете, тоже нужно уметь…
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Какой же Слот крутой!
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Багаж Клоппа ?)
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Конечно, Слоту досталась готовая команда, усиливать которую даже и не надо, а 10Хаг все покупает и покупает, но никак построить не может, а ведь он пришел почти на руины
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Ответ Ale88io
де Хеа сдал безбожно, хоть и жаль было его терять. МакТом - средний игрок, его вынуждены были продать из-за ПСР. Ситуацию Гринвуда знают все, там лысый вообще ни при чем. Ну а Санчо - это недоразумение. Его и не должно было быть. К слову, не хаг его привёл. Но вот как он повел себя с КР - это провал и клеймо на всю жизнь, да.
Даже сдавший Де Хеа лучше чем то что стоит в воротах сейчас
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Ответ Ale88io
де Хеа сдал безбожно, хоть и жаль было его терять. МакТом - средний игрок, его вынуждены были продать из-за ПСР. Ситуацию Гринвуда знают все, там лысый вообще ни при чем. Ну а Санчо - это недоразумение. Его и не должно было быть. К слову, не хаг его привёл. Но вот как он повел себя с КР - это провал и клеймо на всю жизнь, да.
Это провал и клеймо ранальды. Он этим интервью опозорил себя, наплевал на клуб, который дал ему всё, наплевал на требования тренера этого клуба. Тут я полностью за Тен Хага, всё правильно он сделал.
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Ответ Бестрофеник 2024
Полное декламирование нашего 7Хага.Лютый позор.Сколько топ игроков покинули команду из-за рыжего бездаря.Роналду,де Хеа, Мактоминей,Гринвуд,Санчо.
де Хеа сдал безбожно, хоть и жаль было его терять. МакТом - средний игрок, его вынуждены были продать из-за ПСР. Ситуацию Гринвуда знают все, там лысый вообще ни при чем. Ну а Санчо - это недоразумение. Его и не должно было быть. К слову, не хаг его привёл. Но вот как он повел себя с КР - это провал и клеймо на всю жизнь, да.
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Ответ Бестрофеник 2024
Полное декламирование нашего 7Хага.Лютый позор.Сколько топ игроков покинули команду из-за рыжего бездаря.Роналду,де Хеа, Мактоминей,Гринвуд,Санчо.
а гринвуд причем?
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Ответ sergeyagoyan
Это не сработает. Ведь собрав Аякс нужно, чтоб в соперниках были Гронингем и Ден Хаг и прочая нечисть))
Зачем эти команды оскорблять?
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Не хочу сыпать соль на сахар, но с Ипсвичем было сложнее. А так что называется на классе.
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Отличное начало!
Интересно, что в "Ливерпуле", что в "Барселоне" перед этим сезоном, назначили новых тренеров.
Многие с опаской смотрели на всю эту историю.
И что там, что там команды шикарно стартовали.
3 из 3-х победы в чемпионате.
"Ливерпулю" - так держать! И темпа не снижать.
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багаж клоппа
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