У «Ливерпуля» при Слоте 3 победы в 3 первых турах АПЛ. Общий счет – 7:0
«Ливерпуль» одержал 3-ю победу подряд с начала сезона.
В матче 3-го тура АПЛ мерсисайдцы разгромили в гостях «Манчестер Юнайтед» (3:0).
В новом сезоне АПЛ «Ливерпуль» под руководством Арне Слота выиграл 3 из 3 матчей – в предыдущих турах команда одержала победы над «Ипсвичем» (2:0) и «Брентфордом» (2:0). «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» остаются единственными командами лиги, ни разу не потерявшими очки на старте сезона.
А шума будто обыграли Брайтон
Интересно, что в "Ливерпуле", что в "Барселоне" перед этим сезоном, назначили новых тренеров.
Многие с опаской смотрели на всю эту историю.
И что там, что там команды шикарно стартовали.
3 из 3-х победы в чемпионате.
"Ливерпулю" - так держать! И темпа не снижать.