У «Ливерпуля» при Слоте 3 победы в 3 первых турах АПЛ. Общий счет – 7:0

«Ливерпуль» одержал 3-ю победу подряд с начала сезона.

В матче 3-го тура мерсисайдцы разгромили в гостях « » (3:0).

В новом сезоне АПЛ «Ливерпуль» под руководством выиграл 3 из 3 матчей – в предыдущих турах команда одержала победы над «Ипсвичем» (2:0) и «Брентфордом» (2:0). « » и «Манчестер Сити» остаются единственными командами лиги, ни разу не потерявшими очки на старте сезона.