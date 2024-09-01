Гендиректор «Спартака» о Глебове: «Хороший футболист, он в нашем шорт-листе, но предложений мы не делали»
Олег Малышев заявил, что Данил Глебов находится в шорт-листе «Спартака».
Ранее сообщалось, что 24-летний полузащитник «Ростова» интересен красно-белым, клубы ведут переговоры о трансфере.
«Данил, безусловно, очень хороший футболист. Он находится в шорт-листе нашего спортивного директора (Томаша Амарала – Спортс), но на данный момент никаких предложений мы не делали», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах Мир РПЛ. Его статистика – здесь.