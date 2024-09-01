Гендиректор «Спартака» о Глебове: «Хороший футболист, он в нашем шорт-листе, но предложений мы не делали»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Данил Глебов Р-Спорт Олег Малышев Томаш Амарал Футбол

Олег Малышев заявил, что Данил Глебов находится в шорт-листе «Спартака».

Ранее сообщалось, что 24-летний полузащитник «Ростова» интересен красно-белым, клубы ведут переговоры о трансфере.

«Данил, безусловно, очень хороший футболист. Он находится в шорт-листе нашего спортивного директора (Томаша Амарала – Спортс), но на данный момент никаких предложений мы не делали», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах Мир РПЛ. Его статистика – здесь.

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1 комментарий
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И не надо, он не шибко лучше Умярова, а этот сейчас вроде выглядит добротно, видна индивидуальная работа Станковича с ним, плюс есть Литвинов, который может сыграть опорника, если брать кого-то на эту позицию то надо брать хорошего игрока уровня Барриоса, а это просто для количества. У Спартака со скамейкой порядок ну для борьбы с Зенитом нужен как минимум еще один игрок уровня Барко, Бабича
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