Тюкавина и Глушенкова взяли более 50% фэнтези-менеджеров на Спортсе. Игроков «Спартака» и ЦСКА нет в топ-10

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Форвард «Динамо» и полузащитник «Зенита» – самые популярные в фэнтези на Спортсе.

Динамовца Константина Тюкавина по состоянию на вечер пятницы взяли в свои команды 53,12% создавших команды в РПЛ-2024/25, зенитовца Максима Глушенкова – 50,31%.

На третьем месте по популярности полузащитник «Пари НН» Денис Никоноров (27,18%), феномен его популярности объяснен здесь.

Далее в рейтинге идут Матео Кассьерра, Дуглас Сантос (оба – «Зенит»), Эдуард СперцянКраснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Никита Кривцов («Краснодар»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»).

Таким образом, в топ-10 по популярности нет игроков «Спартака» и ЦСКА. Спартаковец Срджан Бабич на 11-м месте (17,9%), лучший из армейцев – Федор Чалов (14,94%) – на 14-м. 

Дедлайн создания команд в фэнтези РПЛ – 15:00 по московскому времени в субботу, 20 июля, одновременно со стартом матча «Локомотив» – «Акрон».

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У вас в фэнтези есть Тюкавин и Глушенков?
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премьер-лига Россия
Только Тюкавин
11%
Константин Тюкавин
Только Глушенков
13%
Максим Глушенков
Ой, еще не собрал. Бегу собирать!
27%
премьер-лига Россия
8 комментариев
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Ответ Liver0910
От Глушенкова у всех завышенные ожидания, высоко поднялся и довольно быстро. Больно будет падать
Потому что все видят его уровень в рамках РПЛ. Человек отдал 16 голевых в прошлом сезоне, что сделать ещё сложнее, чем забить 16 голов. Он практически в одиночку тащил нестабильный "Локо" и нет ни одной причины, почему уровень его игры вдруг должен упасть, особенно с учётом того, что ему есть что доказывать
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Ответ Neromog
Не знаю, смысл брать Бабича при нашей то защите. Если уж хочется кого взять из Спартака, так это Жозе, как раз таки. Свое точно в первых турах положить может, а вот к весне сдуется.
Просто календарь позволяет взять защитников из Спартака для старта. У остальных календари явно хуже, а брать кого-то из атаки в определённой степени опасно, т.к. любой из тройки Соболев - Угальде - Жозе может выйти как в старте, так и начать на лавке, поэтому многие предпочитают пока присмотреться
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Не знаю, смысл брать Бабича при нашей то защите. Если уж хочется кого взять из Спартака, так это Жозе, как раз таки. Свое точно в первых турах положить может, а вот к весне сдуется.
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Из этой десятки взял только Глушенкова и Кривцова
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В Спартаке высокая степень ротации состава, в ЦСКА - неопределенность.
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Ответ Liver0910
От Глушенкова у всех завышенные ожидания, высоко поднялся и довольно быстро. Больно будет падать
Время покажет. Партнёры в Зените сильнее, чем в Локо. Если будет стабильно играть, забивать, отдавать и без травм обходиться, то есть шанс закрепиться в основе и развиваться дальше
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