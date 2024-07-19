Тюкавина и Глушенкова взяли более 50% фэнтези-менеджеров на Спортсе. Игроков «Спартака» и ЦСКА нет в топ-10

Форвард «Динамо» и полузащитник «Зенита» – самые популярные в фэнтези на Спортсе.

Динамовца Константина Тюкавина по состоянию на вечер пятницы взяли в свои команды 53,12% создавших команды в РПЛ-2024/25, зенитовца – 50,31%.

На третьем месте по популярности полузащитник « » Денис Никоноров (27,18%), феномен его популярности объяснен здесь.

Далее в рейтинге идут , (оба – « »), (« »), Илья Лантратов («Локомотив»), Никита Кривцов («Краснодар»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»).

Таким образом, в топ-10 по популярности нет игроков « » и . Спартаковец Срджан на 11-м месте (17,9%), лучший из армейцев – Федор Чалов (14,94%) – на 14-м.

Дедлайн создания команд в фэнтези РПЛ – 15:00 по московскому времени в субботу, 20 июля, одновременно со стартом матча «Локомотив» – «Акрон».