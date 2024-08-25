Гринвуд станет ямайцем! А ведь когда-то дебютировал за Англию с Фоденом

Сменил один остров на другой.

Мэйсон Гринвуд продолжает перезапуск карьеры: после шикарного дебюта за «Марсель» появились новости и о новой сборной англичанина. The Athletic пишет, что Мэйсон начал собирать документы для гражданства Ямайки.

Гринвуда давно зовут в сборную Ямайки. Теперь там Стив Макларен и курс на натурализацию англичан

Гринвуд имеет право играть за Ямайку благодаря бабушке и дедушке по отцовской линии. Ямайцы пытались переманить футболиста еще в 2021-м, но тогда Мэйсон еще думал о сборной Англии.

После скандала с избиением девушки про топ-клубы и топ-сборную пришлось забыть. В октябре 2023-го главный тренер Ямайки Хеймир Хадльгримссон вновь проявил интерес: «Мы хотели бы видеть в нашей команде лучших талантов. Если он наберет прежнюю форму и вернется на прежний уровень, наверняка сможет помочь Ямайке».

Летом Стив Макларен покинул тренерский штаб Эрика тен Хага в «МЮ», возглавил как раз Ямайку. Похоже, назначение бывшего тренера сборной Англии стало поворотным в решении Гринвуда.

Помимо Макларена в ямайской команде уже куча англичан. Нападающий «Вест Хэма» Микаил Антонио долго надеялся на попадание в сборную Англии, поэтому отказывался от Ямайки еще в 2016-м. Однако в 2021-м все же получил ямайский паспорт и провел уже 12 матчей, в том числе поиграл этим летом на Копе-2024, объединившей две Америки.

Чемпион Англии в составе «Лестера» Демерэй Грэй выступает за Ямайку с 2023-го: уже забил пять мячей в 10 матчах и тоже съездил на Кубок Америки.

За Ямайку играют новичок «Лестера» Бобби Декордова-Рид, игроки «Ковентри» Джоэл Латибодиер (воспитанник «Ман Сити») и Кейси Палмер (воспитанник «Челси»), защитники «Брентфорда» Итак Пиннок и «Лутона» Амарии Белл, а также еще целый ряд игроков из клубов поменьше.

Такое присутствие связано с историей страны. В 1670-м Ямайку объявили английской колонией, а независимость от британцев остров получил только в 1962-м. Сейчас у сотен тысяч британцев ямайское происхождение, в том числе у многих звезды сборной Англии.

В 2021-м федерация Ямайки пыталась убедить 15 игроков системы молодежного футбола Англии выбрать свою сборную. Среди них был и Айвен Тоуни (мама из Ямайки). Президент местной федерации сообщил, что Айвен в процессе получения ямайского паспорта, но форвард затем все-таки выбрал страну рождения. И в итоге доехал до финала Евро.

Ямайские корни у Кайла Уокера, Рахима Стерлинга, Кэлвина Филлипса, а также еще не заигранного ни за одну из сборных Моргана Гиббс-Уайта.

У Гринвуда есть один матч за Англию. Оттуда вылетел из-за другого скандала

Осенью 2020-го Англия еле справилась на выезде с Исландией в Лиге наций – на 91-й минуте с пенальти заковырял как раз Стерлинг. Это был дебютный матч в сборной для 18-летнего Гринвуда (вышел на 78-й минуте) и 20-летнего Фила Фодена (отыграл 68 минут).

И парни как следует отпраздновали: молодые звезды АПЛ привели в отель исландских девушек , нарушив тем самым карантин (правительство Исландии тогда усилило ковидные меры) и строгий внутренний протокол для игроков сборной. К тому же у Фодена к тому моменту уже родился сын.

Девушки фиксировали визит в Snapchat, поэтому вскоре вспыхнул скандал. Обоих не взяли на второй матч, отправили досрочно в клубы. Футбольная ассоциация Англии провела расследование, «Сити» и «Юнайтед» осудили поведение игроков. А исландская полиция оштрафовала каждого на 1 360 фунтов. Гринвуд даже удалился из твиттера.

«Это очень серьезная ситуация. Очевидно, они поступили наивно, – говорил тогда Гарет Саутгейт. – Я знаю их возраст, но с этой пандемией борется весь мир. Знаю, что люди ошибаются, но не оправдываю их. Это два парня, которых я пока не очень хорошо знаю, поэтому не могу говорить подробно. Попытаюсь поговорить с ними позже. У них есть обязанности, и они извинились».

Гринвуд, который ранее играл за сборные Англии разных возрастов, во взрослой команде так и ограничился этими 12 минутами. В 2021-м его включили в предварительную заявку на Евро, но он не сыграл на турнире из-за травмы. А после намного более крупного скандала с избиениями путь в сборную Англии для Гринвуда оказался закрыт.

Большой контраст с судьбой Фодена, который уже дважды дошел до финалов Евро и стал игроком сезона в АПЛ.

Но теперь у Гринвуда все же будет шанс доехать до чемпионата мира. Ему всего 22.

Дубль за 30 минут – Гринвуд шикарно начал в «Марселе»

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Hector Vivas, Haflidi Breidfjord, Dan Mullan, Nathan Stirk/2019