Илич о 0:3 с «Зенитом»: «Пари НН» пропустил минимум 2 мяча после ошибок – это неприемлемо. Куда я уходил? Был в туалете»
Саша Илич высказался о поражении от «Зенита» (0:3) в 7-м туре Мир РПЛ.
На 73-й минуте матча главный тренер «Пари НН» ушел в подтрибунное помещение, через несколько минут Илич вернулся на бровку.
– Вы по ходу матча куда‑то уходили. Что это было?
– Я был в туалете, – объяснил главный тренер нижегородского клуба.
Также Саша Илич высказался об игре своей команды.
– Сегодня мы противостояли очень сильному сопернику. Но, как я уже говорил много раз в этом сезоне, мы совершаем много ошибок. Сегодня «Зенит» забил минимум два мяча после наших ошибок. Для меня это неприемлемо.
– Будут ли изменения в составе команде до закрытия трансферного окна?
– Этот вопрос не ко мне. У меня есть команда из 25 игроков. Сейчас у нас будет время для отдыха, чтобы лучше подготовиться для будущих игр, – сказал Илич.