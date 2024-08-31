Илич о 0:3 с «Зенитом»: «Пари НН» пропустил минимум 2 мяча после ошибок – это неприемлемо. Куда я уходил? Был в туалете»

Теги Зенит премьер-лига Россия Саша Илич Пари НН Матч ТВ Футбол

Саша Илич высказался о поражении от «Зенита» (0:3) в 7-м туре Мир РПЛ.

На 73-й минуте матча главный тренер «Пари НН» ушел в подтрибунное помещение, через несколько минут Илич вернулся на бровку. 

– Вы по ходу матча куда‑то уходили. Что это было?

– Я был в туалете, – объяснил главный тренер нижегородского клуба.

Также Саша Илич высказался об игре своей команды. 

– Сегодня мы противостояли очень сильному сопернику. Но, как я уже говорил много раз в этом сезоне, мы совершаем много ошибок. Сегодня «Зенит» забил минимум два мяча после наших ошибок. Для меня это неприемлемо.

– Будут ли изменения в составе команде до закрытия трансферного окна?

– Этот вопрос не ко мне. У меня есть команда из 25 игроков. Сейчас у нас будет время для отдыха, чтобы лучше подготовиться для будущих игр, – сказал Илич.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честно сказал, что обосрался
+14
0
+14
Ну придавило слегка, что бубнить
+8
0
+8
По такой игре Нижнего кроме хождения в туалет и делать нечего
+3
0
+3
Я думал он чемодан пошёл собирать домой в Сербию.
+1
0
+1
Хорошо хоть трансферные инсайды не стал выдавать после похода в туалет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий