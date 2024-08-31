Илич о 0:3 с «Зенитом»: «Пари НН» пропустил минимум 2 мяча после ошибок – это неприемлемо. Куда я уходил? Был в туалете»

Саша Илич высказался о поражении от «Зенита» (0:3) в 7-м туре Мир РПЛ.

На 73-й минуте матча главный тренер « » ушел в подтрибунное помещение, через несколько минут Илич вернулся на бровку.

– Вы по ходу матча куда‑то уходили. Что это было?

– Я был в туалете, – объяснил главный тренер нижегородского клуба.

Также Саша Илич высказался об игре своей команды.

– Сегодня мы противостояли очень сильному сопернику. Но, как я уже говорил много раз в этом сезоне, мы совершаем много ошибок. Сегодня « » забил минимум два мяча после наших ошибок. Для меня это неприемлемо.

– Будут ли изменения в составе команде до закрытия трансферного окна?

– Этот вопрос не ко мне. У меня есть команда из 25 игроков. Сейчас у нас будет время для отдыха, чтобы лучше подготовиться для будущих игр, – сказал Илич.