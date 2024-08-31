Нино ударил Зе Турбо в стопу в углу штрафной «Зенита». Судья Иванов не поставил пенальти в пользу «Пари НН» после беседы с ВАР

Судья не назначил пенальти в пользу «Пари НН» в игре с «Зенитом».

Клуб из Нижнего Новгорода проиграл команде под руководством Сергея Семака (0:3) в матче 7-го тура Мир .

На 59-й минуте игры защитник «Зенита» подбил стопу форварду « » в углу штрафной петербуржцев.

Главный арбитр встречи после беседы с арбитром ВАР не назначил пенальти в ворота «Зенита».