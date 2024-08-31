Нино ударил Зе Турбо в стопу в углу штрафной «Зенита». Судья Иванов не поставил пенальти в пользу «Пари НН» после беседы с ВАР

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Пари НН Зе Турбо Нино Мота Футбол

Судья не назначил пенальти в пользу «Пари НН» в игре с «Зенитом».

Клуб из Нижнего Новгорода проиграл команде под руководством Сергея Семака (0:3) в матче 7-го тура Мир РПЛ

На 59-й минуте игры защитник «Зенита» Нино Мота подбил стопу форварду «Пари НН» Зе Турбо в углу штрафной петербуржцев. 

Главный арбитр встречи Сергей Иванов после беседы с арбитром ВАР не назначил пенальти в ворота «Зенита». 

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49 комментариев
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Хорошая новость, спортс. Вы же так про все команды пишите? Прям не поставил, а должен был быть. Крутая журналистика. И вар вообще то судья не ходил смотреть... Какое же лицемерие... А еще называют себя главным порталом
+41
-3
+38
А за что там давать пенальти? За то, что Зе Турбо в очередной раз упал?

Нино вышиб мяч у него из-под ноги. Да, похоже, он при этом по инерции и по голеностопу Зе Турбо стукнул, но нарушением это не является.
+51
-13
+38
Ответ Фантом
А за что там давать пенальти? За то, что Зе Турбо в очередной раз упал? Нино вышиб мяч у него из-под ноги. Да, похоже, он при этом по инерции и по голеностопу Зе Турбо стукнул, но нарушением это не является.
По мнению московских экспертов в комментах, в ворота Зенита надо давать пенальти как только соперники зашли в штрафную
В противном случае, Зенит тянут за уши
+46
-12
+34
Опять из обычного эпизода пытаются раздуть что-то. Надо было ещё дописать, что именно из-за этого неназначенного, якобы пенальти, НН проиграл.
+24
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+20
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Жалко, что интеллекта не хватило... Я писал не про момент в игре, а про журналистов, которые вкидывают новость с хейтом, чтоб создать вымышленные штампы у аудитории . Хотя кому я говорю, вы даже не понимаете, что такое настоящая журналистика и в чем ее смысл
+17
-1
+16
Ответ Александр Коларов
Люди играющие в футбол понимают что в данной ситуации больнее было Нино. А Турбо откровенно симулировал боль
Болельщики Спартака не играли в футбол. Для них это боль.
+13
0
+13
Ответ Фантом
А за что там давать пенальти? За то, что Зе Турбо в очередной раз упал? Нино вышиб мяч у него из-под ноги. Да, похоже, он при этом по инерции и по голеностопу Зе Турбо стукнул, но нарушением это не является.
Люди играющие в футбол понимают что в данной ситуации больнее было Нино. А Турбо откровенно симулировал боль
+11
-2
+9
Cкоро будут появляться новости вроде: игрок Зенита ударил соперника головой в носок бутсы, но судья не поставил пенальти
+8
0
+8
Ответ Dmitriy Vin
Жалко, что интеллекта не хватило... Я писал не про момент в игре, а про журналистов, которые вкидывают новость с хейтом, чтоб создать вымышленные штампы у аудитории . Хотя кому я говорю, вы даже не понимаете, что такое настоящая журналистика и в чем ее смысл
Какой там интеллект? Они самостоятельно думать в принципе не умеют, что им Борзыкин скажет, то они и думают, своих мыслей ноль.
+8
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+8
Не за любой контакт ставят пенальти, слегка коснулся стопы и сыграл в мяч, вот если бы мяча там не было, то пенальти.
+8
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+7
Ответ Фантом
А за что там давать пенальти? За то, что Зе Турбо в очередной раз упал? Нино вышиб мяч у него из-под ноги. Да, похоже, он при этом по инерции и по голеностопу Зе Турбо стукнул, но нарушением это не является.
Там нино ему по шипам снизу поддал, а турбо свалился в адских муках...🤦
+7
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+7
Ответ Nicu Maican
Комментарий удален модератором
По данным Спорт-Экспресс, баланс судейских ошибок по прошлому сезону
Локомотив +2, Спартак +1, ЦСКА +1, Динамо +1
Зенит -6, Ростов -3, Краснодар -1.
Видно, как "непредвзятое" московское судейство тянет за уши московские клубы и беспощадно топит провинциалов. Но все равно, даже это не помогает москвичам хоть что-то выиграть.
+7
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+6
Где видео?! Там он в мяч попал и потом в ногу чутка. Видео ставьте сразу, в чем проблема?
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0
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Ответ Nicu Maican
Комментарий удален модератором
Ты ведь даже момент не видел, признайся
+7
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+5
Ответ St. Jimmy
Какого блин просмотра? Иванов ничего не смотрел. Если б позвали к монитору, то может и назначил бы
Нино сыграл в мяч. Затем попал снизу по шипам Зе Турбо. Грубости не было. Значит, это просто игровой контакт, каких навалом. Например, как при любых подкатах, выполненных по правилам.
+6
-2
+4
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
так вроде бы, же было уже столетие... в 2022 году
+4
0
+4
Ответ Фантом
А за что там давать пенальти? За то, что Зе Турбо в очередной раз упал? Нино вышиб мяч у него из-под ноги. Да, похоже, он при этом по инерции и по голеностопу Зе Турбо стукнул, но нарушением это не является.
Да, на мой взгляд , почувствовал касание, и только спустя паузу ,падает.
+3
0
+3
Ответ St. Jimmy
Какого блин просмотра? Иванов ничего не смотрел. Если б позвали к монитору, то может и назначил бы
Черным по белому же написано "После беседы с арбитром ВАР". Нечего там было смотреть.
+3
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+3
Ответ rom-alexandr
я видел, чистый пенальти. Но само собой дюков накажет судьишку
Ну, чем смотришь футбол ты, в приличном месте лучше не распространяться
+3
0
+3
Нино там едва коснулся шипов бутсы Зе Турбо, тот пару шагов сделал и рухнул как подкошенный. Неубедительно. Даже для Иванова.
+6
-3
+3
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
"И близко не было" - это вам к окулисту, батенька. Там было в мяч и в ногу одновременно, сложно сказать куда больше, по одному повтору туда, по другому сюда. Я бы не удивился если бы поставили, но это в любом случае было 50 на 50, по принципу "кто за что ратует", но уж точно не "и близко не было"
+4
-1
+3
Ответ Vastich
Ты ведь даже момент не видел, признайся
Но подванивает знатно. Отрабатывает мальчишка
+2
0
+2
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
А зе турбо значит в мяч играл ? Стесьняюсь спросить, ты каким местом смотрел ?
+2
0
+2
Ответ Фантом
А за что там давать пенальти? За то, что Зе Турбо в очередной раз упал? Нино вышиб мяч у него из-под ноги. Да, похоже, он при этом по инерции и по голеностопу Зе Турбо стукнул, но нарушением это не является.
Я сначала тоже не разобрался. Потом при просмотре повтора (причем, признаюсь, не с первого раза) разглядел, что Нино сыграл в мяч. Но у меня отмаза есть :) Поскольку сегодня на ногах с дикой рани по причине навалившейся кучи дел и устал за день конкретно. А вот куда смотрел автор этой новости Илья Шевченко? ;)
+2
0
+2
Ответ Фантом
А за что там давать пенальти? За то, что Зе Турбо в очередной раз упал? Нино вышиб мяч у него из-под ноги. Да, похоже, он при этом по инерции и по голеностопу Зе Турбо стукнул, но нарушением это не является.
Слегка чиркнул, там больше симуляции.
+4
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+2
Сперва была игра в мяч
А вот карась не поставил пеналь в ворота спартака например
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Этот пенальти явно бы не изменил ход матча , Нижний играл ужасно
+1
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Я больше переживал за мальчика Турбо. Орал так, что странно, как реанимацию не вызвали.
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Ответ rom-alexandr
Комментарий скрыт
Как в прошлом туре со спартаком, да?
+1
0
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Московейским поклонникам букмекерского детища не стоит даже подванивать. Не было не то, чтобы мало-мальского нарушения, а напротив, зетурбнутый должен получить карточку за неоднократные симуляции.
+2
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