Нино ударил Зе Турбо в стопу в углу штрафной «Зенита». Судья Иванов не поставил пенальти в пользу «Пари НН» после беседы с ВАР
Судья не назначил пенальти в пользу «Пари НН» в игре с «Зенитом».
Клуб из Нижнего Новгорода проиграл команде под руководством Сергея Семака (0:3) в матче 7-го тура Мир РПЛ.
На 59-й минуте игры защитник «Зенита» Нино Мота подбил стопу форварду «Пари НН» Зе Турбо в углу штрафной петербуржцев.
Главный арбитр встречи Сергей Иванов после беседы с арбитром ВАР не назначил пенальти в ворота «Зенита».
Нино вышиб мяч у него из-под ноги. Да, похоже, он при этом по инерции и по голеностопу Зе Турбо стукнул, но нарушением это не является.
В противном случае, Зенит тянут за уши
Локомотив +2, Спартак +1, ЦСКА +1, Динамо +1
Зенит -6, Ростов -3, Краснодар -1.
Видно, как "непредвзятое" московское судейство тянет за уши московские клубы и беспощадно топит провинциалов. Но все равно, даже это не помогает москвичам хоть что-то выиграть.
А вот карась не поставил пеналь в ворота спартака например